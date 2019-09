Piste cyclable Claire-Morissette - La sécurité une priorité

MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La piste cyclable Claire-Morissette, située sur le boulevard De Maisonneuve, entre les avenues Atwater et McGill College, est un axe majeur pour le transport actif. Très achalandée, on y voit défiler plus de 1000 cyclistes et 2000 piétons à l'heure, en période de pointe. Afin d'améliorer la sécurité des déplacements des Montréalaises et Montréalais, la Ville de Montréal investit plus de 300 000 $ pour la réalisation de travaux de marquage, de signalisation écrite et de signalisation lumineuse.

De 2012 à 2016, 166 collisions impliquant un véhicule et un piéton ou un cycliste ont eu lieu dans ce secteur. La plus grande problématique concerne les cyclistes et les piétons circulant vers l'ouest, soit dans le même sens que le boulevard De Maisonneuve. Ceux-ci se trouvent alors dans l'angle mort des conducteurs s'apprêtant à effectuer un virage à gauche. Il est donc primordial de sécuriser ce grand tronçon pour améliorer la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes.

Afin de rendre la signalisation plus claire et de séparer le déplacement des cyclistes et des piétons du mouvement de virage à gauche des véhicules, des feux de circulation distinctifs pour les cyclistes seront installés sur 11 intersections.

L'ajout de feux de signalisation complémentaires pour orienter le mouvement des véhicules fait également partie des travaux. Au sol, à l'aide de marquage, des flèches de signalisation seront ajoutées, tout comme des panneaux de signalisation pour assurer une compréhension commune des directives routières des cyclistes, des piétons et des automobilistes.

« Mon administration s'est engagée, avec son plan Vision Zéro décès et blessé grave, à mettre en place des actions concrètes pour protéger la vie des usagers de la route. Lorsque les Montréalaises et Montréalais utilisent leur vélo ou qu'ils marchent, je veux qu'ils se sentent en sécurité. Les améliorations qui seront faites sur la piste cyclable Claire-Morissette sécuriseront les déplacements de tous les usagers et cela est impératif », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Rappelons que la Ville de Montréal a adopté le plan d'action Vision Zéro 2019-2021 afin d'atteindre l'objectif d'éradiquer les décès et les blessures graves sur le réseau montréalais. La réalisation des travaux sur la piste cyclable Claire-Morissette est en lien avec les actions proposées dans le plan, soit une planification optimale du partage de la rue entres les différents modes de transport de façon à offrir des options de déplacement accessibles, sécuritaires et efficaces.

Le plan d'action Vision Zéro peut être consulté en ligne sur ville.montreal.qc.ca/visionzero. Plus d'une vingtaine d'actions sont proposées dans ce document afin de favoriser la collaboration, de faire évoluer les mentalités et de transformer le système routier, cycliste et piétonnier.

