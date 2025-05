Place aux chantiers : 62 logements sociaux et abordables seront construits à Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, QC, le 5 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Saint-Hyacinthe et l'organisme Habitations Maska soulignent aujourd'hui le début du chantier de 62 logements sociaux et abordables de Place Dessaulles, qui consiste en la rénovation complète d'un bâtiment (ancienne bibliothèque) et à la construction d'un nouvel immeuble de quatre étages à Saint-Hyacinthe. Ce projet destiné, entre autres, à des familles et des personnes seules représente des investissements de plus de 17,2 M$.

Cette annonce a été faite par la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, en présence du maire de Saint-Hyacinthe, M. André Beauregard, et du président de l'organisme Habitations Maska, M. David Bousquet.

L'investissement du gouvernement du Québec, par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), totalise plus de 10,4 M$. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La Ville de Saint-Hyacinthe a pour sa part fait don du terrain et de l'immeuble existant en plus d'accorder une subvention de 4 M$ à l'organisme.

« Je félicite tous les partenaires qui ont collaboré à ce projet destiné à des familles et des personnes seules. Notre gouvernement est fier de soutenir financièrement cet important chantier. La clef du succès pour offrir davantage de logements abordables sur le marché, c'est de travailler ensemble, pour construire plus et plus vite. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« La construction des 62 logements sociaux et abordables de la Place Dessaulles répond à un besoin urgent dans notre communauté et contribuera à revitaliser un secteur clé de notre ville. Ce projet voit le jour grâce à l'engagement et l'investissement du gouvernement du Québec et à la mobilisation de nos partenaires locaux. Je salue le travail d'Habitations Maska et de tous les collaborateurs qui rendent possible cette avancée majeure pour améliorer la qualité de vie des Maskoutains. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« Je suis très heureux de voir débuter les travaux de la Place Dessaulles, un projet porteur pour notre communauté. En rénovant l'ancienne bibliothèque municipale et en érigeant un nouvel immeuble, ce projet répond concrètement aux besoins des familles, des étudiants et des personnes seules à faible revenu. Je suis fier que la Ville y ait contribué de manière significative, notamment par le don du terrain et une subvention de 4 M$. Ce projet prend également place à proximité d'un autre chantier de 100 logements abordables pour aînés, consolidant ainsi un véritable pôle d'habitation communautaire. Merci à tous les partenaires qui unissent leurs efforts pour offrir plus de logements, plus rapidement, à celles et ceux qui en ont besoin. »

André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe

« Habitations Maska est résolument engagé à réaliser rapidement des actions concrètes pour répondre aux besoins en habitation des personnes et familles les plus vulnérables de notre communauté. Nous sommes heureux de pouvoir compléter, par cet investissement, une version bonifiée du projet annoncé en septembre 2021. Somme toute, la Place Dessaulles ajoutera 62 logements sociaux et abordables sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, fracassant l'objectif fixé par le conseil municipal. Nous en sommes très fiers et remercions l'ensemble des acteurs à l'origine de cette réussite. »

David Bousquet, président de l'organisme Habitations Maska

Fait saillant :

Jusqu'à 36 des 62 ménages de Place Dessaulles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Hyacinthe .

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

