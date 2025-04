Pierre Fortin : une exposition et un livre mettant en lumière ce personnage historique majeur!

QUÉBEC, le 8 avril 2025 /CNW/ - En cette année 2025, l'Assemblée nationale du Québec célèbre un moment marquant de son histoire : le 150e anniversaire de l'élection de Pierre Fortin à la présidence de l'Assemblée législative. Mais qui était cet homme dont l'héritage continue de résonner sur les rives du Saint-Laurent? Pierre Fortin : mission Saint-Laurent propose une immersion dans la vie de cet illustre navigateur. L'exposition est présentée du 8 avril au 7 décembre à l'Assemblée nationale.

« Le Musée de la Gaspésie est fier d'être le maître d'œuvre de cette exposition; fruit d'un partenariat exceptionnel avec la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, le Musée de la Côte-Nord et le Musée de la Mer des Îles-de-la-Madeleine. Mettre en lumière Pierre Fortin, ce justicier méconnu, permet de contribuer à la mise en valeur du Québec maritime et d'inspirer les générations à venir », souligne Martin Roussy, directeur général du Musée de la Gaspésie.

Un ouvrage historique pour en savoir plus

L'inauguration de l'exposition se jumelle au lancement du livre Le golfe du Saint-Laurent au XIXe siècle. Le Québec maritime de Pierre Fortin, rédigé par Christian Blais, historien à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. En parcourant cet ouvrage abondamment illustré et édité aux Publications du Québec, le grand public pourra découvrir un territoire grandiose et pourtant méconnu, où Fortin s'est distingué comme protecteur des communautés côtières.

« Ce livre brosse un portrait du golfe du Saint-Laurent à travers le regard d'une figure d'exception. Grâce aux écrits et aux discours prononcés par Pierre Fortin au parlement, il m'a été possible de raconter l'histoire d'un territoire immense et de décrire le quotidien de ses habitants. Le Québec maritime du XIXe siècle reprend vie dans ce livre », explique M. Christian Blais.

Médecin de formation, commandant de la goélette La Canadienne, puis député, ministre et président, Pierre Fortin a œuvré sans relâche pour défendre les pêcheurs, sécuriser les eaux du golfe et promouvoir un développement équilibré des régions maritimes. « À travers l'héritage de Pierre Fortin, nous constatons que les populations citoyennes sont au centre des préoccupations de l'Assemblée nationale depuis des décennies », a déclaré M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale du Québec.

