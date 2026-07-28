PIB réel du Québec : hausse de 0,1 % en avril 2026

Augmentation de 0,1 % de la production de biens

La production des industries de biens a progressé de 0,1 % en avril, après avoir reculé de 0,3 % au mois de mars. L'augmentation en avril provient principalement du secteur de la fabrication (+ 0,3 %) et de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, et de l'extraction de pétrole et de gaz (+ 1,9 %). À l'inverse, le secteur des services publics a enregistré une baisse de 1,7 %.

FIGURE 2

La hausse en avril dans le secteur de la fabrication provient essentiellement des sous-secteurs de la fabrication de produits du pétrole et du charbon (+ 7,6 %), de la fabrication de produits en bois (+ 3,6 %), de la fabrication de machines (+ 1,7 %) ainsi que de la fabrication de produits minéraux non métalliques (+ 4,7 %). La première transformation des métaux (- 3,4 %) ainsi que la fabrication de produits métalliques (- 3,5 %) viennent atténuer ces hausses.

Hausse de 0,1 % de la production de services

Le niveau de production des industries de services a crû de 0,1 % en avril, à la suite d'une baisse de 0,3 % le mois précédent. La hausse en avril est attribuable principalement aux secteurs du transport et de l'entreposage (+ 0,9 %), des soins de santé et de l'assistance sociale (+ 0,3 %), de la finance et des assurances (+ 0,5 %) ainsi que des services d'hébergement et de restauration (+ 1,6 %). À l'inverse, les secteurs de l'industrie de l'information et de l'industrie culturelle (- 1,2 %) et des services d'enseignement (- 0,4 %) ont connu des baisses.

Cumul des quatre premiers mois de 2026 : baisse de 0,1 % du PIB réel du Québec

Pour les quatre premiers mois de l'année 2026, le PIB réel du Québec est de 0,1 % inférieur à celui des mêmes mois de 2025. Les principaux secteurs ayant contribué à la baisse sont la fabrication (- 3,5 %) ainsi que les administrations publiques (- 1,8 %). À l'inverse, les services immobiliers et les services de location et de location à bail (+ 2,0 %), la finance et les assurances (+ 3,2 %) ainsi que le commerce de gros (+ 2,1 %) ont contribué positivement à la variation du PIB réel.

FIGURE 3 FIGURE 4

PIB réel du Canada : hausse de 0,5 % en avril 2026

Selon les informations publiées le 30 juin 2026 par Statistique Canada, le PIB réel canadien a augmenté de 0,5 % en avril, après avoir enregistré une baisse de 0,1 % au mois de mars. La production des industries de biens et celle des industries de services ont augmenté respectivement de 1,2 % et de 0,3 %. Pour les quatre premiers mois de l'année 2026, le PIB réel du Canada augmente de 0,7 % par rapport aux mêmes mois de 2025.

Produit intérieur brut réel par industrie1

(variation en pourcentage)



2025 2026

Variation

annuelle Variation mensuelle Variation

cumulative2

Mars Avril Québec 0,6 - 0,3 0,1 - 0,1 Canada 1,7 - 0,1 0,5 0,7



1. Les niveaux du produit intérieur brut par industrie sont évalués aux prix de base en dollars enchaînés (2017), désaisonnalisés et annualisés.

2. Les quatre premiers mois de 2026 par rapport aux mêmes mois de 2025.

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

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