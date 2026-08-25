PIB réel du Québec : baisse de 0,1 % en mai 2026

La production des industries de biens recule de 0,7 % en mai, après être demeurée relativement inchangée en avril. La baisse en mai provient principalement du secteur de la fabrication (- 1,2 %) et dans une moindre mesure des services publics (- 1,1 %) et de la construction (- 0,4 %).

La diminution observée en mai dans le secteur de la fabrication est attribuable à 12 des 18 sous-secteurs manufacturiers, notamment à la fabrication de produits du pétrole et du charbon (- 8,1 %), et à la fabrication d'aliments (- 1,4 %).

Hausse de 0,1 % de la production de services

Le niveau de production des industries de services a crû de 0,1 % en mai, à la suite d'une hausse relativement similaire le mois précédent. La hausse en mai est attribuable principalement aux secteurs de l'industrie de l'information et de l'industrie culturelle (+ 1,8 %), des administrations publiques (+ 0,5 %), des services immobiliers et des services de location et de location à bail (+ 0,3 %) ainsi que les services d'hébergement et de la restauration (+ 1,4 %). À l'inverse, le commerce de gros (- 1,6 %) ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques (- 0,4 %) enregistrent une baisse.

Le secteur des services d'hébergement et de la restauration enregistre une hausse en mai (+1,4 %), après avoir progressé de 1,9 % en avril. Cette croissance est possiblement soutenue par les matchs du Canadien de Montréal lors des séries éliminatoires ainsi que par le Grand Prix du Canada, qui s'est déroulé en mai cette année.

Cumul des cinq premiers mois de 2026 : baisse de 0,1 % du PIB réel du Québec

Pour les cinq premiers mois de l'année 2026, le PIB réel du Québec est de 0,1 % inférieur à celui des mêmes mois de 2025. Les principaux secteurs ayant contribué à la baisse sont la fabrication (- 2,9 %) ainsi que les administrations publiques (- 2,0 %). À l'inverse, les services immobiliers et les services de location et de location à bail (+ 2,0 %), la finance et les assurances (+ 3,2 %) ainsi que le commerce de gros (+ 2,2 %) ont contribué positivement à la variation du PIB réel.

PIB réel du Canada : hausse de 0,3 % en mai 2026

Selon les informations publiées le 31 juillet 2026 par Statistique Canada, le PIB réel canadien a augmenté de 0,3 % en mai, après avoir enregistré une hausse de 0,6 % au mois d'avril. La production des industries de biens et celle des industries de services ont augmenté respectivement de 0,6 % et de 0,2 %. Pour les cinq premiers mois de l'année 2026, le PIB réel du Canada augmente de 0,9 % par rapport aux mêmes mois de 2025.

Produit intérieur brut réel par industrie1

(variation en pourcentage)



2025 2026

Variation annuelle Variation mensuelle Variation cumulative2

Avril Mai Québec 0,6 0,1 - 0,1 - 0,1 Canada 1,7 0,6 0,3 0,9



Les niveaux du produit intérieur brut par industrie sont évalués aux prix de base en dollars enchaînés (2017), désaisonnalisés et annualisés. Les cinq premiers mois de 2026 par rapport aux mêmes mois de 2025.

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.







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