PHILLY AIDE LES CANADIENS À AFFRONTER CE CONFLIT ÉTERNEL AVEC LE BOUTON SNOOZE GRÂCE À UN PETIT GOÛT DU PARADIS CHEZ TIM HORTONS

TORONTO, le 30 août 2022 /CNW/ - Depuis la pandémie, de plus en plus de gens choisissent de dormir un peu plus longtemps plutôt que de prendre leur déjeuner, accordant la priorité au sommeil plutôt qu'au repas le plus important de la journée. PHILLY s'est donné la mission d'aider les Canadiens à gagner leurs batailles contre le réveille-matin ­- en commençant leurs matins de façon sublime avec un bagel Tim Hortons, fraîchement cuit du jour et recouvert de tartinade onctueuse et crémeuse PHILLY. PHILLY, une marque Kraft Heinz Canada, a donné officiellement ses ailes à Tim Hortons pour des matins sublimes en devenant le fromage à la crème exclusif de Tim Hortons.

PHILLY est la tartinade de fromage à la crème exclusive de Tim Hortons et elle rappelle aux Canadiens que les bagels de Tim Hortons tartinés de PHILLY sont une excellente raison de se lever le matin. (Groupe CNW/Kraft Heinz Canada)

« Notre tartinade de fromage à la crème étant la préférée des Canadiens, nous sommes ravis d'être le fromage à la crème exclusif chez Tim Hortons, où l'on retrouve les bagels les plus vendus au Canada, et nous pouvons ainsi créer des matins sublimes dans tout le pays », dit Keenan White, chef de marque principal, fromage à la crème Philadelphia. « Quand nous avons remarqué une tendance chez les gens qui choisissent d'appuyer sur le bouton snooze plutôt que de déjeuner, nous voulions littéralement réveiller les Canadiens et leur rappeler à quel point le déjeuner peut être délicieux avec la tartinade PHILLY sur un savoureux bagel Tim Hortons. Nous invitons les Canadiens à redécouvrir le repas le plus important de la journée et à entamer leurs matins du bon pied. »

Se réhabituer à se lever tôt et à se déplacer pour se rendre au travail ou à l'école après un été relaxant peut être difficile. PHILLY encourage les Canadiens à oublier le bouton snooze et à donner un petit goût du paradis à leurs matins en faisant un arrêt chez Tim Hortons pour un déjeuner tout simplement parfait. Un bagel Plein-goût grillé? Un bagel grillé double cannelle raisins? Sans parler du bagel Tim Hortons, nappé de la tartinade de fromage à la crème onctueuse et crémeuse PHILLY. Un duo de rêve!

Les Canadiens peuvent visiter les Tim Hortons participants aux quatre coins du pays pour déguster un déjeuner sublime avec PHILLY, car tous les Canadiens méritent une part de la tartinade onctueuse et crémeuse PHILLY sur leur bagel Tim Hortons.

« Nous sommes ravis d'offrir PHILLY exclusivement dans les Tim Hortons participants aux quatre coins du Canada et nous invitons les Canadiens à savourer l'un de nos bagels, fraîchement cuits tous les jours sans colorant ou arôme artificiels, nappés de leur tartinade de fromage à la crème Philadelphia préférée », dit Hope Bagozzi, directrice générale du Marketing, Tim Hortons.

Allez chez Tim Hortons dès maintenant pour vous procurer un bagel tartiné de PHILLY. C'est le moment de redécouvrir le déjeuner et de donner un petit goût du paradis à vos matins. Partagez votre expérience d'un déjeuner sublime dans les médias sociaux à @philly_canada.

À PROPOS DE KRAFT HEINZ CANADA

Kraft Heinz Canada est la plus importante entreprise productrice d'aliments et de boissons au pays et une filiale de Kraft Heinz (NASDAQ: KHC). Kraft Heinz Canada offre des produits de qualité supérieure, au goût exquis et nutritifs pour toutes les occasions culinaires, que ce soit à la maison, au restaurant ou pendant les déplacements. Les produits de Kraft Heinz Canada font partie de l'alimentation de plus de 97 pourcent des familles canadiennes. Parmi les marques emblématiques de l'entreprise, on retrouve le beurre d'arachide Kraft, le Ketchup Heinz, KD, le fromage à la crème Philadelphia, la vinaigrette Renée's, le Jell-O, les sauces Classico, le Kool-Aid, les cafés Maxwell House et Nabob. Kraft Heinz Canada s'engage à contribuer à la santé durable de nos gens, de notre planète et de notre entreprise. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.kraftheinzcompany.com

