/R E P R I S E -- Avis aux médias - Première pelletée de terre pour lancer la construction de PHI Contemporain/

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à une conférence de presse et prise d'images pour la première pelletée de terre marquant le début du chantier de construction de PHI Contemporain. Ce projet incarne un jalon important pour Phoebe Greenberg, fondatrice et cheffe de la création de PHI, qui œuvre depuis vingt ans à faire rayonner la culture à Montréal. PHI Contemporain représente l'aboutissement de ce parcours, tout en posant les bases d'un nouveau chapitre tourné vers l'avenir dans l'est du Vieux-Montréal.

Seront sur place pour l'occasion : Mathieu Lacombe, ministre de la culture et des communications du Québec; Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal; Jacques Ramsay, député de La Prairie--Atateken du Gouvernement du Canada; Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française à la Ville de Montréal; Phoebe Greenberg, fondatrice et cheffe de la création de PHI; et Eric Albert, président-directeur général de PHI

DATE : Lundi 6 juillet 2026

HEURE : 13h

L'événement aura lieu sur le parvis du Marché Bonsecours (à l'angle des rues Bonsecours et Saint-Paul Est). Pour confirmer votre présence, merci d'écrire à Myriam Achard au [email protected].

SOURCE PHI

Relations publiques: Myriam Achard, Chef, partenariats nouveaux médias et relations publiques, Tel.: 514 779-8868 • [email protected]