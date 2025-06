La campagne a débuté avec une série de publicités énergiques de 15 secondes, qui ont été diffusées sur la télévision linéaire et connectée durant les séries éliminatoires de la LNH et continueront à être présentées tout au long de l'été sous forme de publicités programmatiques sur Meta, TikTok et YouTube.

Au cœur de la campagne se trouve une équipe grandissante d'athlètes canadiens d'élite, qui incarnent la philosophie « Dans l'action, Pensez Dindon » avec un mode de vie actif et se dépassent pour atteindre de nouveaux objectifs en nourrissant leur corps avec une protéine maigre et de grande qualité. Ces ambassadeurs incluent les médaillés d'or olympiques Damian Warner (décathlon) et Vanessa Gilles (défenseuse de l'équipe nationale féminine de soccer du Canada), de même que la joueuse de hockey professionnelle Emmy Fecteau et la championne canadienne de pickleball Christina Chin.

« Le dindon est vite devenu ma source de protéines préférée. C'est une protéine de haute qualité qui me soutient à chaque étape de mon entraînement en m'aidant à développer ma masse musculaire, à récupérer après mes séances et à augmenter mon énergie, affirme Vanessa Gilles. En tant qu'athlète canadienne et fière, je tiens à connaître la provenance des aliments que je consomme. Choisir du dindon élevé au Canada, c'est soutenir nos éleveurs d'ici, tout en optant pour une protéine de qualité en laquelle j'ai confiance. »

En juin, Pensez Dindon s'associe à l'application de mise en forme Strava pour lancer un défi aux Canadiens : accumuler 250 minutes d'activité physique tout en s'alimentant avec du dindon canadien. Les Canadiens peuvent s'inscrire sur Strava.com.

« Que vous soyez à vélo, que vous souleviez des poids, promeniez votre chien ou couriez après vos enfants, le dindon est idéal pour maintenir une vie saine et active, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de mise en forme et de nutrition, affirme Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. Nous voulons que les Canadiens pensent au dindon quand ils désirent développer leur masse musculaire, récupérer après l'entraînement, augmenter leur niveau d'énergie ou maintenir une alimentation saine. »

Puisque la vraie performance débute dans la cuisine, pas seulement pendant l'entraînement, Pensez Dindon lance un programme national de vente au détail et une campagne alimentée par des créateurs de contenu, question d'inspirer les Canadiens à ajouter du dindon dans leur routine alimentaire hebdomadaire.

« La campagne « Dans l'action, Pensez Dindon » lève le voile sur ce que les athlètes ont toujours su : riche en saveur et en nutriments, le dindon regorge de protéines et est faible en gras et en calories, explique Mark Hubert, président et chef de la direction des Transformateurs de volailles et d'œufs du Canada. Pensez Dindon est fière de faire équipe avec des athlètes incroyables, tels que Damian Warner, Vanessa Gilles, Emmy Fecteau et Christina Chin, qui ont à cœur de partager les façons dont ils incorporent le dindon dans leurs entraînements et leurs performances. »

Pour en savoir plus et pour découvrir des recettes riches en protéines qui s'inscrivent parfaitement dans un style de vie actif, visitez PensezDindon.ca/DindonEnAction.

