Écoute de la musique sur les plateformes : la croissance ralentit au Québec

MONTRÉAL, le 11 août 2026 /CNW/ -- En 2025, il y a eu 31,9 milliards d'écoutes sur les plateformes de diffusion de musique en continu (streaming) au Québec, une hausse de seulement 3 % comparativement à 12 % en 2024 et à 16 % en 2023.

L'analyse publiée aujourd'hui par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec s'appuie sur les données de Luminate Data afin de dresser un portrait détaillé de la consommation de musique au Québec.

Palmarès des interprètes du Québec ayant le plus d'écoutes sur les plateformes de diffusion de musique en continu sur demande, Québec, 2025 Ventes de produits musicaux selon le support, Québec, 2016-2025

Peu d'interprètes du Québec dans le haut des palmarès

Les artistes du Québec comptent pour 7,1 % de l'ensemble des écoutes en 2025 (entre 7 % et 8 % depuis 2022) et continuent d'avoir une présence stable, mais limitée. Parmi les 20 artistes ayant le plus d'écoutes, on compte un seul nom du Québec, au 12e rang : les Cowboys fringants.

Les vieux succès occupent une place grandissante

L'écoute en continu favorise massivement les œuvres déjà établies. En 2025, la moitié des écoutes (50 %) provient de pistes commercialisées il y a plus de cinq ans, une progression constante depuis 2022. À l'inverse, les nouveautés - soit les chansons mises en marché depuis 18 mois ou moins - n'occupent que 28 % de l'écoute.

La baisse des ventes de supports physiques se poursuit

Depuis l'arrivée de la musique dématérialisée, les ventes de CD ont connu une baisse phénoménale : elles sont passées de près de 13 millions en 2004 à 0,5 million en 2025. Le disque vinyle est pour sa part en hausse depuis 2008, et compte 0,4 million d'unités vendues en 2025. Les ventes de disques vinyle se sont accrues de 311 % depuis 2015.

Une baisse aussi de la part des interprètes du Québec dans les ventes d'albums

La part des interprètes du Québec dans les ventes d'albums est en baisse pour une quatrième année. En un an, elle est passée de 24 % à 18 %.

Cette baisse s'explique par une chute plus rapide des ventes d'albums chez les interprètes du Québec que chez les interprètes d'autres provenances, à la fois pour les CD et les fichiers numériques. De plus, le vinyle favorise peu les artistes du Québec (8 % des ventes).

La part du français dans les ventes musicales continue de diminuer, surtout sur les supports physiques (CD et vinyle), où il est passé de 39 % en 2018 à 11 % en 2025.

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SOURCE Institut de la statistique du Québec