Philippe Saint-Hilaire-Gravel, finaliste dans la région de la Mauricie au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que M. Philippe Saint-Hilaire-Gravel, de l'entreprise Miels & Forêts, à Sainte-Thècle, est finaliste au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence! Il a été sélectionné parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

« Félicitations à Philippe Saint-Hilaire-Gravel, qui s'est démarqué avec son dossier de candidature en mettant en valeur ses compétences. Cet entrepreneur d'excellence a démontré un sens du leadership qui le distingue. La philosophie de l'entreprise est notamment basée sur le respect de l'environnement. Philippe peut aussi être fier de s'assurer d'une valorisation des écosystèmes et de l'efficience au sein de son entreprise. Je suis très fier que notre organisation puisse mettre en lumière ses réalisations et ses efforts. Chapeau, Philippe! »

M. Sébastien Cyr, directeur territorial de La Financière agricole du Québec

À propos de Philippe Saint-Hilaire-Gravel

Miels & Forêts S.E.N.C., Sainte-Thècle

« Le passé comporte de nombreux exemples de réussites et d'échecs dans les petites entreprises agricoles, leur force et leur résilience sont une grande inspiration pour moi. »

Philippe est diplômé en histoire et en recherche sur les enjeux de ruralité et d'urbanité de la production agricole. Ce passionné a su jumeler ses compétences académiques à son bagage professionnel au sein d'entreprises apicoles pour donner vie à son projet en 2020. L'idée derrière Miels & Forêts est d'offrir des miels de qualité produits par des abeilles rustiques, tout en minimisant les conséquences environnementales. La philosophie de l'entreprise repose non seulement sur le respect de l'environnement, mais aussi sur la valorisation des écosystèmes ainsi que l'efficience technique et financière. En plus du miel, l'entreprise Miels & Forêts offre des ensembles de démarrage pour une première ruche ainsi que des colonies d'abeilles. Philippe est optimiste pour l'avenir et se dirige vers la diversification de ses produits avec la production d'hydromels.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 22 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

13 000 $ seront remis :



Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.



Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.



Le Fonds d'investissement pour la relève agricole ( FIRA ) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat .

FIRA mentorat Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ .

CRAAQ En 18 ans, ce concours a permis à près de 450 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant près de 200 000 $ jusqu'à ce jour.

