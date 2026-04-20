Place de l'Assemblée-Nationale - Une consultation citoyenne est lancée

QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) lance aujourd'hui une consultation citoyenne en ligne afin de recueillir les perceptions et les aspirations de la population à l'égard de l'avenir de la place de l'Assemblée-Nationale, un espace emblématique situé au cœur de Québec.

Accédez au questionnaire : https://votepour.ca/ccnq

Localisation de la place de l'Assemblée-Nationale (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec)

Annoncé il y a quelques semaines, le projet de mise à niveau de ce site, situé face à l'hôtel du Parlement du Québec, vise à adapter cet espace aux usages d'aujourd'hui et de demain. Depuis de nombreuses années, la place accueille des événements majeurs, notamment le Carnaval de Québec et le Festival d'été de Québec. Son aménagement, étroitement lié à ces usages, mérite aujourd'hui d'être repensé, principalement pour bonifier son utilisation collective.

Une démarche collaborative avec le milieu

Réalisée en collaboration avec le conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire et le comité des citoyens du Vieux-Québec, cette démarche vise à documenter les usages actuels et à mieux comprendre les aspirations des citoyens et des citoyennes à l'égard du site.

Bien que menée avec des partenaires du milieu, la consultation est ouverte à l'ensemble de la population. Les informations recueillies viendront alimenter la réflexion entourant les prochaines étapes du projet.

Une participation simple et rapide

La consultation en ligne est menée jusqu'au 22 mai 2026 et le formulaire - accessible via le lien https://votepour.ca/ccnq ne prend que quelques minutes à remplir.

Source :

Paul-Christian Nolin

Porte-parole et responsable des médias

Commission de la capitale nationale du Québec

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SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec