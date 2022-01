PFIZER reçoit l'approbation de Santé Canada pour son traitement par voie orale contre la COVID-19

L'emploi de PAXLOVID MC (comprimés de nirmatrelvir; comprimés de ritonavir) est autorisé chez les adultes (18 ans ou plus) exposés à un risque élevé.

(comprimés de nirmatrelvir; comprimés de ritonavir) est autorisé chez les adultes (18 ans ou plus) exposés à un risque élevé. Pfizer est prête à commencer à livrer le produit au Canada , conformément à une entente conclue avec le gouvernement du Canada visant à fournir à ce dernier un million de traitements en 2022.

KIRKLAND, QC, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pfizer Canada a annoncé aujourd'hui l'approbation par Santé Canada de l'emploi de PAXLOVIDMC (comprimés de nirmatrelvir; comprimés de ritonavir) pour le traitement de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) légère ou modérée chez les adultes (18 ans et plus) qui ont obtenu un résultat positif à un test de dépistage virologique direct du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) et qui sont exposés à un risque élevé de progression de leur maladie vers une forme sévère, y compris à un risque d'hospitalisation ou de décès. Le traitement repose notamment sur le nirmatrelvir, un nouvel inhibiteur de la protéase principale (Mpro, de l'anglais main protease) produit par les laboratoires de Pfizer, spécialement conçu pour bloquer l'activité de la Mpro du SRAS-CoV-2, une enzyme dont le coronavirus a besoin pour se répliquer.

« Nous sommes très fiers de communiquer cette nouvelle aux Canadiens aujourd'hui. Dans le contexte de pandémie actuel, alors que des pressions additionnelles sont exercées sur le système de soins de santé et les hôpitaux, ce traitement offrira une nouvelle option pour la prise en charge de la COVID-19 », a indiqué Kevin Mohamed, leader - Unité d'affaires des hôpitaux de Pfizer Canada. « Pfizer est prête à commencer à livrer le produit au Canada afin d'offrir le plus rapidement possible l'accès à PAXLOVID aux patients candidats à ce traitement. »

Santé Canada a fondé sa décision sur les données de l'essai EPIC-HR (évaluation de l'inhibition de la protéase pour la COVID-19 chez les patients à risque élevé) de phase II/III, mené auprès d'adultes (18 ans ou plus) non hospitalisés atteints de COVID-19 confirmée et présentant un risque élevé de progression vers une forme sévère de la maladie. D'autres essais de phase II/III sont en cours chez des adultes exposés à un risque standard de progression de la maladie vers une forme sévère (c.-à-d. à un faible risque d'hospitalisation ou de décès), ainsi que chez des patients exposés au virus par l'entremise des membres de leur maisonnée.

Maintenant que l'emploi de PAXLOVID est autorisé, Pfizer est prête à commencer à livrer le produit partout au Canada. En décembre 2021, Pfizer a annoncé qu'elle avait conclu une entente avec le gouvernement du Canada pour fournir un million de traitements de PAXLOVID en 2022.

À propos de PAXLOVIDMC (comprimés de nirmatrelvir; comprimés de ritonavir) PAXLOVID est un traitement médicamenteux composé notamment d'un inhibiteur de la protéase principale (Mpro) du SRAS-CoV-2 (également appelé inhibiteur de la protéase de type 3C du SRAS-CoV-2 ou 3CLpro) conçu pour être administré par voie orale de façon à pouvoir être prescrit au premier signe d'infection ou, si le reste du programme de développement EPIC est concluant sur le plan clinique et sous réserve d'une autorisation réglementaire, dès la première prise de conscience d'une exposition au virus - ce qui pourrait aider les patients infectés à éviter une maladie sévère (susceptible de mener à l'hospitalisation et au décès) ou à prévenir l'infection après un contact avec un membre de la maisonnée atteint de la COVID-19.

L'administration de PAXLOVID est autorisée à raison de 2 fois par jour pendant 5 jours. Une boîte contient 5 plaquettes alvéolées de PAXLOVID, chacune renfermant des comprimés de nirmatrelvir et des comprimés de ritonavir, soit toutes les doses nécessaires à un traitement complet de 5 jours. Veuillez consulter la monographie de PAXLOVID pour obtenir les directives posologiques et d'autres renseignements sur les conditions d'usage clinique.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons - qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca/fr ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

SOURCE Pfizer Canada Inc.

Renseignements: Affaires de l'entreprise de Pfizer Canada, 1-866-9-PFIZER (1-866-973-4937), [email protected]