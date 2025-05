Place aux chantiers : 35 logements sociaux et abordables pour des aînés seront construits à Stoneham-et-Tewkesbury

STONEHAM-ET-TEWKESBURY, QC, le 5 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury et l'organisme La Résidence des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury soulignent aujourd'hui le début de la construction d'un immeuble de 35 logements sociaux et abordables qui abritera des aînés en légère perte d'autonomie à Stoneham-et-Tewkesbury. Ce projet représente des investissements de plus de 17 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, du maire de Stoneham-et-Tewkesbury, M. Sébastien Couture, et du président de La Résidence des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, M. Louis Blanchette.

L'investissement du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), totalise plus de 8,4 M$. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury a pour sa part fait don du terrain, préparé ce dernier pour accueillir la construction et accordera un rabais de taxes à l'organisme. Cela représente une contribution municipale au projet d'une valeur de plus de 3,5 M$ sur 30 ans.

Citations :

« Je félicite tous les partenaires qui ont collaboré à ce projet destiné à des aînés en légère perte d'autonomie. Notre gouvernement est fier de soutenir financièrement cet important chantier. La clef du succès pour offrir davantage de logements abordables sur le marché, c'est de travailler ensemble, pour construire plus et plus vite. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je tiens à souligner l'engagement sans équivoque de l'ensemble des partenaires ainsi que de toute la collectivité de Stoneham-et-Tewkesbury qui ont pris part à la création de ce projet d'habitation. Cela démontre que l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées est une priorité, et que leur choix premier de vieillir chez elles, au sein de leur communauté et dans un milieu abordable et adapté à leurs besoins, est fondamentalement reconnu. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Je suis heureux de voir la mise en chantier de ces logements sociaux et abordables se concrétiser à Stoneham-et-Tewkesbury. En y contribuant financièrement, notre gouvernement démontre son engagement ferme à répondre aux besoins des différentes clientèles ayant des besoins particuliers. Je félicite La Résidence des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury pour son initiative, ainsi que les nombreux partenaires et collaborateurs qui se joignent au projet. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

« Je me réjouis que se concrétise ce projet porté par l'organisme La Résidence des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury depuis plus de dix ans. Bien qu'un tel milieu de vie soit hautement souhaité par notre population et que la diversification de l'offre d'habitations soit un objectif prioritaire de notre planification stratégique, ce grand projet a connu son lot de défis au fil des ans. Je tiens à souligner la ténacité, le travail acharné et les convictions des membres du conseil d'administration et à remercier particulièrement monsieur Louis Blanchette, qui a mené à terme ce projet essentiel à notre communauté. Nous devons beaucoup aux aînés qui ont fait de Stoneham-et-Tewkesbury un milieu de vie que nous chérissons tant et le conseil municipal souhaite, par son investissement majeur, que cette résidence permette à plusieurs de continuer à habiter notre territoire et à enrichir notre communauté de leur expérience. Non seulement cela permettra l'accès à un milieu de vie de grande qualité, mais aussi à des services supplémentaires pour les aînés de notre territoire. »

Sébastien Couture, maire de Stoneham-et-Tewkesbury

« L'annonce du financement du projet de la Résidence des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury concrétise les efforts déployés depuis plusieurs années par plusieurs acteurs pour permettre aux aînés de notre municipalité de vieillir dans leur communauté, et ce, malgré certaines incapacités les contraignant à quitter leur domicile actuel. C'est le couronnement de toutes les démarches d'implication, de collaboration et de concertation pour la réalisation de cet objectif. Sans ces investissements du gouvernement du Québec et de la Municipalité, il nous était impossible de construire des logements de qualité et abordables permettant aux aînés de Stoneham de vieillir au cœur leur municipalité. »

Louis Blanchette, président de la Résidence des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Fait saillant :

Jusqu'à 28 des 35 ménages de l'immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle totalisant plus de 480 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Stoneham -et- Tewkesbury .

