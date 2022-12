OTTAWA, ON, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a présenté la 27e édition annuelle des dix événements météorologiques les plus marquants au Canada.

Parmi les événements les plus marquants de cette année, on compte des tempêtes destructrices, des épisodes de chaleur et des inondations, ce qui montre clairement que les Canadiens de partout au pays subissent des conditions météorologiques extrêmes sans précédent, en plus de devoir composer avec les énormes répercussions personnelles et économiques de ces phénomènes. Il faudra des mois avant que le Bureau d'assurance du Canada ne publie ses données définitives sur les phénomènes météorologiques marquants de cette année, mais les dommages assurés, qui sont déjà évalués à plusieurs milliards de dollars, ne représenteront qu'une fraction des coûts réels pour les propriétés, les entreprises et les infrastructures.

Les dix événements météorologiques les plus marquants en 2022 sont classés de un à dix en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment l'impact qu'ils ont eu sur le Canada et les Canadiens, la superficie de la zone touchée, leurs répercussions économiques et la durée de leur couverture médiatique.

Voici donc les dix événements météorologiques les plus marquants en 2022 :

La fureur de Fiona frappe l'est du Canada Un derecho occasionnant un milliard de dollars de dommages balaie l' Ontario et le Québec Le printemps pluvieux du Manitoba Retour de conditions chaudes et sèches sous le dôme! Feux de forêt sur les deux côtes Printemps hivernal en Colombie-Britannique (sans les inondations) Des super-tempêtes traversent les Prairies en juillet Montréal submergée par un gigantesque système de pluie Froid record juste à temps pour les Fêtes Trois fins de semaine stressantes de tempête en janvier pour les Canadiens de l'Atlantique

Bien que des phénomènes extrêmes pourraient se produire même si l'humain n'avait aucune influence sur l'évolution du climat, la science montre que les changements climatiques causés par l'humain modifient la fréquence, la durée et l'intensité d'un grand nombre de dangers et de catastrophes liés au climat partout dans le monde, y compris au Canada.

De nombreux Canadiens ont été touchés par des phénomènes extrêmes. Pour sa part, le gouvernement du Canada s'efforce de réduire nos émissions et la perte de biodiversité, et de protéger la nature. Toutefois, notre pays devra s'adapter aux changements qui se sont déjà produits. Alors que le climat du Canada continue de changer, en se préparant correctement et en s'adaptant en conséquence, les Canadiens et leurs collectivités seront plus en sécurité et en meilleure santé, notre économie sera protégée des chocs, et nous pourrons éviter certains coûts élevés et croissants liés aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Voilà pourquoi le gouvernement du Canada a publié récemment la toute première Stratégie nationale d'adaptation du Canada : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte. Parallèlement à cette stratégie, le gouvernement a aussi annoncé de nouveaux engagements de financement fédéral d'une valeur de 1,6 milliard de dollars pour contribuer à protéger les collectivités d'un océan à l'autre, comme prévu dans le Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada.

Ce financement aidera les municipalités et les cantons à bâtir l'infrastructure publique de l'avenir, comme des routes et des ponts résistants aux inondations, et fera en sorte que les Canadiens aient accès aux renseignements dont ils ont besoin pour rester en sécurité en cas d'incendies de forêt et de chaleur extrême. Il permettra également de travailler avec les communautés autochtones à l'élaboration d'initiatives régionales en santé liées aux conditions climatiques changeantes. Ce financement supplémentaire s'appuie sur les engagements fédéraux existants visant à soutenir l'adaptation, la résilience aux catastrophes et les interventions en cas de catastrophes, qui se chiffrent jusqu'ici à plus de 8 milliards de dollars.

