Le garde-manger local de l'équipe gagnante recevra 5 000$ de nourriture et celui de l'autre équipe recevra 1 000$ de nourriture.

OAKVILLE, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Pets Plus Us, une compagnie d'assurance canadienne pour animaux de compagnie, retire les Maple Leafs de Toronto et les Oilers d'Edmonton de la glace pour les amener à leur garde-manger. Pour honorer les racines canadiennes de l'entreprise, lorsque les deux équipes se disputeront le 23 mars, Pets Plus Us fera don de 6 000 $ CA de nourriture pour animaux de compagnie à la garde-manger locale de l'équipe.

Joignez-vous à Pets Plus Us pour encourager la communauté et la compassion pendant le match des Oilers c. Maple Leafs en nous suivant sur Instagram à @petsplusus et en utilisant le mot-clic #PetsPlusUsCares pour montrer votre soutien!

Pets Plus Us s'engage envers les animaux de compagnie et la collectivité et reconnaît que le coût des soins aux animaux de compagnie et de la nourriture pour animaux de compagnie a augmenté considérablement. L'entreprise se rallie derrière le jeu pour aider les parents d'animaux de compagnie de partout au Canada à fournir de la nourriture à leurs animaux de compagnie en faisant don de nourriture pour animaux de compagnie aux garde-manger de la Oakville & Milton Humane Society et de l' Edmonton Humane Society à la suite de la parade des Maple Leafs et des Oilers. Le garde-manger local de l'équipe gagnante recevra 5 000 $ CA d'aliments pour animaux de compagnie, tandis que le garde-manger de l'autre équipe recevra 1 000 $ CA d'aliments pour animaux de compagnie - tout le monde sera gagnant, car les deux garde-manger recevront de la nourriture, peu importe le résultat.

« En tant qu'entreprise canadienne, Pets Plus Us aime autant le hockey que les animaux de compagnie, a déclaré Bridgett Colling, directrice du marketing chez Pets Plus Us. Nous combinons ces deux passions de façon significative et ferons un don aux garde-manger locaux pour animaux de compagnie à Edmonton et à Toronto après leur maquillage pour aider à atténuer les difficultés financières auxquelles les propriétaires d'animaux de compagnie sont actuellement confrontés. »

Joignez-vous à Pets Plus Us pour encourager la communauté et la compassion pendant le match des Oilers c. Maple Leafs en nous suivant sur Instagram à @petsplusus et en utilisant le mot-clic #PetsPlusUsCares pour montrer votre soutien! Pour en savoir plus sur Pets Plus Us, visitez www.petsplusus.com .

À propos de Pets Plus Us

Conçu par des vétérinaires et des propriétaires d'animaux de compagnie, Pets Plus Us s'efforce de responsabiliser les propriétaires d'animaux de compagnie et de promouvoir les animaux. Pets Plus Us Pet Insurance appartient à Independence Pet Group et ses polices sont souscrites par la Northbridge General Insurance Corporation, distribuée par PTZ Insurance Services Ltd. et la Société d'Assurances Collectives (Sodaco) Inc. au Québec. L'assurance pour animaux de compagnie Plus Us est offerte dans toutes les provinces et tous les territoires. Pour en savoir plus, visitez le www.petsplusus.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2358462/PPU_Logo_Logo.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2358463/Paws_and_Pucks_3__2__1.jpg

SOURCE Pets Plus Us

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gianna Wilson, [email protected]