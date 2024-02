Un chef de file dans le domaine de la distribution et de la transformation alimentaire

TERREBONNE, QC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Fonds Phoenix Partners II S.E.C. (« Phoenix ») est heureux d'annoncer son partenariat avec Alimentation Dynamic Inc. (« Dynamic ») TGV Distribution | Accueil, une entreprise familiale fondée en 2005 spécialisée dans la distribution et la transformation de divers produits de viande.

Phoenix s'associe aux actionnaires de Dynamic, M. Pascal Arsenault et Mme Stéphanie Toupin, qui demeurent président et vice-présidente.

Un nouveau créneau à exploiter

Depuis 2005, Dynamic offre des services de distribution à valeur ajoutée, tels l'importation, l'entreposage et la logistique de produits de viande aux transformateurs alimentaires et détaillants. C'est en 2016 que l'entreprise amorce sa percée dans le domaine de la transformation des produits de viande. Aujourd'hui, Dynamic produit des saucisses, tartares, boulettes de viandes et autres produits prêt-à-cuisiner autant sous marques privées que sous sa marque maison, Furca Saucisse classique Québécoise | Furca. Dynamic est un des rares transformateurs alimentaires indépendants, et c'est ce qui explique sa forte croissance depuis 2016. De plus, Dynamic se distingue par ses services d'élaboration de recettes uniques dans sa cuisine laboratoire et ses installations modernes de fabrication.

Un partenariat avec de grandes ambitions

« En tant qu'entrepreneurs passionnés, nous sommes toujours à l'écoute de notre clientèle et nous sommes toujours prêts à saisir les opportunités sur le marché. C'est pourquoi nous connaissons une croissance fulgurante depuis les dernières années. Phoenix partage les mêmes valeurs et buts de notre entreprise. En s'associant avec Phoenix, nous pourrons accélérer nos objectifs de croissance pour ainsi devenir un leader dans notre domaine. », a déclaré Pascal Arsenault, président de Dynamic.

Pierre Bitar, associé chez Phoenix Partners, : « Nous sommes enthousiastes à se joindre à l'équipe de Dynamic afin d'accélérer sa croissance et d'en faire un leader canadien. Nous nous associons à de jeunes entrepreneurs expérimentés et passionnés dans le but de développer davantage le segment de la transformation alimentaire en investissant dans la capacité de production de Dynamic et en réalisant des acquisitions d'entreprises. Il y a une énorme opportunité de marché à la portée de Dynamic et nous comptons la saisir ».

À propos de Phoenix Partners

Fondé en 2012, Phoenix Partners est un groupe de capital-investissement axé sur l'acquisition de participations majoritaires dans des entreprises traditionnelles de taille moyenne. S'appuyant sur une équipe de professionnels expérimentés et complémentaires avec une vaste expérience dans l'acquisition et la gestion d'entreprises privées et publiques, le financement et les marchés des capitaux, Phoenix Partners permet à ses entreprises partenaires d'atteindre de nouveaux sommets.

