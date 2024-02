Le partenariat vise à positionner le dindon comme la protéine parfaite pour les joueurs de pickleball

TORONTO, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Pickleball Canada a nommé Pensez Dindon comme protéine partenaire nationale de Pickleball Canada et partenaire présentateur des Championnats nationaux de pickleball Myoflex® de 2024. Ce partenariat fera du dindon la protéine de choix des Canadiens actifs, tout en appuyant la croissance du sport au Canada.

« En tant que protéine maigre et nutritive, le dindon permet aux athlètes professionnels et amateurs de demeurer au sommet de leur sport, a déclaré Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. Grâce à notre partenariat avec Pickleball Canada, nous espérons tirer parti de la communauté florissante du pickleball et faire découvrir ce sport familial à un plus grand nombre de Canadiens. »

Dans le cadre de ce partenariat d'une durée d'un an, Pensez Dindon et Pickleball Canada préparent des activations passionnantes allant de la comparution d'athlètes à des courts éphémères, en passant par des cadeaux, des éléments de base comme de nouveaux programmes pour les jeunes à venir, ainsi que la présentation des championnats régionaux et nationaux de Pickleball Canada.

« Nous sommes fiers d'accueillir Pensez Dindon dans la famille des partenaires de Pickleball Canada, a déclaré Val Vollmin, président de Pickleball Canada. Le dindon et le pickleball sont des ingrédients parfaits pour un mode de vie sain, et nous avons hâte de partager ce message avec les joueurs et les amateurs de pickleball cette année. »

La popularité du pickleball a grimpé en flèche au cours des dernières années, près de 1,4 million de Canadiens participant actuellement au sport, ce qui représente une augmentation de 37 % par rapport à l'année précédente. La popularité accrue du pickleball est attribuable au fait qu'il s'agit d'un sport social amusant qui offre divers avantages sur le plan de la santé et de la condition physique.

« Comme un souper de dindon, le pickleball rassemble des gens de tous âges, a déclaré Mark Hubert, président et chef de la direction des Transformateurs de volailles et d'œufs du Canada. Nous sommes ravis de faire équipe avec Pickleball Canada et ses athlètes vedettes pour apporter de nouvelles collaborations passionnantes et des activations captivantes dans les collectivités tout au long de l'année. »

Pour célébrer le partenariat et encourager plus de Canadiens à essayer le pickleball et le dindon, Pensez Dindon organise un concours pour donner la chance de gagner l'un des cinq ensembles de raquettes de pickleball! Tous les participants au concours seront également admissibles à un tirage au sort pour courir la chance de gagner l'une des dix cartes-cadeaux de 100 $ pour faire provision de dindon pour les repas avant et après leurs parties.

Pour plus de renseignements et des recettes santé, visitez le site Web PensezDindon.ca.

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon des Transformateurs de volailles et d'œufs du Canada, ont lancé Pensez DindonMC / Think TurkeyTM - une campagne de marketing nationale bilingue ayant pour but d'accroître la consommation de dindon. Ce programme entièrement intégré inclut des initiatives publicitaires, numériques, au détail, de relations publiques, sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs et bien d'autres, et vise les principaux planificateurs de repas en vue de leur faire connaître les bienfaits du dindon, de générer une demande à l'année et d'augmenter la consommation de dindon en général.

À propos de Pickleball Canada

Pickleball Canada est l'organisme national régissant le sport du pickleball au Canada. L'Association canadienne de pickleball a été créée en 2009, puis incorporée sous le nom de Pickleball Canada en 2011. L'organisme travaille à la promotion et au développement du sport à tous les niveaux, de la base à la haute performance. Sa mission est de promouvoir la croissance et le développement du pickleball à travers le pays en fournissant du leadership, des ressources et des opportunités pour les joueurs de tous les âges et de tous les niveaux d'habileté. Pickleball Canada est responsable de la coordination et de l'organisation d'événements de pickleball dans tout le pays, y compris les championnats nationaux et régionaux, qui rassemblent les meilleurs joueurs de tout le Canada pour qu'ils s'affrontent en vue de remporter le titre de champion national. Avec un nombre croissant de joueurs et de clubs à travers le pays, le pickleball est le sport qui connaît la plus forte croissance au Canada et Pickleball Canada est à l'avant-garde de ce mouvement passionnant. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec [email protected] ou visiter http://pickleballcanada.org.

