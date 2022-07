Pfizer Canada et Rethink Breast Cancer dévoilent les lauréats 2022 des bourses pour l'amélioration de la qualité dans le domaine du cancer du sein métastatique

KIRKLAND, QC et TORONTO, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Pfizer et Canada et Rethink Breast Cancer sont heureux de dévoiler les lauréats des bourses visant la mise en œuvre de stratégies novatrices axées sur l'amélioration mesurable de la qualité des soins des personnes vivant avec un cancer du sein métastatique (CSM); les lauréats se partageront près de 280 000 $. Cette collaboration entre Pfizer Canada et Rethink, qui en est à sa deuxième année, repose sur un engagement à accorder la priorité aux voix et aux valeurs des personnes vivant avec un CSM.

Guidées par les besoins uniques - et toujours non comblés - exprimés par les personnes atteintes d'un CSM et leur famille, Pfizer Canada et Rethink Breast Cancer financeront les initiatives suivantes :

Oncology Outcomes (Résultats en oncologie) : On manque souvent de données sur les cas de récidive ou de rechute, qui représentent une proportion appréciable des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique. L'objectif principal de ce projet est d'élaborer des algorithmes de données pour l'apprentissage machine en vue d'aider à déceler plus rapidement les récidives et les rechutes. Ce projet permettra de mieux exploiter le potentiel des données obtenues en contexte réel pour améliorer la qualité des soins des patientes vivant avec un CSM, en particulier dans les collectivités moins bien desservies où les ressources en ce qui concerne les initiatives traditionnelles d'amélioration de la qualité sont souvent rares.





Ce projet vise à concevoir un parcours de soins virtuel géré par une infirmière pivot applicable aux essais cliniques et destiné à favoriser l'accès des patientes atteintes d'un CSM aux essais cliniques et au séquençage génomique. Il permettra de mieux faire connaître aux oncologues exerçant en dehors des hôpitaux et à leurs patientes les essais cliniques offerts au Princess Margaret Cancer Centre et de faciliter l'accès des patientes au profilage génomique. Cela permettra d'aider à orienter les décisions en matière de traitement, d'accompagner les patientes atteintes d'un CSM de l' dans leur prise de décision et d'accroître leur satisfaction. Women's College Hospital : Au Canada, les femmes noires sont souvent exclues des soutiens éducatifs et informationnels destinés aux femmes atteintes du cancer du sein. Ce projet va s'attaquer aux disparités dans les soins aux patientes vivant avec un CSM dont souffrent celles qui sont marginalisées en raison de leur race, en mettant l'accent sur les femmes noires atteintes d'un cancer du sein, et en leur fournissant de l'information pertinente et du soutien au moyen d'un portail de ressources novateur. Le but général de ce projet est d'améliorer les soins dispensés aux femmes noires vivant avec un CSM.

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury constitué de représentants de Pfizer Canada et de Rethink Breast Cancer, de membres du Conseil consultatif en matière de CSM de Rethink et d'experts médicaux. Les champs d'intérêt qui se trouvaient dans l'appel de projets conjoint lancé en février 2022 ont été déterminés avec et pour les patientes, avec la collaboration et les idées de l'équipe de Rethink Breast Cancer et du Conseil consultatif en matière de CSM.

« Nous sommes enchantés de faire à nouveau équipe avec Rethink dans cet engagement conjoint visant à améliorer la qualité des soins prodigués aux Canadiennes souffrant d'un CSM », indique Andrew Brown, directeur - Affaires médicales, Oncologie chez Pfizer Canada. Avec le programme de cette année, nous continuons sur notre lancée de l'an passé et entendons tout mettre en œuvre pour sortir du statu quo et répondre aux besoins particuliers de cette population et d'améliorer la vie de toutes les personnes vivant avec un CSM.

« L'approche adoptée par Rethink et Pfizer Canada a donné aux personnes touchées par un CSM une voix à la table où sont prises les décisions en matière de financement. Cela signifie que l'expérience et les priorités des patientes comptent vraiment, » affirme Nathalie Baudais, membre du Conseil consultatif en matière de CSM de Rethink. « Et ce que veulent les patientes, ce sont des idées novatrices qui amélioreront de façon tangible les soins aux patients. Nous avons hâte de voir le précieux travail des récipiendaires des bourses porter ses fruits et améliorer la vie des personnes vivant avec le CSM. »

Les projets financés seront lancés en septembre 2022, et nous prévoyons qu'ils arriveront à terme en décembre 2024.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons - qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , Twitter ou YouTube .

À propos de Rethink Breast Cancer

Le mouvement Rethink Breast Cancer est un organisme caritatif canadien reconnu pour les changements positifs qu'il opère et sa remise en question du statu quo en ce qui concerne le cancer du sein. Par l'éducation, l'habilitation et la défense des intérêts, Rethink a pour mission d'apporter des changements au système pour améliorer l'expérience et les résultats des personnes atteintes du cancer du sein, en mettant l'accent sur les groupes généralement moins bien desservis, notamment les personnes diagnostiquées à un plus jeune âge, celles atteintes d'un cancer du sein métastatique (CSM) et celles qui sont marginalisées de façon systémique en raison de leur race, de leur revenu ou d'autres facteurs. Nous inspirons les gens et, plus important encore, repensons le cancer du sein pour aider les personnes touchées à vivre mieux et plus longtemps.

Pour plus d'information, visitez le rethinkbreastcancer.com (en anglais seulement) ou suivez-nous sur Instagram , Twitter , Facebook ou YouTube .

