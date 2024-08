Tirez le maximum de votre argent grâce aux fractions d'action ou de part de FNB

Achetez des actions et des FNB pour n'importe quel montant

TORONTO, le 7 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Placements directs TD a le plaisir d'annoncer le lancement de la négociation de fractions d'action ou de part de fonds négociés en bourse (FNB), qui permettra à la population canadienne d'investir plus facilement en bourse. En effet, comme il sera désormais possible d'acheter et de vendre une fraction d'action ou de part de FNB, l'investissement sera plus accessible.

« En tant que premier et plus important service de courtage direct au Canada, nous sommes fiers de continuer - comme nous l'avons toujours fait - à abattre les obstacles auxquels se heurtent les particuliers investisseurs, déclare Scott Ignall, premier vice-président, Placements directs TD et Mise en œuvre, Groupe Banque TD. Selon nous, l'investissement devrait être accessible à tous. Grâce à la négociation de fractions d'action ou de part de FNB offerte par Placements directs TD, les Canadiens peuvent investir dans l'entreprise de leur choix, quel que soit le prix de l'action ou de la part, et quel que soit le montant qu'ils souhaitent investir. »

Cette nouveauté offre de nombreux avantages aux investisseurs canadiens :

Investir un petit montant : C'est à la portée de tous les budgets, puisqu'il est possible d'investir aussi peu que 5 $ pour commencer.

C'est à la portée de tous les budgets, puisqu'il est possible d'investir aussi peu que 5 $ pour commencer. Détenir des actions ou des parts de FNB coûteuses : Les clients peuvent dorénavant investir dans des titres au cours élevé sans se ruiner. En effet, ils peuvent acheter jusqu'à 1/100 000 d'une action ou d'une part, et se bâtir ainsi un portefeuille diversifié plus facilement. Grâce à cette solution, presque toutes les actions ou parts de FNB deviennent abordables.

Les clients peuvent dorénavant investir dans des titres au cours élevé sans se ruiner. En effet, ils peuvent acheter jusqu'à 1/100 000 d'une action ou d'une part, et se bâtir ainsi un portefeuille diversifié plus facilement. Grâce à cette solution, presque toutes les actions ou parts de FNB deviennent abordables. Négocier en dollars : Les clients peuvent également passer des ordres d'achat en dollars pour les actions et les FNB. Et comme ils n'ont plus à acheter des quantités entières, ils peuvent investir le montant de leur choix, au cent près.

Les clients peuvent également passer des ordres d'achat en dollars pour les actions et les FNB. Et comme ils n'ont plus à acheter des quantités entières, ils peuvent investir le montant de leur choix, au cent près. Négocier en temps réel : Dès qu'ils le souhaitent, les clients peuvent exécuter des opérations au cours actuel du marché, pour les actions et parts de FNB entières et fractionnées.

Les clients peuvent profiter de cette nouveauté dès maintenant dans NégociTitresMC TD, CourtierWeb, la Plateforme avancée, ou encore l'appli TD.

« C'est une fierté pour nous d'être en première ligne dans le lancement de cette solution simple et facile à utiliser, ajoute Scott Ignall. Nous voulons offrir aux Canadiens plus d'occasions d'investir dans les entreprises en lesquelles ils croient sans être freinés par le prix d'une action ou d'une part entière, et, en parallèle, nous souhaitons bien les outiller pour qu'ils puissent investir avec plus de confiance. »

Pour en savoir plus sur les fractions d'action ou de part de FNB, rendez-vous ici : td.com/fractionsdactions.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Pour plus de renseignements : Julie Bellissimo, Groupe Banque TD, [email protected]