PIB réel du Québec aux prix de base : baisse de 0,3 % en novembre 2025

La production de biens diminue en raison du secteur de la fabrication

La production des industries de biens a reculé de 0,2 % en novembre, après avoir diminué de 0,3 % au mois d'octobre. Ce recul provient principalement du secteur de la fabrication (- 0,8 %). À l'inverse, le secteur des services publics a enregistré une hausse (+ 4,1 %) en novembre.

FIGURE 2

La baisse en novembre dans le secteur de la fabrication provient essentiellement des sous-secteurs des activités diverses de fabrication (- 8,7 %), de la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (- 4,9 %) ainsi que de la fabrication d'aliments (- 1,6 %).

Baisse pour un deuxième mois consécutif dans la production de services

Le niveau de production des industries de services a diminué de 0,3 % en novembre, à la suite d'une baisse similaire en octobre. La diminution en novembre est attribuable principalement aux secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques (- 1,9 %), du commerce de gros (- 1,7 %) et des services d'enseignement (- 1,1 %).

Cumul des onze premiers mois de 2025 : augmentation de 0,7 % du PIB réel du Québec

Pour les onze premiers mois de l'année 2025, le PIB réel du Québec est de 0,7 % supérieur à celui des mêmes mois de 2024. Les principaux secteurs ayant contribué à la hausse sont les services immobiliers et les services de location et de location à bail (+ 2,3 %), les services d'enseignement (+ 3,5 %), la finance et les assurances (+ 3,0 %), le commerce de détail (+ 2,8 %), ainsi que les soins de santé et l'assistance sociale (+ 1,6 %). À l'opposé, le secteur de la fabrication a connu une baisse de 3,8 %.

FIGURE 3 FIGURE 4

PIB réel du Canada aux prix de base : niveau stable en novembre 2025

Selon les informations publiées le 30 janvier 2026 par Statistique Canada, le PIB réel canadien est essentiellement resté inchangé en novembre, après avoir enregistré une baisse de 0,3 % au mois d'octobre. La production des industries de biens a diminué de 0,3 % tandis que les industries productrices de services ont affiché une hausse (+ 0,1 %). Pour les onze premiers mois de l'année 2025, le PIB réel du Canada est de 1,4 % supérieur à celui des mêmes mois de 2024.

Produit intérieur brut réel par industrie1

(variation en pourcentage)



2024 2025

Variation

annuelle Variation mensuelle Variation

cumulative2

Octobre Novembre Québec 1,7 - 0,3 - 0,3 0,7 Canada 2,0 - 0,3 0,0 1,4

1. Les niveaux du produit intérieur brut par industrie sont évalués aux prix de base en dollars enchaînés (2017), désaisonnalisés et annualisés. 2. Les onze premiers mois de 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

SOURCE Institut de la statistique du Québec