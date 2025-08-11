La journée de sensibilisation aux micropuces fait partie d'une campagne nationale visant à réduire le nombre d'animaux de compagnie perdus aux États-Unis.

NEW YORK, 11 août 2025 /CNW/ - La perte d'animaux de compagnie est un grave problème aux États-Unis. On estime qu'environ 10 millions de personnes se perdent chaque année, et qu'un animal de compagnie sur trois devrait disparaître au cours de sa vie. Malheureusement, bon nombre de ces animaux de compagnie ne rentrent jamais à la maison.

Un vétérinaire balaie un chien pour trouver une micropuce.

C'est pourquoi PetPlace appuie l'American Animal Hospital Association (AAHA) et l'American Veterinary Medical Association (AVMA) dans le cadre de la journée « Check the Chip », un événement national de sensibilisation qui encourage les parents d'animaux de compagnie à micropucer leurs animaux de compagnie et à enregistrer leurs puces.

« Un animal de compagnie à microchippe perdu est beaucoup plus susceptible d'être réuni avec son propriétaire qu'un animal de compagnie qui n'est pas microchippé, a déclaré le Dr Rhiannon Koehler, un vétérinaire expert de PetPlace qui travaille comme fournisseur de soins médicaux dans les refuges pour animaux. « Les chiens perdus sont plus de deux fois plus susceptibles d'être retournés à leurs propriétaires s'ils sont placés en microchippie. « Plus du tiers des chats à microchippe perdus sont retournés à leurs propriétaires, comparativement à moins de 2 % des chats perdus qui ne sont pas à microchippage. »

L'importance de l'enregistrement des puces

Les puces ne fonctionnent que si elles sont correctement enregistrées. C'est pourquoi PetPlace a lancé sa campagne Paws for Safety Awareness plus tôt cet été.

« Nous faisons référence aux animaux de compagnie qui sont micropuces, mais qui ne sont pas enregistrés comme animaux de compagnie numériques », a déclaré Sam Watson, président de PetPlace. « Bien qu'ils aient une puce physique, cette puce est inutile si elle n'est pas enregistrée avec les coordonnées d'un propriétaire d'animaux de compagnie. « L'enregistrement de la puce de votre chien ou de votre chat est la première étape pour les protéger s'ils disparaissent.

Conseils essentiels sur les micropuces pour assurer la sécurité des animaux de compagnie

Le Dr Koehler recommande les conseils suivants sur les micropuces :

Procurez-vous votre micropuce auprès d'un vétérinaire autorisé ou d'un fournisseur de services de micropuces réputé . Ces fournisseurs garantissent le placement approprié des puces et un environnement stérile pour la procédure. Si le coût est une préoccupation, communiquez avec les cliniques sans but lucratif, les refuges pour animaux et les organismes de contrôle des animaux pour voir s'ils offrent des services de microchippage à rabais ou gratuits.



. Ces fournisseurs garantissent le placement approprié des puces et un environnement stérile pour la procédure. Si le coût est une préoccupation, communiquez avec les cliniques sans but lucratif, les refuges pour animaux et les organismes de contrôle des animaux pour voir s'ils offrent des services de microchippage à rabais ou gratuits. S'assurer que la puce est conforme à la norme ISO et peut être lue par des scanners universels . Votre fournisseur de micropuces devrait être en mesure de vous dire si c'est le cas.



. Votre fournisseur de micropuces devrait être en mesure de vous dire si c'est le cas. Conservez votre numéro de puce dans un endroit sûr afin qu'il soit facilement accessible . Notez le numéro et conservez-le avec d'autres documents importants et enregistrez une copie numérique sur votre téléphone ou votre ordinateur.



. Notez le numéro et conservez-le avec d'autres documents importants et enregistrez une copie numérique sur votre téléphone ou votre ordinateur. Enregistrez votre puce auprès d'un partenaire de registre fiable. Un registre de micropuces relie vos renseignements à la puce de votre animal de compagnie . Des registres réputés facilitent la saisie et la mise à jour de la puce de votre animal de compagnie, garantissent le stockage sécurisé des données et offrent des services pour animaux de compagnie perdus en tout temps.



. Des registres réputés facilitent la saisie et la mise à jour de la puce de votre animal de compagnie, garantissent le stockage sécurisé des données et offrent des services pour animaux de compagnie perdus en tout temps. Incluez plusieurs contacts dans vos renseignements sur la puce au cas où vous ne seriez pas en mesure de les joindre . L'inclusion du numéro de téléphone d'un autre membre de la famille ou d'un ami peut être utile si votre animal de compagnie disparaît et que vous perdez le service de téléphonie cellulaire ou que votre batterie meurt.



. L'inclusion du numéro de téléphone d'un autre membre de la famille ou d'un ami peut être utile si votre animal de compagnie disparaît et que vous perdez le service de téléphonie cellulaire ou que votre batterie meurt. Mettez régulièrement à jour vos renseignements sur les micropuces . C'est particulièrement important si vous obtenez un nouveau numéro de téléphone ou si vous déménagez. Songez à établir un rappel annuel pour vérifier les renseignements sur votre puce.



. C'est particulièrement important si vous obtenez un nouveau numéro de téléphone ou si vous déménagez. Songez à établir un rappel annuel pour vérifier les renseignements sur votre puce. Demandez à votre vétérinaire de scanner la micropuce de votre animal de compagnie lors de vos rendez-vous annuels afin de savoir si elle fonctionne correctement . Bien que ce soit rare, les puces peuvent bouger ou cesser de fonctionner. Votre vétérinaire peut confirmer que la micropuce de votre animal de compagnie fonctionne correctement.



. Bien que ce soit rare, les puces peuvent bouger ou cesser de fonctionner. Votre vétérinaire peut confirmer que la micropuce de votre animal de compagnie fonctionne correctement. Envisagez d'ajouter une étiquette d'identification supplémentaire au col de votre animal de compagnie comme solution de rechange . Les étiquettes d'identification physique offrent une couche de sécurité supplémentaire si la puce de votre animal de compagnie cesse de fonctionner.



. Les étiquettes d'identification physique offrent une couche de sécurité supplémentaire si la puce de votre animal de compagnie cesse de fonctionner. Si votre animal de compagnie se perd, signalez-le immédiatement. Avisez votre registre de micropuces et vos refuges locaux.

Les parents d'animaux de compagnie peuvent enregistrer leurs puces sur PetPlace et se joindre au 24PetWatch, le plus grand registre de puces d'Amérique du Nord qui a réuni avec succès plus de 760 000 animaux de compagnie perdus avec leur famille.

« La perte d'un animal de compagnie est l'une des choses les plus effrayantes et stressantes qu'un parent d'animal de compagnie puisse vivre, mais le soulagement qui découle de la réunification est réel et palpable, a déclaré M. Watson. « Le fait de microcarter votre animal de compagnie et d'enregistrer que la micropuce vous procure la tranquillité d'esprit et vous assure d'avoir mis en place toutes les mesures de protection en cas d'impensable.

À propos de PetPlace

PetPlace® est un réseau de produits et de services novateurs conçus pour soutenir le bien-être des animaux de compagnie, le parcours parental des animaux de compagnie et les organisations de bien-être des animaux de compagnie. PetPlace s'engage à créer un monde où les soins aux animaux de compagnie sont faciles pour tous et où chaque animal de compagnie prospère dans un foyer aimant.

