KIRKLAND, QC, le 18 févr. 2022 /CNW/ - Cette semaine, Pfizer Canada a été nommée parmi les entreprises les plus favorables à la vie de famille au Canada pour 2022, ainsi que l'un des meilleurs employeurs de l'année de Montréal par Mediacorp Canada Inc. Ces récompenses soulignent les efforts continus de Pfizer à fournir à ses employés l'un des meilleurs milieux de travail au pays, notamment par ses programmes inclusifs destinés autant aux employés qui ont de jeunes enfants qu'aux proches aidants, ou en les aidant à maintenir un équilibre entre travail et obligations personnelles.

« Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons, et nos employés travaillent d'arrache-pied à améliorer la santé et la vie de nombreux Canadiens. Ainsi, il est essentiel pour nous de continuer à bâtir et à maintenir un environnement de travail positif pour notre personnel. Nous voulons que tous nous employés se sentent soutenus non seulement au travail, mais aussi dans leurs responsabilités personnelles quotidiennes. L'équilibre entre besoins familiaux et responsabilités professionnelles n'est pas évident, particulièrement pour les parents et les aidants. Nous sommes donc heureux d'offrir des avantages qui contribuent à gérer certaines de ces pressions », affirme Cole C. Pinnow, président de Pfizer Canada.

Programmes conçus pour soutenir les jeunes familles

Dans le cadre de son programme d'avantages sociaux novateurs, Pfizer continue d'innover pour assurer un ensemble exhaustif d'avantages sociaux et de services conçus spécialement pour les familles. Ceux-ci incluent :

Congés parentaux et congés de soignant : Plan complémentaire pour les congés de maternité, les congés parentaux, les congés d'adoption et les congés d'aidant.

Plan complémentaire pour les congés de maternité, les congés parentaux, les congés d'adoption et les congés d'aidant. Vacances supplémentaires : Les employés peuvent prendre jusqu'à trois (3) semaines de vacances supplémentaires sans solde chaque année.

Les employés peuvent prendre jusqu'à trois (3) semaines de vacances supplémentaires sans solde chaque année. Portail de bien-être : Conçu pour aider les employés à découvrir un vaste éventail de ressources en un seul endroit pour soutenir la santé physique, mentale, émotionnelle et financière ainsi que le bien-être des employés, le portail comprend

Conçu pour aider les employés à découvrir un vaste éventail de ressources en un seul endroit pour soutenir la santé physique, mentale, émotionnelle et financière ainsi que le bien-être des employés, le portail comprend Une aide à la mise en forme du Programme de santé et de mieux-être : Pfizer encourage ses employés à mener une vie active et à améliorer leur santé physique et leur bien-être. Nous fournissons une aide pour couvrir les dépenses en santé et en mieux-être que les employés effectuent dans cette visée, y compris pour le mieux-être financier.



La télémédecine : Les employés et leur famille ont accès sans frais à des services de télémédecine avec un médecin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.



Un soutien à la santé mentale : Les employés et leur famille ont accès gratuitement à une plateforme en ligne de soutien à la santé mentale et d'accompagnement pour aider à la gestion du stress, de l'anxiété et de la dépression.



De nombreux autres services.

Remboursement pour les traitements de fertilité et l'hormonothérapie : Le régime d'assurance collective de Pfizer couvre les traitements de fertilité et l'hormonothérapie , ainsi que les services de soutien psychologique pour les personnes suivant un traitement de fertilité.

Le régime d'assurance collective de Pfizer couvre les traitements de fertilité et l'hormonothérapie , ainsi que les services de soutien psychologique pour les personnes suivant un traitement de fertilité. Semaine comprimée : Pour favoriser le maintien d'un équilibre entre le travail et la vie personnelle, les employés de Pfizer ont la possibilité de terminer leur semaine à 13 h tout au long de l'année.

Pour favoriser le maintien d'un équilibre entre le travail et la vie personnelle, les employés de Pfizer ont la possibilité de terminer leur semaine à 13 h tout au long de l'année. Soins aux aînées - Carepath : Pfizer offre le programme d'assistance pour les soins aux aînés, qui met les employés en contact avec un infirmier ou une infirmière autorisé disponible pour les aider à connaître les options en matière de soins aux personnes âgées pour les membres de leur famille et à s'assurer qu'ils reçoivent les bons soins.

« Nos programmes favorables à la vie de famille sont conçus pour servir nos employés dans les moments qui comptent, en leur fournissant de la flexibilité pour mieux soutenir leurs besoins divers, que ce soit de passer du temps avec leurs proches ou de partir recharger leurs batteries. Assurer un bon équilibre travail-vie personnelle à nos employés, tout en les soutenant lorsqu'ils en ont besoin, tant sur le plan professionnel que personnel, est une part importante de la culture chez Pfizer; c'est pourquoi nous sommes très fiers de nos résultats en matière de satisfaction au travail et de rétention », avance Laura Larbalestier, responsable de l'équipe Expérience employés chez Pfizer Canada.

Se démarquer dans la région du grand Montréal

En plus d'avoir son siège social canadien à Kirkland (Québec) depuis 1975, Pfizer est présente dans la région du grand Montréal depuis longtemps, car elle y était établie depuis 1951. Soucieuse d'offrir un environnement de travail positif et divers avantages à ses employés vivant à Montréal depuis plus de 70 ans, Pfizer est également un membre actif de la communauté en générale qu'elle s'efforce de soutenir. En 2021 seulement, l'entreprise a fait d'importants dons aux organisations communautaires de Montréal qui sont au front, notamment Centraide/United Way, la Croix-Rouge canadienne, Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île, le Club des petits déjeuners, la Fondation CHU Sainte-Justine, le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), Aide aux Aînés Canada, la Fondation des Petits Frères des Pauvres et la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Nous encourageons également les employés à faire du bénévolat auprès d'organismes communautaires et les soutenons dans cette démarche.

Pfizer a aussi conçu plusieurs initiatives pour contribuer à stimuler l'engagement des employés, y compris les programmes de reconnaissance des pairs, qui récompensent les comportements et les contributions exceptionnels des collègues qui incarnent les valeurs de Pfizer.

Pfizer Canada est systématiquement reconnue comme un employeur de choix et a reçu d'autres prix remarquables au cours de la dernière année. En novembre 2021, Mediacorp a nommé Pfizer Canada parmi les meilleurs employeurs au Canada pour 2022, avant de la nommer également parmi les meilleurs employeurs au pays pour les jeunes en janvier 2022.

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons - qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca/fr ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

Maintenant à sa 21e année, le concours des entreprises les plus favorables à la vie de famille au Canada est l'un des plus anciens du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. Cette distinction honore les employeurs qui en font le plus pour aider leurs employés à trouver un équilibre entre le travail et les obligations familiales. Chaque employeur est évalué sur la base de ses programmes et de ses initiatives en place pour contribuer à l'équilibre travail-vie personnelle de ses employés. Le concours évalue un large éventail de pratiques en ressources humaines, par exemple : congé de maternité et parental; aide pour payer la garderie; programmes de journées personnelles payées et de journées de congé méritées; modalités de travail flexibles; congé de compassion et soutien aux personnes âgées; soutien à l'adoption; aide à la reproduction, y compris les médicaments pour favoriser la fertilité et la fécondation in vitro; de même que les bourses d'études pour les enfants des employés. Tous les employeurs dont le siège social ou l'établissement principal se situe au Canada peuvent poser leur candidature.

Cette reconnaissance particulière est offerte aux employeurs du grand Montréal qui sont à l'avant-garde de leur industrie en ce qui concerne le milieu de travail. Les employeurs sont évalués par l'équipe de rédaction des 100 meilleurs employeurs du Canada selon les huit mêmes critères que ceux qui s'appliquent au concours national : (1) le lieu de travail; (2) l'atmosphère de travail et l'environnement social; (3) les avantages au chapitre de la santé, de la famille et des finances; (4) les vacances et les congés; (5) les communications aux employés; (6) la gestion du rendement; (7) la formation et le perfectionnement; et (8) l'engagement communautaire. Ils sont ensuite comparés aux autres employeurs dans leur domaine, ce qui permet de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus avant-gardistes. Tous les employeurs dont le siège social ou l'établissement principal se situe dans le grand Montréal peuvent poser leur candidature.

