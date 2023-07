Philippe Langlois, finaliste dans la région du Centre-du-Québec au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

VICTORIAVILLE, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que M. Philippe Langlois, de la Ferme brassicole La Grange Pardue à Ham-Nord, est finaliste au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence! Il a été sélectionné parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

Citation

« Félicitations à Philippe Langlois, cet entrepreneur qui se démarque. À travers son dossier de candidature, il a su faire valoir ses compétences comme gestionnaire. C'est avec une grande fierté que notre organisation, par cette initiative, fait l'éloge du leadership de jeunes entrepreneurs du Québec. En plus de mettre en avant-plan des personnalités inspirantes, ce concours permet de montrer à leur avantage des jeunes qui participent activement à l'instauration de bonnes pratiques et à l'enrichissement des connaissances dans le domaine. Chapeau à toi Philippe! »

M. Sébastien Cyr, directeur territorial à La Financière agricole du Québec

À propos de Philippe Langlois

Ferme brassicole La Grange Pardue, Ham-Nord

« Un des objectifs de notre projet est d'augmenter la cohésion sociale des différentes tranches d'âge. Toutes nos actions visent à ce que les membres de la population s'approprient le projet et se sentent chez eux. »

La Grange Pardue est devenue un incontournable dans le domaine agrotouristique de la région, de par sa diversité en bières, mais aussi pour son lieu rassembleur. Grâce à sa formation et son expérience en tourisme, Philippe apporte une vision unique à l'entreprise en mettant en place des activités comme un parcours d'interprétation extérieur, des ateliers de dégustation animée et des visites guidées aux champs. En plus, il est possible de devenir membre de La Grange Pardue avec le bierclub, qui donne une foule d'avantages au client. La ferme brassicole permet de créer une richesse locale grâce à l'attraction touristique qu'elle crée et aux emplois qu'elle offre aux gens de la région. Les idées novatrices pour les années à venir bouillonnent chez Philippe, l'agrotourisme de la région et l'expérience des visiteurs sont au cœur de ses projets.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 22 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

13 000 $ seront remis :



Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.



Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.



Le Fonds d'investissement pour la relève agricole ( FIRA ) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat .

FIRA mentorat Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ .

CRAAQ En 18 ans, ce concours a permis à près de 450 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant près de 200 000 $ jusqu'à ce jour.

Liens connexes

Portrait des 10 finalistes - concours Tournez-vous vers l'excellence!

Page Facebook de la FADQ

Information :

Sébastien Cyr

Directeur territorial

Centre-du-Québec, Mauricie et Estrie

(819) 293-6991, poste 2620

SOURCE La Financière agricole du Québec