Place aux chantiers : 36 logements sociaux et abordables seront construits à Mont-Laurier

MONT-LAURIER, QC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Mont-Laurier et l'organisme Défi-Autonomie d'Antoine-Labelle soulignaient aujourd'hui le début du chantier du projet des Habitations de Mont-Laurier, qui abritera 36 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées en légère perte d'autonomie. Il s'agit d'un investissement de plus de 14,7 M$.

Cette activité a eu lieu en présence de la députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Chantale Jeannotte, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Mont-Laurier, M. Daniel Bourdon, et du président de l'organisme Défi-Autonomie d'Antoine-Labelle, M. Michel Adrien.

L'investissement du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), s'élève à plus de 8 M$. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La Ville de Mont-Laurier a pour sa part fait don du terrain en plus d'accorder un crédit de taxes à l'organisme.

« Je félicite tous les partenaires qui ont collaboré à ce projet destiné à des aînés en légère perte d'autonomie. Notre gouvernement est fier de soutenir financièrement cet important chantier. La clef du succès pour offrir davantage de logements abordables sur le marché, c'est de travailler ensemble, pour construire plus et plus vite. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je salue l'engagement des partenaires et de toute la communauté de Mont-Laurier qui ont contribué à la réalisation de ce projet d'habitation. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la volonté de notre gouvernement, exprimée par la politique La fierté de vieillir, de soutenir le vieillissement à domicile. Elle permet aux aînés de demeurer chez eux, dans leur communauté, dans des logements accessibles et adaptés à leurs besoins. C'est une belle réussite collective et une grande fierté pour toute la région des Laurentides. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« La construction de 36 logements sociaux et abordables répond à un besoin important dans notre communauté et contribuera à permettre à nos aînés de demeurer près de leurs proches. Ce projet voit le jour grâce à l'engagement et l'investissement du gouvernement du Québec et à la mobilisation de nos partenaires locaux. Je salue le travail de Défi-Autonomie d'Antoine-Labelle et de tous les collaborateurs qui rendent possible ce projet. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« La Ville de Mont-Laurier est honorée de contribuer à la réalisation de ce projet d'habitation d'envergure, qui répond à un besoin essentiel de notre communauté. L'implantation de ces 36 logements sociaux destinés aux aînés s'inscrit dans la continuité de notre plan stratégique et de notre politique d'habitation. Grâce à l'initiative de Défi-Autonomie d'Antoine-Labelle, menée en collaboration avec le gouvernement du Québec et la Ville de Mont-Laurier, un pas de plus est franchi vers une communauté inclusive et solidaire. »

Daniel Bourdon, maire de Mont-Laurier

« Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers les multiples partenaires ayant contribué à la réalisation du projet des Habitations de Mont-Laurier. Ce dernier représente une réponse cruciale aux besoins des aînés en légère perte d'autonomie. Nos aînés méritent des solutions adaptées à leurs besoins, et ce projet est un bel exemple de l'importance de la mobilisation collective et de l'engagement des acteurs locaux et provinciaux. »

Michel Adrien, président de l'organisme Défi-Autonomie d'Antoine-Labelle

Jusqu'à 28 des 36 ménages des Habitations de Mont-Laurier auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Mont-Laurier .

auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la . Défi-Autonomie d'Antoine-Labelle a également reçu des sommes de 100 000 $ de la MRC d'Antoine-Labelle et de 34 000 $ de la Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides.

