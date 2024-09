Philippe Marcoux se joint au Conseil de presse du Québec comme directeur de l'information et de la formation

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec est très heureux d'annoncer la nomination de Philippe Marcoux à titre de directeur de l'information et de la formation.

Journaliste de grande expérience, Philippe Marcoux a été reporter à la radio et à la télévision à Regina, Bangkok, Toronto, Londres et Montréal.

Il est actuellement basé à Ottawa, où, après plusieurs années à la barre de l'émission du matin de la première chaîne de Radio-Canada, il anime Sur le vif, l'émission du retour à la maison pour les auditeurs d'Ottawa, de l'est de l'Ontario, de Gatineau et de tout l'Outaouais.

Les auditeurs de la grande région de Montréal le connaissent aussi puisque, pendant plusieurs années, il faisait la revue de presse à l'émission C'est bien meilleur le matin. Il a également animé plusieurs émissions de la première chaîne de Radio-Canada à Montréal.

Diplômé en Droit et en Éthique publique et avocat de formation, Philippe Marcoux a placé l'intérêt public au cœur de son parcours professionnel. En plus de pratiquer le journalisme sur toutes les plateformes, il l'a enseigné en tant que professeur adjoint à l'Université Concordia.

« Le Conseil agrandit son équipe, explique Caroline Locher, secrétaire générale du Conseil de presse. À titre de directeur de l'information et de la formation, Philippe Marcoux élaborera un programme de formation en déontologie destiné aux journalistes à travers le Québec. Il sera aussi responsable d'une stratégie de visibilité publique des pratiques journalistiques. Son talent de communicateur et ses multiples expériences en journalisme, en droit et en éthique font de lui le candidat idéal. Nous sommes très heureux de l'accueillir. »

Philippe Marcoux se joindra à l'équipe du Conseil de presse à Montréal le 3 octobre prochain.

« Le moins que l'on puisse dire est que le monde de l'information traverse une période de turbulences, affirme Philippe Marcoux. Sans savoir où en sera notre écologie médiatique dans les prochaines années, il m'apparaît clair que la priorité pour notre métier doit être le maintien de normes éthiques et déontologiques élevées qui permettent d'améliorer et de pérenniser la confiance du public face aux médias d'information. Le Conseil de presse du Québec joue un rôle de premier plan dans cette mission fondamentale pour notre démocratie et je suis particulièrement heureux de pouvoir y contribuer en tant que directeur de l'information et de la formation. »

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis plus de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

