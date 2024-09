PL69 : L'APCHQ demande des mesures concrètes pour exploiter le potentiel énergétique des bâtiments résidentiels

MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de sa participation aux consultations particulières du projet de loi n°69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) soutient l'orientation générale de la pièce législative, mais souhaite des mesures concrètes en efficacité énergétique pour le secteur résidentiel.

« L'APCHQ demande de faire partie des organismes consultés au cours de l'élaboration du premier plan de gestion intégré des ressources énergétiques. En tant qu'acteur majeur du secteur de la construction et de l'habitation, nous pouvons apporter une perspective essentielle sur les enjeux énergétiques liés au bâtiment », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Dans son mémoire, l'Association formule plusieurs recommandations, dont les suivantes :

Intégrer explicitement des mesures concrètes et significatives d'efficacité énergétique dans le PL69;

Répartir des responsabilités concernant l'efficacité énergétique qui optimiserait l'expertise de chaque entité;

Soutenir la tarification intelligente en période de pointe;

Instaurer un processus rigoureux de reddition de compte.

« Alors que tous cherchent à augmenter les capacités en énergie, nous croyons qu'il faut intégrer des mesures concrètes qui favoriseront la rénovation éco-énergétique du parc résidentiel déjà existant au Québec, là où des gains substantiels sont possibles », conclut Maxime Rodrigue

Rappelons qu'une étude de l'APCHQ révèle un potentiel de gain en efficacité énergétique de 11 à 15 TWh sur 10 ans dans le petit bâtiment résidentiel existant, notamment pour les maisons unifamiliales construites avant 1960. C'est l'équivalent de la production annuelle de 2,5 barrages La Romaine, ou de la consommation de 850 000 ménages sur un an.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, la représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

