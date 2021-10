Philippe Rainville devient président du conseil d'administration de la Fondation de l'UQAM

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général d'Aéroports de Montréal Philippe Rainville a été nommé président du conseil d'administration de la Fondation de l'UQAM pour un mandat qui a débuté le 30 septembre dernier. Il était membre du conseil depuis mars 2019. « Je suis extrêmement heureuse de pouvoir poursuivre cette collaboration fructueuse avec Philippe Rainville, souligne la directrice générale de la Fondation de l'UQAM Michelle Niceforo. Durant les derniers mois, j'ai constaté son grand engagement envers la Fondation. En mettant à profit aussi bien son réseau que ses talents de gestionnaire, nous serons en mesure d'atteindre nos objectifs et de faire une énorme différence pour l'UQAM et sa relève. »

Diplômé du baccalauréat en sciences comptables de l'UQAM en 1986, monsieur Rainville cumule des expériences comme gestionnaire de grandes entreprises. À titre de dirigeant d'Aéroports de Montréal depuis janvier 2017, il a piloté l'organisation dans une période d'effervescence et de développement et travaille maintenant activement sur la relance de ses activités. « La Fondation de l'UQAM joue un rôle essentiel au sein de l'Université et, plus largement, dans toute la société. Les projets qu'elle contribue à mettre sur pied ont des impacts très concrets pour le Québec, et je veux l'aider à rayonner aux quatre coins de la province, explique le nouveau président. Je suis impatient d'aider cette dynamique fondation à en faire encore plus, notamment par le succès de la plus ambitieuse campagne de financement de son histoire, la campagne 100 millions d'idées. »

« Je suis ravie de la nomination de Philippe Rainville et impatiente d'œuvrer à ses côtés pour l'atteinte de nos objectifs institutionnels en matière de soutien à la recherche, de bourses d'études et de grands projets de développement. Avec son enthousiasme, son leadership, son expérience et sa réputation, il saura faire grandir notre Université en menant la Fondation vers de nouveaux sommets ! », déclare la rectrice de l'UQAM, Magda Fusaro.

La nomination de Philippe Rainville marque le départ de Jean-Marc Eustache de la présidence du conseil. Diplômé de la première heure de l'UQAM, il a contribué à la croissance exceptionnelle de la Fondation dans les dernières années. Sous sa gouverne, on a notamment vu doubler le nombre de bourses offertes aux étudiants et étudiantes. Il a aussi été l'un des artisans du succès de la précédente campagne majeure de financement. Grand philanthrope, il a remis personnellement plus d'un million de dollars à la Fondation, ce qui en fait le diplômé le plus généreux de l'histoire de l'UQAM. Jean-Marc Eustache a été l'un des principaux architectes de la campagne 100 millions d'idées et de son succès. À ce jour, c'est plus de 85 pour cent de l'objectif de 100 millions de dollars qui ont été récoltés.

« Je quitte la présidence du conseil d'administration avec le sentiment du devoir accompli. Comme étudiant, j'ai eu un véritable coup de cœur pour l'UQAM, et comme bénévole, j'ai eu le bonheur de découvrir une fondation dynamique et essentielle. Je suis fier de l'avoir accompagnée au cours des 17 dernières années, une période marquante de ma vie qui m'a permis de me dévouer à une cause tellement importante », ajoute-t-il, alors qu'il continuera de siéger au conseil à titre d'administrateur.

Pour souligner l'engagement de Jean-Marc Eustache auprès de son alma mater, la Fondation organise, le 25 novembre prochain, l'événement À l'honneur en hommage à ce donateur exceptionnel. Tous les profits de cette soirée, dont la présidence d'honneur sera assurée par Philippe Rainville, seront versés à la Fondation de l'UQAM afin d'encourager la réussite étudiante, la recherche et la création à l'UQAM.

À propos de la Fondation de l'UQAM

Créée en 1976, la Fondation de l'UQAM a comme mission de recueillir des dons afin de contribuer à la vitalité de la formation, de la recherche et de la création à l'UQAM et de favoriser l'accessibilité aux études universitaires par l'offre de bourses aux étudiantes et étudiants. Grâce au soutien financier de ses donatrices et donateurs, la Fondation verse chaque année à l'Université les fonds amassés pour assurer le développement de projets porteurs et la réussite aux études dans de nombreux champs du savoir.

Renseignements: Source: Evelyne Dubourg, conseillère en relations de presse, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, 514-987-3000 poste 7975, [email protected]

