TORONTO, le 28 août 2025 /CNW/ - Phil Thomas, chef de groupe et chef, Gestion du risque de la Banque Scotia participera à la 23e Conférence annuelle mondiale de Barclays sur les services financiers, qui se tiendra à New York le 9 septembre 2025.

Vers 9 h (HE), M. Thomas participera à une causerie qui durera environ 40 minutes. Les parties intéressées pourront écouter la séance en direct à la page Relations avec les investisseurs du site de la Banque Scotia. Un enregistrement de la webdiffusion sera accessible après la conférence.

Relations avec les investisseurs seulement : Meny Grauman, Relations avec les investisseurs, [email protected]; Relations avec les médias seulement : Carina Ruas, Affaires mondiales de la société, [email protected]