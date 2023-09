PIB réel du Québec aux prix du marché : diminution de 0,5 % au deuxième trimestre de 2023

QUÉBEC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Au deuxième trimestre de 2023, le produit intérieur brut (PIB) réel aux prix du marché a diminué de 0,5 % au Québec par rapport au trimestre précédent (+ 0,3 %). En taux annualisé, la diminution s'établit à 1,9 %.

La baisse au deuxième trimestre est attribuable à plusieurs facteurs, soit un recul des dépenses d'investissement, un repli de l'accumulation des stocks et une diminution des dépenses de consommation finale. Les effets de ces facteurs, qui ont contribué négativement au PIB, ont été atténués par une amélioration du solde commercial au deuxième trimestre. C'est ce que nous apprend aujourd'hui la publication Comptes économiques du Québec, 2e trimestre 2023 de l'Institut de la statistique du Québec.

Recul des dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement ont diminué de 2,4 %, et ce, pour un cinquième trimestre d'affilée. Les investissements des entreprises expliquent ce recul. Plus précisément, ce sont les investissements des entreprises en bâtiments résidentiels, lesquels affichent une baisse de 5,8 % par rapport au trimestre précédent, qui en sont responsables. Les investissements des entreprises d'autres types ont eux aussi baissé, mais de manière moins marquée. Les dépenses d'investissement des administrations publiques ont quant à elles progressé de 0,2 %.

Produit intérieur brut réel aux prix du marché et ses principales composantes1 (variation en pourcentage)







Québec

Canada







2023

2023







T1

T2

Cumul2

T1

T2

Cumul2 Produit intérieur brut réel aux prix du marché

0,3

- 0,5

0,5

0,6

0,0

1,6





























Demande intérieure finale

0,1

- 0,6

- 0,2

0,3

0,3

0,5

Dépenses de consommation finale

0,4

- 0.2

2,8

0,6

0,2

2,2



Des ménages

1,3

- 0,5

4,3

1,2

0,1

2,6



Des administrations publiques

- 1,5

0,4

- 0,5

- 0,9

0,6

0,8

Formation brute de capital fixe

- 1,4

- 2,4

- 10,9

- 0,7

0,3

- 4,8



Des entreprises

- 2,0

- 3,1

- 13,5

- 1,4

0,4

- 6,4



Des administrations publiques

1,3

0,2

- 0,3

2,5

- 0,2

3,3 Exportations de biens et services

- 1,1

2,6

3,8

2,5

0,1

6,9 Importations de biens et services

- 0,9

1,3

1,2

0,2

0,5

- 0,4 1. Les variations du produit intérieur brut réel aux prix du marché et de ses composantes sont calculées à partir des données désaisonnalisées, exprimées en dollars enchaînés selon l'indice en chaîne de Fisher (année de référence 2012). 2. Variation du premier semestre de 2023 par rapport au premier semestre de 2022.











Sources : Statistique Canada, Direction des comptes macroéconomiques. Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.

Contribution négative de la variation des stocks à la progression du PIB réel

Le ralentissement dans l'accroissement des stocks a contribué négativement à la croissance du PIB réel au deuxième trimestre de 2023. Il s'agit du plus faible accroissement depuis le premier trimestre de 2022 et d'une troisième contribution négative en quatre trimestres.

Diminution des dépenses de consommation finale

Les dépenses de consommation finale ont diminué de 0,2 % au deuxième trimestre de 2023, et ce, pour la première fois depuis le deuxième trimestre de 2020. La diminution au deuxième trimestre provient de la baisse de 0,5 % des dépenses de consommation finale des ménages. Tant les dépenses des ménages en services (- 0,7 %) que celles en biens (- 0,3 %) ont baissé. Les dépenses de consommation finale des administrations publiques (+ 0,4 %) et celles des institutions sans but lucratif (+ 1,9 %) ont atténué l'incidence négative des dépenses des ménages sur les dépenses de consommation finale.

PIB réel du Canada aux prix du marché : stagnation au deuxième trimestre de 2023

Selon les informations diffusées par Statistique Canada le 1er septembre dernier, le PIB réel du Canada aux prix du marché est resté relativement inchangé au deuxième trimestre de 2023, après avoir progressé de 0,6 % au trimestre précédent.

PIB réel du Québec aux prix de base : hausse de 0,1 % en juin 2023

En juin 2023, le PIB réel du Québec aux prix de base a augmenté de 0,1 % par rapport au mois précédent, après avoir connu une baisse de 0,1 % en mai. En juin, la production des industries de biens et celle des industries de services ont augmenté respectivement de 0,3 % et 0,1 %. C'est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, juin 2023 diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

La production de biens a augmenté de 0,3 %

Le PIB réel des industries de biens a crû de 0,3 % en juin 2023, après une baisse de 0,3 % en mai. La fabrication (+ 1,2 %) est le principal secteur expliquant la hausse en juin. À l'opposé, les services publics ont connu un repli notable (- 3,0 %).

La production de services a augmenté de 0,1 %

La production des industries de services a augmenté de 0,1 % en juin 2023, après être restée stable en mai. Le commerce de gros (+ 0,8 %), les administrations publiques (+ 0,3 %) ainsi que l'industrie de l'information et l'industrie culturelle (+ 0,7 %) ont affiché des hausses de production en juin. À l'opposé, le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale a connu une baisse de production (- 0,8 %).

PIB réel du Canada aux prix de base : baisse de 0,2 % en juin 2023

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 1er septembre 2023, le PIB réel canadien aux prix de base a reculé de 0,2 % en juin 2023. La production des industries de biens et celle des industries de services se sont repliées respectivement de 0,4 % et 0,2 %.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

