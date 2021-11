Pfizer Canada a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada

Le prix illustre l'engagement de l'entreprise à soutenir le bien-être et la réussite des employés durant la pandémie et au-delà de cette période

KIRKLAND, QC, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Pfizer Canada est fière d'annoncer qu'elle a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2022 par Mediacorp Canada Inc. Le prix souligne l'excellence des entreprises qui sont des chefs de file de leur secteur d'activité pour les milieux de travail exceptionnels qu'elles offrent à leurs employés.



« Nous sommes très heureux de figurer au nombre des 100 meilleurs employeurs du Canada, particulièrement en cette période difficile », s'est réjouie Laura Larbalestier, vice-présidente des Ressources humaines chez Pfizer Canada. « Les valeurs de notre entreprise sont le courage, l'excellence, l'équité et la joie, et nous travaillons fort afin de traduire ces valeurs en un milieu de travail sain, engagé et très axé sur la collaboration. Pour une entreprise qui se consacre entièrement au bien-être des autres, il est essentiel d'offrir en retour à nos employés un environnement qui soutient leur bien-être et leur réussite. »



En plus de maintenir l'accès à ses médicaments durant la pandémie, Pfizer a été au cœur des efforts de vaccination au Canada et dans le monde entier. Les exigences associées à la mise au point et à la distribution d'un vaccin à l'échelle mondiale tout en composant avec les défis quotidiens de la vie durant une pandémie ont mis en évidence la nécessité d'offrir aux employés la possibilité de bénéficier d'avantages sociaux et de programmes améliorés. Des initiatives portant sur le bien-être global, telles que la télémédecine, une plateforme numérique de soutien à la santé mentale, ainsi que des programmes de conditionnement physique et de nutrition, ont été créées et, certaines, comme la politique de travail flexible et hybride, sont devenues permanentes.

Encourager les employés travaillant de la maison à s'éloigner de leur bureau pendant la journée a également été d'une importance cruciale. Tous les employés à l'échelle mondiale ont été encouragés à prendre des pauses de leur travail quotidiennement. Une nouvelle journée du mieux-être offerte à l'échelle de l'entreprise a été ajoutée au calendrier pour donner à tous les employés une journée supplémentaire de vacances à prendre le jour de leur choix afin de leur permettre de se concentrer sur leur bien-être personnel. Enfin, quatre semaines de concentration figurent maintenant au calendrier - deux semaines consécutives deux fois par année au cours desquelles les employés sont encouragés à ne tenir aucune réunion afin de pouvoir se concentrer sans distraction sur leurs tâches importantes.



Des initiatives d'engagement communautaire et des employés, dont des activités virtuelles de consolidation d'équipe, une sortie au ciné-parc et des collectes de denrées au volant pour des organismes caritatifs locaux, ont été créées pour renforcer un sentiment d'appartenance et les liens, et pour reconnaître les forces que chaque employé apporte à son travail chez Pfizer.



« Notre mission fondamentale est d'aider les gens à vivre en meilleure santé », a indiqué Cole C. Pinnow, président de Pfizer Canada. « Que ce soit pour les personnes qui comptent sur nos médicaments pour prendre en charge un vaste éventail d'affections ou pour nos propres employés et équipes, nous travaillons à offrir un environnement novateur et propice au soutien où la santé et le bien-être sont prioritaires. »



Pfizer Canada est systématiquement reconnue comme un employeur de choix et a récemment reçu d'autres prix similaires. Plus tôt cette année, Mediacorp a nommé Pfizer Canada parmi les meilleurs employeurs de Montréal en 2021 pour la troisième année consécutive. En 2020, Pfizer Canada avait également remporté le prix Milieu de travail d'exception dans la catégorie Grande entreprise par Morneau Shepell et The Globe and Mail, pour la deuxième fois.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

À propos du projet des 100 meilleurs employeurs du Canada

Actuellement à sa 22e année d'existence, le projet des 100 meilleurs employeurs du Canada est un concours national visant à déterminer les employeurs en tête de file dans leur secteur d'activité pour ce qui est d'offrir des milieux de travail exceptionnels à leurs employés. Les employeurs sont évalués selon huit critères, qui sont demeurés les mêmes depuis les débuts du projet : (1) le lieu de travail; (2) l'atmosphère de travail et l'environnement social; (3) les avantages au chapitre de la santé, de la famille et des finances; (4) les vacances et les congés; (5) les communications aux employés; (6) la gestion du rendement; (7) la formation et le perfectionnement; et (8) l'engagement communautaire. Ils sont ensuite comparés aux autres employeurs dans leur domaine, ce qui permet de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus avant-gardistes. Tous les employeurs dont le siège social ou l'établissement principal se situe au Canada peuvent poser leur candidature à notre concours national. Tout employeur, quelle que soit sa taille et qu'il fasse partie du secteur privé ou public, peut poser sa candidature.

