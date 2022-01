Pfizer Canada nommée parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes pour 2022

En tant qu'un des meilleurs employeurs pour les jeunes, l'entreprise cherche à créer un bassin diversifié de jeunes employés

KIRKLAND, QC, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Pfizer Canada a été nommée parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes pour 2022 selon Mediacorp Canada Inc. Ce prix reconnaît les employeurs canadiens qui offrent les meilleurs milieux de travail et programmes pour les jeunes en début de carrière, leur donnant des occasions novatrices de grandir et d'exceller. Déjà nommée parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada en novembre, Pfizer Canada est fière de faire partie des employeurs pour qui les jeunes professionnels et le développement de leur carrière sont une priorité.

« Être nommé parmi les meilleurs employeurs du Canada pour les jeunes est un immense honneur, qui s'accompagne d'une grande responsabilité. Les gens sont au cœur de ce que nous faisons, peu importe si cette personne possède 25 ans d'expérience ou ne fait que commencer sa carrière, explique Cole C. Pinnow, président de Pfizer Canada. Nous sommes convaincus qu'une main-d'œuvre diversifiée, possédant des compétences et des expériences variées, apportent des points de vue et des perspectives uniques à tous les aspects de l'entreprise. Dans le cadre de nos initiatives en matière de diversité, il est important pour nous de créer un important bassin de jeunes employés; pour ce faire, nous avons adopté des mesures ciblées afin que nos recrues représentent adéquatement la mosaïque qu'est le Canada. »

Des programmes pour l'excellence des jeunes

Pour créer une main-d'œuvre diversifiée, il est important que les jeunes, tous horizons confondus, se sentent bienvenus chez Pfizer. Nous avons donc mis sur pied des initiatives propres aux jeunes. Voici quelques exemples :

Stages rémunérés : Depuis 2009, notre programme coop, en partenariat avec l'Université Concordia, permet aux étudiants d'acquérir de l'expérience en opérations commerciales et de planifier leur carrière lors de stages de 8 mois.

Depuis 2009, notre programme coop, en partenariat avec l'Université Concordia, permet aux étudiants d'acquérir de l'expérience en opérations commerciales et de planifier leur carrière lors de stages de 8 mois.

Programme d'été pour étudiants : Récemment relancé avec la diversité en filigrane, le programme d'été pour étudiants de Pfizer permet aux étudiants en études postsecondaires d'acquérir de l'expérience pertinente liée à leurs études. Notre cible? Que 50 % de nos stagiaires, qui excellent à l'école malgré des circonstances difficiles hors de leur contrôle (comme la pauvreté ou un handicap), proviennent de milieux défavorisés ou sous-représentés, de minorités ethniques ou de la communauté LGBTQ.

Réseautage avec les leaders : Dans le cadre de leur expérience de travail, les étudiants ont la chance de réseauter avec les membres de la haute direction et les autres membres de l'équipe de leadership. Si on ajoute notre politique de la porte ouverte adoptée par l'équipe de leadership - qui permet aux étudiants, en personne ou virtuellement, de discuter de n'importe quel sujet ou d'obtenir des conseils de carrière - les étudiants pourront facilement obtenir de l'information afin d'orienter leur croissance professionnelle.

Programme de perfectionnement du marketing par rotation : Les candidats retenus dans le cadre de ce programme unique ont la chance d'affûter leurs compétences en marketing au sein de l'industrie pharmaceutique. Au cours des quatre années du programme, les participants acquièrent une expérience enrichissante en travaillant aux côtés de mentors sur des projets concrets.

Programme d'intégration : En améliorant l'expérience d'intégration chez Pfizer, nous aidons nos nouveaux employés à bien comprendre notre entreprise ainsi que leur contribution à notre succès et vice-versa.

« Le développement des nouveaux talents, dès leur arrivée chez Pfizer, fait partie intégrante de notre culture, dont le courage, l'excellence, l'équité et la joie sont les valeurs fondamentales, affirme Lisa Del Signore, gestionnaire au sein des Ressources humaines de Pfizer Canada. Nous sommes heureux que nos efforts en la matière aient amélioré la diversité de notre main-d'œuvre et, plus important encore, le recrutement et la rétention. La culture de Pfizer est axée sur la croissance et la formation continues ainsi que la conciliation travail-vie personnelle; nous sommes très fiers des répercussions persistantes de nos efforts. »

Notre priorité : le bien-être de nos employés

Chez Pfizer, les jeunes recrues et l'ensemble de nos employés bénéficient de notre engagement envers leur bien-être. Comme le télétravail est toujours nécessaire en raison de la pandémie, nous encourageons tous les employés, à l'échelle mondiale, à prendre des pauses chaque jour, à s'éloigner de leur bureau à la maison afin de relaxer et de faire le plein d'énergie. Nous avons également créé une nouvelle journée du mieux-être pour que tous les employés de l'entreprise aient droit à une journée de vacances supplémentaire consacrée à leur bien-être personnel.

Parmi les autres avantages sociaux dédiés au bien-être, nous offrons un programme virtuel de mise en forme pour permettre aux employés et à leur famille de rester en santé et de s'adapter à leur nouvelle réalité de télétravail, ainsi que

l'accès en tout temps à des soins de santé virtuels et à un médecin pour nos employés et leur famille;

des ressources de soutien confidentielles par l'intermédiaire de notre Programme d'aide aux employés et à leur famille; et

d'autres avantages pour les aidants, que ce soit auprès d'enfants ou de personnes âgées.

Pfizer Canada est systématiquement reconnue comme un employeur de choix et a récemment reçu d'autres prix similaires. En 2021, Mediacorp a nommé Pfizer Canada parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour la troisième année consécutive, et, en novembre dernier, parmi les meilleurs employeurs canadiens de 2022. En 2020, Pfizer Canada avait également remporté pour une deuxième fois le prix Milieu de travail d'exception dans la catégorie Grande entreprise, décerné par Morneau Shepell et The Globe and Mail.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons - qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

À propos des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

Tenue pour la première fois en 2002, Les meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens est une compétition éditoriale chapeautée par les organisateurs du projet Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada. Cette distinction honore les employeurs canadiens qui possèdent les meilleurs milieux de travail et programmes pour les jeunes en début de carrière. Les employeurs sont évalués selon les programmes qu'ils ont mis en place pour attirer et retenir les jeunes, comme l'aide financière aux études ou l'accès à un programme coop ou de travail-étude. De plus, les organisateurs examinent les programmes de mentorat et de formation et certains avantages sociaux, tels que le versement de primes lors de la fin de certains cours ou de l'obtention de titres professionnels. Enfin, sont également pris en compte les programmes de gestion de carrière, afin de cibler les initiatives qui favorisent l'avancée rapide des jeunes dans l'entreprise. Tous les employeurs dont le siège social ou l'établissement principal se situe au Canada peuvent poser leur candidature à notre concours national. Tout employeur, quelle que soit sa taille et qu'il fasse partie du secteur privé ou public, peut poser sa candidature.

