À l'aide de PrescripTIon, les médecins et d'autres prescripteurs peuvent envoyer des ordonnances et des demandes de renouvellement par voie électronique à la pharmacie choisie par le patient, ce qui leur permet d'offrir des soins plus efficients, d'accroître la sécurité et d'assurer une plus grande exactitude des ordonnances exécutées.

En partenariat avec Inforoute et en collaboration avec les ministères provinciaux, Pharmacy Brands Canada compte déployer le service PrescripTIon dans les pharmacies indépendantes sous bannière membres de son programme partout dans l'Ouest canadien au cours des 12 prochains mois.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Inforoute pour offrir ce service d'ordonnances électroniques à nos pharmacies indépendantes sous bannière, à leurs équipes, aux patients, à nos partenaires et aux collectivités, mentionne Pauwlina Cyca, directrice des services aux pharmacies, Pharmacy Brands Canada. La plateforme PrescripTIon complète le cercle de soins et assure la continuité des soins pour chaque patient, chaque ordonnance et chaque pharmacie. »

« Inforoute voit avec beaucoup d'enthousiasme ce nouveau partenariat avec Pharmacy Brands Canada, indique Jamie Bruce, vice-président exécutif chez Inforoute. PrescripTIon offre une gestion plus sûre et efficace des médicaments et protège les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Il s'agit d'une étape importante pour aider les Canadiens à obtenir de meilleurs soins de santé. »

PrescripTIon est un service offert gratuitement par les prescripteurs et les pharmacies. Les patients qui souhaitent utiliser ce service devraient en parler à leur médecin ou à leur prescripteur.

À propos de Pharmacy Brands Canada

Pharmacy Brands Canada offre un programme unique de bannières aux pharmacies indépendantes dans l'ensemble de l'Ouest canadien. Nous proposons un modèle d'affaires comprenant des outils, des ressources et du soutien à l'intention des propriétaires de pharmacie pour faciliter leur fonctionnement dans un environnement hautement réglementé et concurrentiel. Pharmacy Brands Canada soutient les bannières suivantes : mettra Pharmacy, Value Drug Mart, Apple Drugs, Rxellence et Peoples Pharmacy. Visitez http://pharmacybrandscanada.com/.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez le site www.infoway-inforoute.ca.

À propos de PrescripTIon

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIon. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIon rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIon protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

