TORONTO, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Placements iA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'une option de parts de série FNB active pour le Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total, ainsi qu'une option de souscription en dollars U.S. pour la série F du Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total et du Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus (la « gamme de Fonds Agile »).

Série FNB active

Créées à l'intention des investisseurs et des conseillers qui préfèrent transiger en Bourse, la série FNB active d'iA Clarington (« série FNB ») offre un accès aux mêmes stratégies et gestionnaires de portefeuille que pour les séries de fonds communs de placement, mais dans un instrument de placement qui se négocie tout comme une action.

Géré par le sous-conseiller Agile Investment Management LLC (« Agile »), le Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total est désormais offert en parts de série FNB, lesquelles se négocient sur la Bourse de Toronto dès aujourd'hui sous le symbole « GTRI ».

Le fonds entend fournir un revenu et un potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant principalement, soit directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, des sociétés et d'autres émetteurs situés partout dans le monde. Les frais de gestion de la série FNB s'établissent à 0,65 %.*

Les parts de série FNB sont aussi disponibles pour les Fonds IA Clarington suivants :

Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus (TSX : ICPB)

Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales (TSX : IGEO)

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale (TSX : IGAF)

Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles (TSX : ILGB)

Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable (TSX : IFRF)

Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés (TSX : ISCB)

Fonds IA Clarington stratégique de revenu (TSX : ISIF)

Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine (TSX : IWEB)

Cliquez ici pour en savoir davantage sur la série FNB active d'iA Clarington.

Option de souscription en dollars U.S.

La gamme de Fonds Agile est désormais offerte avec une option de souscription en dollars U.S. (série F) destinée aux investisseurs détenant un compte à honoraires qui souhaitent obtenir une exposition ou un revenu en dollars U.S. Tous les titres en portefeuille des deux fonds sont libellés en dollars U.S. Les fonds visent à générer un rendement mensuel régulier en dollars américains.

Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total

Série F ($ US) : CCM 5612

Une diversification accrue grâce à un univers d'investissement plus vaste

Une approche active et une flexibilité tactique afin de saisir les opportunités

Une gestion des devises et de la durée, en soutien à la gestion des risques et à la production d'alpha

Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus

Série F ($ US) : CCM 5619

Priorité à la croissance du capital à long terme et protection contre les pertes, grâce à un portefeuille mondial de catégorie d'investissement à faible sensibilité à la variation des taux

Une diversification au-delà des stratégies à revenu fixe traditionnelles

Un potentiel de rendement amélioré par une exposition aux catégories de qualité moindre (limitée à 25 %) et une grande latitude dans la sélection des instruments de crédit à rendement supérieur

« Dan Janis et l'équipe d'Agile ont acquis une réputation d'excellence sur le marché et nous sommes fiers d'offrir à nos investisseurs et conseillers de nouveaux accès à ces stratégies attrayantes, » a déclaré Catherine Milum, présidente et chef de la direction d'iA Clarington.

Visitez iaclarington.com/fr/Agile pour en savoir davantage sur la gamme de Fonds Agile.

*Les frais de gestion ne tiennent pas compte des frais d'administration ni des taxes applicables.

Le cabinet Agile Investment Management LLC a été nommé sous-conseiller du Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus, avec prise d'effet le 4 septembre 2024. Il s'agissait anciennement du Fonds IA Clarington d'obligations de base plus. Le changement de nom est entré en vigueur le 16 juin 2025.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries de FNB actives et des placements socialement responsables. Au 30 juin 2025, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 22 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com

À propos d'Agile Investment Management LLC

Agile Investment Management LLC est un cabinet indépendant de gestion d'actifs établi aux États-Unis et inscrit auprès de la SEC qui a été créé par Dan Janis ainsi que Kai Sotorp sous forme d'une société détenue par son effectif pour offrir à une clientèle au détail et institutionnelle des services spécialisés dans les placements mondiaux à revenu fixe.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

