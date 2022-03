Pierre Rivard reçoit le Prix Personnalité du monde alimentaire 2022

Travailleur acharné, homme aux compétences multiples et doté d'une rigueur exceptionnelle dans l'accomplissement des projets, Pierre Rivard a reçu ce prix hommage des mains de la présidente-directrice générale, madame Sylvie Cloutier, et en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur André Lamontagne.

Pierre Rivard possède une feuille de route impressionnante tant par l'importance des mandats qu'il a assumés que par sa profonde implication dans les causes qu'il a épousées.

En tant que président-directeur général de Croustilles Yum-Yum, de 2001 à 2013, Pierre a piloté et réussi la fusion de Croustilles Yum Yum et Aliments Krispy Kernels. En 2013, après avoir contribué au rayonnement de l'entreprise qui a gagné deux Lions de bronze à Cannes en 2012 et 2014 pour ses publicités, il laisse la place à la relève familiale de Krispy Kernels.

À partir de 2013, en tant que président de la division détail de St-Hubert, il a été un joueur déterminant pour le développement de l'entreprise. Son énergie a permis une croissance soutenue des ventes année après année bien au-delà de la moyenne de l'industrie. Pour cela, il a élaboré et réalisé un plan d'expansion hors Québec et a innové en lançant plusieurs nouveaux produits. En 2015, il est nommé président du Groupe St-Hubert et assure la croissance du groupe tant pour la division de la restauration que pour la division des produits en épicerie.

Afin de contribuer au développement de notre industrie, Pierre a su mobiliser le talent de ses équipes, et assurer la cohésion des individus vers un objectif commun. Pour Pierre, il est important de valoriser l'industrie agroalimentaire, porteuse d'emplois, offrant des produits de qualité et ayant un souci constant d'amélioration, et de soutenir la croissance des entreprises de cet important secteur manufacturier.

Depuis plusieurs années, il siège sur le conseil d'administration du Conseil de la transformation alimentaire du Québec et en a assumé la présidence de 2019 à 2021. Bien qu'officiellement à la retraite, Pierre Rivard siège sur de nombreux conseils d'administration dont celui de Boire & Frères, de Fruit d'Or, de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), de Avril Supermarché et sur le Comité consultatif du Groupe Normandin et donne des conférences, entre autres, via l'Institut de leadership de gestion.

Soucieux de « passer au suivant », Pierre Rivard a initié la réorientation de la mission de la Fondation Initia vers le soutien au développement de la relève dans l'industrie alimentaire du Québec. Depuis, il en assume la présidence.

Toutes ces réalisations sont possibles grâce à la grande humanité de Pierre, qui tient à prendre le temps de partager son savoir, d'échanger de façon informelle sur les résultats d'affaires et prendre le pouls de l'organisation. Félicitations à cet homme reconnu pour son côté humain et sa sincérité.

« Le CTAQ décerne le Prix Personnalité du monde alimentaire depuis plus de 25 ans et chaque lauréat est un très grand nom du monde alimentaire », rappelle Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ. « Pierre est un modèle pour nous toutes et nous tous, comme gestionnaire, comme entrepreneur, comme ami. C'est un honneur de le côtoyer et l'industrie agroalimentaire peut s'enorgueillir de compter dans ses rangs des personnes de sa qualité. Pierre, tu es un exemple de focus et de détermination à suivre. »

Le concours Personnalité du monde alimentaire du CTAQ a pour but de souligner le grand mérite d'une personne qui permet à l'industrie alimentaire québécoise d'atteindre de nouveaux sommets. Les candidatures sont soumises à un jury qui désigne un ou une de leurs pairs se méritant la reconnaissance de l'industrie.

Le CTAQ réitère ses sincères félicitations au lauréat, remercie le jury pour son implication, ainsi que Banque Nationale, fier partenaire de l'édition 2022 qui rend possible cette nomination.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 600 entreprises membres. Sa mission est d'orchestrer l'excellence et la croissance durable du secteur de la transformation alimentaire en appuyant ses parties prenantes et en unifiant l'écosystème.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)

Renseignements: Christian Bazinet, Vice-président, Affaires corporatives, Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), [email protected], 450-349-1521 x 214