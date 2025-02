Toutes les polices souscrites dans le cadre de ce partenariat bénéficieront d'une réduction, ce qui améliorera l'accès à l'assurance pour animaux de compagnie dans l'ensemble du pays

TORONTO, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Pets Plus Us, un important fournisseur d'assurance pour animaux de compagnie au service des propriétaires de chats et de chiens, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) pour offrir une assurance pour animaux de compagnie à plus de 100 000 petites entreprises et leurs employés partout au pays.

L'assurance pour animaux de compagnie peut contribuer à assurer la tranquillité d'esprit et à compenser les frais vétérinaires en offrant une couverture pour les frais médicaux admissibles de votre animal de compagnie. Pour les propriétaires de petites entreprises, les employés et leurs familles qui ont des animaux de compagnie, le fait d'avoir une police d'assurance pour animaux de compagnie peut les aider à fournir à leurs animaux de compagnie les meilleurs soins possibles sans se soucier des coûts.

« Pets Plus Us est déterminée à assurer la santé et le bien-être des compagnons à fourrure du Canada, et nous sommes fiers de nous associer à la FCEI pour servir la communauté des petites entreprises et rendre l'assurance pour animaux de compagnie plus accessible, a déclaré Eric Coulson, directeur général principal, Croissance de l'assurance, Expansion et stratégie au Canada chez Pets Plus Us.

Au Canada, une visite chez le vétérinaire pour un accident ou une maladie peut coûter en moyenne plus de 500 $, et une intervention chirurgicale plus de 1 000 dollars1. Comme près de 60 % des ménages canadiens sont propriétaires d'un animal de compagnie, les frais imprévus de vétérinaire sont une réalité et, sans une ressource comme l'assurance pour animaux de compagnie, de nombreux propriétaires de petites entreprises et leurs employés pourraient être forcés de prendre des décisions difficiles concernant leurs finances et la santé de leur animal de compagnie.

Grâce à ce partenariat, les petites entreprises membres de la FCEI, leurs employés et leurs familles peuvent bénéficier :

D'une remise spéciale sur l'assurance pour animaux de compagnie Pets Plus Us

D'une couverture allant jusqu'à 15 000 $ par année pour les soins vétérinaires et le traitement des accidents et des maladies admissibles, y compris les consultations, les examens, les soins d'urgence, l'hospitalisation, les médicaments, la chirurgie, l'anesthésie et les spécialistes

De services gratuits, notamment : Une assistance téléphonique d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Pet Poison Helpline®, et assistance deuil

« Nous reconnaissons la demande croissante d'assurance pour les animaux de compagnie partout au pays et nous sommes ravis de nous associer à Pets Plus Us pour offrir une valeur continue aux membres de la FCEI, à leurs employés et à leur famille en la rendant encore plus abordable, a déclaré Dan Kelly, président et chef de la direction de la FCEI.

Avec un engagement envers un service exceptionnel et une véritable passion pour les animaux, Pets Plus Us offre une gamme d'options d'assurance flexibles conçues pour répondre aux besoins uniques de chaque parent d'animal de compagnie et de son compagnon. Pour en savoir plus sur Pets Plus Us, visitez petsplusus.com/fr/quebec.

À propos de Pets Plus Us :

Les polices d'assurance pour animaux de compagnie de Pets Plus Us sont souscrites auprès de la Northbridge General Insurance Corporationet distribuées par PTZ Insurance Services Ltd. et la Société d'Assurances collectives (Sodaco) Inc. au Québec. L'assurance Pets Plus Us pour animaux de compagnie est offerte dans toutes les provinces et tous les territoires. Pets Plus Us®, Pets Plus Us & Design et les mots et logos connexes sont des marques de commerce et la propriété de PTZ Insurance Services Ltd. Pour toutes les modalités, visitez www.petsplusus.com/service-claims/brochures-guides.

À propos de la FCEI

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est la plus grande association de petites et moyennes entreprises au Canada, comptant 100 000 membres dans chaque industrie et région. Elle se consacre à accroître les chances de réussite des propriétaires d'entreprise en favorisant les changements de politiques à tous les paliers de gouvernement, en fournissant des conseils et des outils d'experts et en négociant des économies exclusives. Pour en savoir plus, visitez le site cfib-fcei.ca/fr/.

1 Source : 2023 PTZ Insurance Services, Ltd. claims data. Value of claims in CAD $.

2 2022 - Latest Canadian Pet Population Figures Released | Press Releases | Canadian Animal Health Institute (CAHI)

