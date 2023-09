L'utilisation de COMIRNATY Omicron XBB.1.5 (vaccin monovalent contre la COVID-19 adapté au variant Omicron XBB.1.5) est désormais approuvée au Canada chez les personnes âgées de 6 mois et plus.

Le vaccin actualisé s'administre en une seule dose, quel que soit le statut vaccinal contre la COVID-19 chez les personnes âgées de 5 ans et plus . Dans le cas des enfants âgés de 6 mois à 4 ans, le vaccin s'administre en une série de 3 doses chez ceux qui n'ont jamais terminé la série de primovaccination contre la COVID-19 et, chez ceux qui ont reçu la série complète de primovaccination contre la COVID-19, en une seule dose.

KIRKLAND, QC et MAYENCE, Allemagne, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Pfizer Canada SRI et BioNTech SE (Nasdaq : BNTX) (« BioNTech ») ont annoncé aujourd'hui que Santé Canada a autorisé l'administration du vaccin contre la COVID-19 monovalent adapté COMIRNATYMD Omicron XBB.1.5 chez les personnes âgées de 6 mois et plus. Le vaccin actualisé sera offert au Canada en une seule dose, quel que soit le statut vaccinal contre la COVID-19, chez les personnes âgées de 5 ans et plus. Dans le cas des enfants âgés de 6 mois à 4 ans, l'administration du vaccin actualisé est autorisée en une série de 3 doses chez ceux qui n'ont jamais terminé la série de primovaccination contre la COVID-19, ou en une seule dose chez les enfants ayant reçu la série complète de primovaccination contre la COVID-19.

L'autorisation se fonde sur l'ensemble des données probantes obtenues antérieurement en contexte clinique, non clinique et réel, qui appuient l'innocuité et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Par ailleurs, la demande d'autorisation incluait des données précliniques portant sur le potentiel de neutralisation d'anticorps sériques produits par le vaccin contre la COVID-19 monovalent mis à jour, dirigés contre plusieurs sous-lignées liées au variant XBB, y compris les variants XBB.1.5, XBB.1.16, XBB.2.3 et EG.5.1 (Eris).

Pfizer et BioNTech continuent de surveiller les souches de SRAS-CoV-2 émergentes et de mener des études afin de mesurer l'efficacité du vaccin, notamment le variant Omicron BA.2.86 (Pirola), récemment apparu, et le sous-variant EG.5.1 (Eris), maintenant dominant à l'échelle mondiale1.

« Grâce à l'autorisation accordée par Santé Canada, les personnes âgées de 6 mois et plus au Canada sont désormais admissibles à recevoir le vaccin contre la COVID-19 adapté au variant XBB.1.5, et ce, même si elles n'ont jamais reçu de vaccin contre la COVID-19 auparavant, a déclaré Andréa Mueller, leader - Gamme des produits de soins primaires chez Pfizer Canada. Nous sommes fiers de cette réalisation qui permet aux Canadiens de se protéger contre les sous-lignées XBB, lesquelles sont présentement les souches les plus dominantes au Canada. Nous nous attendons à ce que le nouveau vaccin soit offert au Canada au cours des prochaines semaines afin de nous assurer que les gens puissent recevoir leur vaccin contre la COVID-19 mis à jour avant l'automne et l'hiver, soit les saisons pendant lesquelles les virus respiratoires ont tendance à être plus fréquents. »

« Puisqu'on s'attend à ce que la COVID-19 devienne une maladie saisonnière, comme c'est le cas pour la grippe, notre objectif demeure d'offrir des vaccins contre la COVID-19 qui sont adaptés aux variants des virus ou aux sous-lignées en circulation respectifs aux personnes du monde entier, explique le professeur Ugur Sahin, médecin, président-directeur général et cofondateur de BioNTech. Le nouveau vaccin monovalent adapté au variant vise à améliorer davantage la protection contre les maladies sévères et les hospitalisations causées par les sous-lignées XBB du variant Omicron qui se distinguent sur le plan antigénique des souches précédentes du variant Omicron. »

Les vaccins contre la COVID-19 (COMIRNATYMD) de Pfizer et BioNTech se fondent sur la technologie à ARNm brevetée de BioNTech et ont été mis au point conjointement par les deux entreprises. BioNTech est la détentrice de l'autorisation de mise sur le marché de COMIRNATY et des versions adaptées de ce vaccin (COMIRNATY Original/Omicron BA.1; COMIRNATY Original & Omicron BA.4/BA.5; COMIRNATY Omicron XBB.1.5) aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, au Canada et dans d'autres pays. BioNTech est également la détentrice des autorisations d'utilisation d'urgence ou l'équivalent aux États-Unis (conjointement avec Pfizer) et dans d'autres pays.

1 vi Organisation mondiale de la Santé. EG.5 Initial Risk Evaluation. 9 août 2023. Accessible au https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/09082023eg.5_ire_final.pdf?sfvrsn=2aa2daee_1 .

