Place au Festival Go vélo Montréal, du 25 mai au 1er juin. Une semaine dédiée au vélo qui débute aujourd'hui avec le Défi métropolitain!

MONTRÉAL, le 25 mai 2025 /CNW/ - Le Festival Go vélo Montréal, présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, débute aujourd'hui avec le Défi métropolitain et propose une semaine complète d'activités cyclistes et urbaines pour toutes et tous. Il est toujours possible de s'inscrire aux événements, et ce, jusqu'au jour de l'événement : www.velo.qc.ca/govelomtl

Au cours des prochains jours, Montréal vibrera au rythme des vélos à l'occasion de plusieurs rassemblements populaires tels que le Tour la Nuit (vendredi 30 mai) et le Tour de l'Île de Montréal (dimanche 1 juin). Vélo Québec, organisateur du Festival, et Julie Ringuette, comédienne, animatrice et fière porte-parole, invitent les Québécois et les Québécoises à enfourcher leur vélo pour une semaine 100 % vélo.

Le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, et Julie Ringuette seront disponibles pour des entrevues avant et pendant l'événement.

Défi métropolitain - dimanche 25 mai

Brossard accueille aujourd'hui les participant.es de la 23e édition du Défi métropolitain. Cet événement propose un choix de parcours de 57, 83, 105 et 156 km. Les participants roulent à leur propre rythme, sans stress, ni chrono, tout en bénéficiant d'un encadrement hors pair. Chaque année, l'événement est l'occasion de découvrir une nouvelle portion de la grande région métropolitaine. Pour plus d'informations : https://www.velo.qc.ca/evenement/defis-ete/defi-metropolitain/

Conférence internationale, jeudi 29 mai - Quand conduire n'est pas une option : comment se libérer de la dépendance à l'automobile

Le Festival est fier d'accueillir Anna Zivarts, militante pour les droits des personnes handicapées et directrice de la Disability Mobility Initiative de Disability Rights Washington. À travers ses recherches, son plaidoyer et son activisme, elle donne la parole aux personnes qui ne conduisent pas, et milite pour des systèmes de transport plus justes, plus accessibles et plus humains. Lors de cette conférence, elle mettra en lumière ces réalités souvent ignorées et présentera une vision inclusive de la mobilité. Pour plus d'informations : https://www.velo.qc.ca/evenement/festival-go-velo-mtl/conferences-gvm/anna-zivarts/

Tour la nuit - vendredi 30 mai

Dès 18 h, rendez-vous au parc Maisonneuve, où vous attendent des camions de nourriture de rue, une terrasse animée et une foule d'activités pour vous divertir avant le départ. L'ambiance festive sera assurée par Calcium, la mascotte officielle du Lait, ainsi que Julie Ringuette, la porte-parole officielle du Festival Go vélo Montréal! Notre animateur Benoit Cossette s'assurera également de réchauffer la foule. Le coup d'envoi de cette grande fête cycliste sera donné à 20 h pour un parcours urbain de 21 km entièrement sans voitures à travers les rues de Montréal. Pour plus d'informations : https://www.velo.qc.ca/evenement/festival-go-velo-mtl/tour-la-nuit/

Tour de l'Île de Montréal - dimanche 1 juin

Événement phare du Festival, le Tour de l'Île célèbre ses 40 ans avec une thématique hommage aux années 80. En plus de l'animation musicale et des amuseurs de foule, vous êtes invités à venir déguisés pour une expérience haute en couleur ! Avec des rues fermées à la circulation et dédiées à des milliers de cyclistes, vous découvrirez différents quartiers de la ville. Que vous soyez débutant ou passionné, il existe des parcours pour tous les goûts.

« Le Tour de l'Île est devenu, au fil des décennies, un rendez-vous incontournable pour cyclistes de tous âges. Ce 40ᵉ anniversaire célèbre non seulement l'histoire de l'événement, mais aussi celle d'une ville qui a choisi de faire une plus grande place au vélo », affirme Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

« Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) sont fiers de collaborer étroitement avec Vélo Québec et ce, depuis la toute première édition du Tour de l'Île de Montréal il y a déjà 40 ans. En tant que partenaire historique du Tour de l'Île, nous sommes ravis d'être également présents à la 26e édition du Tour la Nuit. Les PLQ sont heureux de redonner à leurs communautés en contribuant à ce Festival, qui offre une belle occasion aux cyclistes de tous âges et de tous niveaux de participer à leur rythme, en famille, entre amis ou en solo, à des parcours et activités santé rassembleuses. Nous sommes fiers de notre engagement continu et de notre partenariat avec Vélo Québec, qui permet de promouvoir le vélo et les saines habitudes de vie depuis quatre décennies. » souligne Daniel Gobeil, président des PLQ.

Pour plus d'informations : https://www.velo.qc.ca/evenement/festival-go-velo-mtl/tour-ile-montreal/classique/

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts et Bixi comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Depuis 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec.

www.velo.qc.ca

