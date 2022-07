Pfizer annonce que PREVNAR 20(mc) (vaccin antipneumococcique 20-valent conjugué) est maintenant offert au Canada pour la prévention de la pneumonie et des pneumococcies invasives chez les adultes de 18 ans ou plus

PREVNAR 20 est le premier vaccin conjugué indiqué pour protéger contre 20 sérotypes responsables de la majorité des cas de pneumococcie invasive et de pneumonie1 2 3 4 5 6 7.

KIRKLAND, QC, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Pfizer Canada SRI a annoncé aujourd'hui que PREVNAR 20 (vaccin antipneumococcique 20-valent conjugué [protéine diphtérique CRM 197 ]) est maintenant offert au Canada pour l'immunisation active des adultes de 18 ans ou plus afin de prévenir la pneumonie et les pneumococcies invasives (y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique, l'empyème pleural et la bactériémie) causées par les 20 sérotypes de Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) contenus dans le vaccin8.

Approuvé par Santé Canada, PREVNAR 20 se compose de polysaccharides conjugués capsulaires des 13 sérotypes (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F et 23F) déjà présents dans PREVNAR 13 (vaccin antipneumococcique 13-valent conjugué [protéine diphtérique CRM 197 ]). Le vaccin renferme également les polysaccharides conjugués capsulaires de 7 autres sérotypes (8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F et 33F) qui causent la pneumococcie invasive9 10 11 12 13 et ont été associés à des taux de létalité élevés14 15 16 17, à une antibiorésistance18 19 20 et/ou à la méningite21 22.

« Nous sommes fiers de nous appuyer sur l'héritage de Pfizer pour innover et pour développer des vaccins antipneumococciques conjugués afin d'aider à protéger les Canadiens qui sont les plus susceptibles de contracter une pneumococcie, a déclaré Fabien Paquette, Leader - Vaccins, Pfizer Canada. PREVNAR 20 est un jalon important dans notre lutte incessante contre la pneumococcie, notamment la pneumonie chez l'adulte, et offre une protection contre les sérotypes pathogènes qui causent des infections respiratoires potentiellement graves. L'homologation de PREVNAR 20 est déterminante dans la vaccination des adultes, car elle répond au besoin essentiel d'étendre la couverture et la protection pour faire face au fardeau changeant de la maladie. »

Les infections à Streptococcus pneumoniæ sont l'une des principales causes de maladie et de décès dans le monde23. Au Canada, Streptococcus pneumoniæ demeure la principale cause de pneumonie bactérienne d'origine extra-hospitalière, le risque de contracter la maladie étant plus élevé chez les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées de 65 ans et plus. Le taux de létalité global attribuable à la pneumonie bactériémique à pneumocoque est de 6,4 % et est plus élevé chez les personnes âgées de 65 ans et plus (12 %)24.

PREVNAR 20 a été approuvé le 9 mai 2022. La décision de Santé Canada est fondée sur le programme clinique de Pfizer chez l'adulte, qui comprend des études de phase I et II, et trois études de phase III (NCT03760146, NCT03828617 et NCT03835975) caractérisant l'innocuité et évaluant l'immunogénicité du vaccin. Plus de 6000 adultes de 18 ans ou plus, certains ayant déjà été vaccinés contre le pneumocoque et d'autres non, et certains ayant 65 ans ou plus, ont été admis aux trois études de phase III.

« Le vaccin étend la protection contre les sérotypes pathogènes causant des infections à Streptococcus pneumoniæ et représente une étape importante dans la protection de la santé des Canadiens les plus à risque, comme les personnes immunodéprimées et les personnes âgées », de dire la Dre Angel Chu, vice-présidente d'Immunisation Canada et infectiologue au Foothills Medical Centre de Calgary.

PREVNAR 20 s'appuie sur l'héritage de Pfizer, fort de plus de deux décennies d'expérience dans le développement et la fourniture de vaccins antipneumococciques conjugués.

INDICATION DE PREVNAR 20

PREVNAR 20 est indiqué pour l'immunisation active des adultes de 18 ans ou plus afin de prévenir la pneumonie et les pneumococcies invasives (y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique, l'empyème pleural et la bactériémie) causées par les sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F et 33F de Streptococcus pneumoniæ.

L'efficacité clinique pour la prévention de la pneumonie a été étudiée pour les sérotypes de PREVNAR 13 communs à PREVNAR 20, mais pas pour les sérotypes additionnels 8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F et 33F.

PREVNAR 20 pourrait ne pas prévenir les maladies causées par les sérotypes de S. pneumoniæ qui ne sont pas compris dans le vaccin.

À propos de la pneumonie

La pneumonie est généralement définie en fonction de la manière dont elle est contractée ou du milieu où elle est contractée. La pneumonie extra-hospitalière - pneumonie contractée à l'extérieur d'un centre de soins de santé - est responsable de la majorité des cas de pneumonie et est l'une des principales causes de décès lié à l'infection aux États-Unis et en Europe, le taux de décès chez les personnes âgées dépassant souvent les 10 %25 26 27.

À propos des pneumococcies invasives

La pneumococcie invasive est une maladie transmissible aiguë et grave causée par la bactérie Gram positif Streptococcus pneumoniæ[28]. La pneumococcie invasive peut entraîner divers syndromes comme la méningite ou la bactériémie[29]. Au Canada, la pneumococcie invasive est plus fréquente en hiver et au printemps[30]. S. pneumoniæ peut se propager par contact buccal direct, par des gouttelettes respiratoires ou par contact indirect avec des sécrétions respiratoires de personnes infectées ou colonisées par la bactérie (p. ex. lorsque celles-ci éternuent, toussent ou parlent)31.

À propos de PREVNAR 20MC au Canada

PREVNAR 20 est le premier vaccin conjugué approuvé qui contribue à protéger les adultes canadiens de 18 ans ou plus contre 20 sérotypes responsables de la majorité des cas de pneumococcie invasive et de pneumonie.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Affaires de l'entreprise de Pfizer Canada

1-866-9PFIZER (1-866-973-4937)

[email protected]

