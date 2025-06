Le lancement fait partie d'un investissement de 15 millions de dollars dans la technologie pour mettre sur le marché de nouvelles solutions logicielles infonuagiques axées sur le mobile et de nouveaux points de contact améliorés avec les consommateurs.

NEW YORK, 17 juin 2025 /CNW/ - 24Pet by PetPlace a annoncé aujourd'hui ses plans pour 24PetShelter, une nouvelle offre infonuagique axée sur le mobile des chefs de file du secteur de gestion des refuges comme PetPoint et Chameleon. Cette annonce survient quelques mois seulement après le lancement de 24PetRescue, le logiciel de protection des animaux à coût nul qui vise à aider les organisations de sauvetage.

24PetShelter est un logiciel infonuagique conçu pour faciliter la gestion des refuges.

Le nouveau logiciel 24PetShelter fait partie d'un investissement de 15 millions de dollars dans l'innovation technologique au cours des deux prochaines années. Il a pour ambition de révolutionner les solutions de gestion des refuges afin de mieux soutenir les initiatives de protection des animaux et d'améliorer l'expérience d'adoption des animaux de compagnie.

Cet investissement stratégique marque une étape audacieuse dans la mission de l'entreprise de créer One Effective Network - une offre unifiée, intuitive et holistique qui réinvente la façon dont les refuges, les partenaires et les parents d'animaux de compagnie établissent des liens.

« Nous révolutionnons la façon dont nous soutenons les organisations de protection des animaux et leurs communautés, et dont nous établissons des partenariats avec elles », a déclaré Samantha Watson, présidente de PetPlace. « Cet investissement ne se limite pas aux logiciels : il vise à bâtir un avenir empreint de compassion où la technologie permet aux refuges de consacrer leur temps et leur énergie à aider plus de parents d'animaux de compagnie à adopter. »

Des solutions logicielles améliorées qui permettent aux refuges de faire davantage de bien

Shelter Animals Count estime que près de 6 millions d'animaux entreront dans les refuges américains en 2025, et que les organisations de protection des animaux faciliteront plus de 11 000 adoptions par jour en moyenne, selon les données de l'ASPCA. Les logiciels de gestion des refuges encombrants, les tâches administratives fastidieuses et les fonctionnalités inutiles de la plateforme accaparent l'énergie et l'attention au détriment de ce qui compte vraiment : placer les animaux de compagnie dans des foyers aimants.

« Les organisations de protection des animaux ont besoin de systèmes rapides, fiables et conviviaux qui améliorent l'efficacité opérationnelle, et non l'entravent », a déclaré Kristina Wilkerson, nouvelle vice-présidente des produits et de l'ingénierie. « Nous sommes déterminés à réinventer la façon dont les animaux de compagnie sont placés dans des foyers aimants. »

Les principales caractéristiques et les points forts de 24PetShelter :

Infrastructure infonuagique et conception axée sur le mobile.

Un temps d'intégration minimal qui permet aux refuges d'être opérationnels plus rapidement que jamais.

Une interface rapide, moderne et intuitive qui exige une formation minimale pour le personnel et les bénévoles.

Des outils de gestion du cycle de vie des animaux améliorés pour un meilleur flux de travail à l'admission et un meilleur suivi des comportements.

Des modules conviviaux pour un accès facile aux dossiers médicaux, aux opérations du chenil et aux rapports riches en données.

Paiement mobile amélioré optimisé pour l'utilisation dans les refuges.

De meilleures intégrations avec d'autres solutions et plateformes logicielles.

Une assistance dédiée et fiable par clavardage, téléphone ou courriel.

« 24PetShelter est conçu pour être une solution logicielle sans friction qui simplifie les opérations des refuges, simplifie la gestion des tâches et assure un accès facile aux données et aux rapports qui sont nécessaires à la prise de décisions stratégiques », a ajouté M. Wilkerson.

Un webinaire destiné aux acteurs du secteur aura lieu le 10 juillet de 15 h à 16 h HNE. Cet événement virtuel dévoilera la solide feuille de route du produit et présentera une série de lancements de fonctionnalités et d'améliorations de la plateforme qui établissent une nouvelle référence en matière de technologie du bien-être animal.

Visitez le site https://www.24pet.com/products/24petshelter pour vous inscrire à l'événement.

Autres avantages pour les refuges partenaires

En plus du lancement du nouveau logiciel, l'investissement de 15 millions de dollars est également assorti d'une approche innovante des avantages pour les organismes de protection des animaux. Ces avantages sont les suivants :

Un nouveau modèle de paiement à moindre coût pour les refuges : 24PetShelter sera disponible avec des frais d'inscription minimes et il n'y aura pas de frais de logiciel mensuels ou annuels. Les refuges paieront plutôt un montant unique de 5 dollars par adoption lorsque les adoptions seront traitées par paiement mobile. 24Pet offrira également une micropuce gratuite pour chaque adoption. En tenant compte des micropuces gratuites, nous prévoyons que ce nouveau modèle permettra aux refuges d'économiser en moyenne 6 dollars par adoption, par rapport au modèle précédent.

Amélioration de l'expérience des consommateurs : Le plan décrit également le nouveau développement d'outils, d'éducation et de services sur PetPlace.com, ce qui en fait la plateforme ultime pour soutenir les parcours avant et après l'adoption. Par exemple, des outils améliorés de recherche d'animaux adoptables, des guides détaillés sur les races, des abonnements à des services de protection d'animaux de compagnie haut de gamme, des solutions d'assurance personnalisées et des fonctionnalités innovantes axées sur l'IA.

Des partenariats élargis : Collaboration dans l'ensemble du secteur avec des plateformes comme Petco Love Lost, Petszel et Petcademy pour veiller à ce que les parents d'animaux de compagnie aient accès aux services, au soutien et à l'information dont ils ont besoin pour garder et prendre soin de leurs animaux de compagnie adoptés.

« C'est plus qu'un changement de modèle commercial, c'est un mouvement », a déclaré Todd Whittington, vice-président des opérations et des partenariats avec les consommateurs chez PetPlace. « Nous bâtissons un avenir où chaque animal de compagnie aura un foyer et où chaque adoptant disposera des outils nécessaires pour réussir. »

À propos de PetPlace

PetPlace® est un réseau de produits et de services innovants conçus pour soutenir le bien-être des animaux de compagnie, l'éducation des animaux et les organisations de protection des animaux. PetPlace s'engage à créer un monde où il est facile pour tous de s'occuper d'un animal de compagnie et où chaque animal s'épanouit dans un foyer aimant. PetPlace Holdings, LLC, et ses filiales, Pethealth Services (USA) LLC, Pethealth Services Inc., et HLP, Inc., sont la propriété de Independence Pet Holdings, Inc. (IPH), une organisation qui gère un portefeuille diversifié et étendu de marques modernes de santé animale offrant une gamme de services d'assurance pour animaux de compagnie, d'éducation pour animaux de compagnie, de services de récupération d'animaux perdus, et bien plus encore, à travers les États-Unis et le Canada. PetPlace.com

Personne-ressource pour les médias :

Nom : Deidre Grieves, directrice du marketing de marque

Courriel : [email protected]

Site Web : www.petplace.com | www.24pet.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2712289/24PetShelter_Lifestyle_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2712290/24Pet_by_PetPlace_Logo.jpg

SOURCE PetPlace