PHI Contemporain franchit une nouvelle étape avec le début des travaux

MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - PHI souligne aujourd'hui le lancement officiel des travaux de PHI Contemporain à l'occasion de la première pelletée de terre réunissant Mathieu Lacombe, ministre de la culture et des communications du gouvernement du Québec; Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal du gouvernement du Québec; Jacques Ramsay, député de La Prairie--Atateken et secrétaire parlementaire à la sécurité publique du gouvernement du Canada; Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française à la Ville de Montréal; Phoebe Greenberg, fondatrice et cheffe de la création de PHI; et Eric Albert, président-directeur général de PHI.

Photo : Vivien Gaumand. (De gauche à droite) Jacques Ramsay, député de La Prairie—Atateken et secrétaire parlementaire à la sécurité publique du gouvernement du Canada; Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française à la Ville de Montréal; Phoebe Greenberg, fondatrice et cheffe de la création de PHI; Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l’action communautaire et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal du gouvernement du Québec; Eric Albert, président-directeur général de PHI; Mathieu Lacombe, ministre de la culture et des communications du gouvernement du Québec.

« Au cœur du Vieux Montréal, PHI Contemporain viendra redonner vie à des bâtiments patrimoniaux d'exception, témoins précieux de notre mémoire collective. En les restaurant et en les mettant en valeur, nous faisons bien plus que préserver des lieux : nous faisons vivre notre histoire, nous la rendons accessible et porteuse de sens pour les générations d'aujourd'hui et de demain. »

Mathieu Lacombe, ministre de la culture et des communications du gouvernement du Québec

« Montréal est une métropole reconnue pour sa créativité et son audace. Avec PHI Contemporain, nous nous donnons un nouvel espace d'exception où le patrimoine et la création contemporaine se rencontrent pour faire rayonner notre culture ici comme à l'international. En franchissant aujourd'hui cette nouvelle étape, notre gouvernement réaffirme sa volonté d'investir dans des projets porteurs qui renforcent l'attractivité de notre métropole, soutiennent nos artistes et enrichissent durablement la vie culturelle des Montréalaises, des Montréalais et de tous ceux qui visitent notre ville. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal du gouvernement du Québec

Cette étape marque le début de la réalisation de PHI Contemporain, un nouveau lieu qui proposera des expositions, des expériences immersives, des performances, des discussions et des espaces de rassemblement ouverts sur la ville.

« Les meilleures idées naissent quand les gens se rassemblent. PHI Contemporain sera un lieu où l'art, la technologie et l'innovation se rencontrent pour inspirer, créer et rassembler les communautés. En investissant dans ce projet, nous donnons aux artistes les moyens d'innover, nous créons un espace ouvert à tous et nous faisons rayonner la créativité canadienne. C'est comme ça qu'on bâtit des communautés plus fortes et un Canada tourné vers l'avenir. »

Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles du gouvernement du Canada

La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs partenaires dont l'engagement permet aujourd'hui au projet d'entrer en phase de construction.

« Cette première pelletée de terre est une excellente nouvelle pour le rayonnement du Vieux-Montréal et pour toute la scène culturelle montréalaise. PHI Contemporain promet d'être un lieu unique où l'art pourra être découvert, partagé et vécu par toutes et tous. Bravo à toute l'équipe et aux partenaires qui donnent vie à ce grand projet. Il témoigne de toute l'énergie créative qui fait de Montréal une métropole culturelle reconnue. Et un immense merci à madame Phoebe Greenberg pour sa générosité exceptionnelle et son engagement envers les artistes au bénéfice des Montréalaises et Montréalais. »

Soraya Martinez Ferrada, Mairesse de Montréal

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans la concrétisation d'une vision portée depuis plusieurs années. PHI Contemporain sera un lieu ouvert sur le monde, ancré à Montréal et dédié aux pratiques artistiques de notre époque ».

Phoebe Greenberg, fondatrice et cheffe de la création, PHI

Les travaux se poursuivront au cours des prochaines années en vue de l'ouverture de PHI Contemporain prévue en 2029.

Remerciements

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada ainsi que par le gouvernement du Québec.

À propos de PHI Contemporain

PHI Contemporain n'est pas un musée au sens classique du terme. C'est un lieu de rencontre et de présentation, conçu pour refléter l'ADN de PHI : l'exploration artistique, l'ouverture et l'innovation. Ce projet incarne un jalon important pour Phoebe Greenberg, fondatrice et cheffe de la création de PHI, qui œuvre depuis plus de vingt ans à faire rayonner la culture à Montréal. PHI Contemporain représente l'aboutissement de ce parcours, tout en posant les bases d'un nouveau chapitre tourné vers l'avenir.

Il s'agit d'un lieu vivant, pensé comme un espace flexible et évolutif, propice aux échanges entre artistes, publics et disciplines. Il ne cherche pas à reproduire les modèles institutionnels existants, mais plutôt à proposer une alternative : un écosystème où l'art s'ancre dans la ville, dans le quotidien, dans le monde. PHI Contemporain aspire à devenir un repère culturel emblématique, un point de convergence pour les créateur•trice•s et les curieux•euses, ici et ailleurs.

Dans le but de créer un espace sur mesure pour accueillir les publics et les artistes varié•e•s de PHI, le projet va regrouper sous un même toit l'ensemble des offres culturelles publiques de PHI.

SOURCE PHI

Relations publiques : Myriam Achard, Chef, Partenariats Nouveaux Médias et Relations Publiques, Tel.: 514 779-8868 • [email protected]