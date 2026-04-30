/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Réaménagement du parc des Moulins/

QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - La Commission de la capitale nationale invite les représentantes et les représentants des médias à une annonce importante en lien avec le parc des Moulins, le jeudi 30 avril à 13 h 30 à la salle Aigle de l'hôtel Double Tree, en présence du PDG de la Commission, M. André Roy, et du député de Charlesbourg, M. Jonatan Julien.

Date et heure : Jeudi, 30 avril 2026 à 13 h 30 Lieu : Hôtel Double Tree par Hilton (Charlesbourg), salle Aigle

7900, rue du Marigot, Québec

Vous êtes attendus en grand nombre.

Source et informations :

Paul-Christian Nolin

Commission de la capitale nationale du Québec

418 803-4342 | [email protected]

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