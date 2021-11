TORONTO, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises (PMEs) de quatre régions du Canada sont sur le point de recevoir un soutien bienvenu, appuyé par 50 chambres de commerce canadiennes. Nombre de ces PMEs ont été confrontées à de graves perturbations du marché du travail liées à la pandémie et ont besoin d'un accès essentiel à des ressources et outils pour renforcer le développement des compétences et la rétention des talents, afin de soutenir leur croissance future.

En partenariat avec la Chambre de commerce de l'Ontario , le Centre des Compétences futures (CCF-FSC) investit 3,7 millions de dollars pour soutenir 200 petites entreprises au Manitoba, en Ontario, au Québec et au Canada atlantique.

Ce projet s'appuiera sur un contenu développé par le Diversity Institute ainsi qu'une plateforme numérique développée avec Magnet et offrant un accès gratuit à des outils, à du contenu de formation et à des ressources portant sur le leadership, la diversité et l'inclusion, la santé mentale, le bien-être, les compétences numériques et la conformité règlementaire, sous forme de cours de courte durée, de modules d'apprentissage en ligne et d'autres outils pour les salariés.

Les PMEs forment l'épine dorsale de l'économie canadienne et emploient près de 90 % des Canadiens travaillant dans le secteur privé. Bien qu'elles soient le moteur de la croissance économique, ces entreprises manquent souvent de ressources nécessaires pour améliorer les compétences de leurs employés ou leur offrir des formations, ce qui nuit à leur capacité à se développer, à recruter et à conserver des salariés nouveaux et diversifiés, et à rester concurrentielles.

Cet investissement fait partie de la stratégie du CCF visant à mettre à l'essai des approches qui anticipent et abordent les perturbations du marché du travail, et à investir dans des partenariats pour soutenir la formation et la recherche de compétences et ainsi préparer les salariés à l'avenir du travail. Le CCF a récemment annoncé de tels partenariats dans plusieurs secteurs clés de l'économie.

CITATIONS

« Les petites entreprises, qui sont au cœur des communautés de notre pays, ont été les plus durement touchées par la pandémie. Ce partenariat contribuera à leur ouvrir la voie vers la reprise économique en partageant des compétences et un contenu de formation rentable et personnalisé pour répondre aux besoins uniques de chaque entreprise. Nous sommes fiers de travailler avec le Centre des Compétences futures et nos partenaires clés pour fournir des ressources vitales aux petites entreprises par l'intermédiaire de nos chambres de commerce et de nos bureaux de commerce locaux. »

- Rocco Rossi, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de l'Ontario.

« Alors que la relance économique du pays est en cours, les Canadiens doivent avoir accès à des possibilités de développement des compétences qui les aideront à faire progresser leur carrière et à mieux se positionner dans une économie numérique. Ce projet du Centre des Compétences futures leur permettra d'atteindre cet objectif tout en soutenant les petites entreprises et en les rendant - elles et leurs employés - plus flexibles à répondre aux besoins du marché du travail et de l'économie. »

- Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Nous savons que de nombreuses entreprises opèrent avec des marges serrées et n'ont que peu de temps ou d'argent supplémentaire disponibles pour élaborer une stratégie de compétences pour leur personnel. Grâce à cette collaboration innovante, nous travaillons côte à côte pour aider les petites entreprises à relever les défis auxquels elles sont confrontées et à élargir leur vivier de talents. La création d'outils et de ressources numériques est cruciale pour la main-d'œuvre du futur. »

- Pedro Barata, directeur exécutif, Centre des Compétences futures

« Même avant l'avènement de la COVID-19, 40 p. 100 des petites et moyennes entreprises (PME) signalaient déjà que la pénurie de personnel spécialisé constituait un des plus grands défis face à la concurrence. La plupart des PME ne peuvent pas se permettre de consacrer les ressources humaines nécessaires pour satisfaire simultanément aux exigences concurrentes de soutenir le recrutement, de perfectionner les compétences et d'améliorer la diversité et l'inclusion. Cette nouvelle plateforme leur donnera l'opportunité de constituer un corps d'expertise volumineux leur permettant de mettre en place des possibilités de formation, de créer des ressources humaines inclusives et de partager les meilleures pratiques, afin de fournir aux PME les talents dont elles ont besoin. »

- Wendy Cukier, directrice du Diversity Institute de l'Université Ryerson et responsable de la recherche universitaire du Centre des Compétences futures

FAITS ESSENTIELS

Une bibliothèque numérique centralisée qui hébergera du contenu organisé et partageable tel que des ressources et outils sur de nombreux sujets d'une importance cruciale, et qui contribuera aux capacités de la main-d'œuvre au sein des PMEs.

Le contenu de la formation sera obtenu, identifié et validé de façon à répondre aux besoins de PMEs partout au Canada , y compris au moins 30 % des PME dirigées par des groupes en quête d'équité. La formation sur la diversité et l'inclusion vise à réduire les obstacles à l'embauche auxquels ces groupes sont confrontés.

, y compris au moins 30 % des PME dirigées par des groupes en quête d'équité. La formation sur la diversité et l'inclusion vise à réduire les obstacles à l'embauche auxquels ces groupes sont confrontés. Les entreprises développeront, soumettront et numériseront leur propre contenu de formation à partager avec d'autres PMEs. Le contenu peut également être adapté pour s'assurer qu'il réponde aux besoins des utilisateurs.

À propos de la CCO

La Chambre de commerce de l'Ontario , représentant 157 chambres de commerce et chambres de commerce membres et un réseau diversifié de 60 000 membres, est le partenaire incontournable des entreprises. Depuis plus d'un siècle, la CCO a entrepris d'importantes recherches sur les questions de politique les plus pressantes en Ontario, préconisant des solutions qui favoriseront la croissance des entreprises ontariennes et mèneront à la création d'emplois dans la province. Sa mission est de rassembler, d'aligner et de faire progresser les intérêts de ses membres par le biais d'un travail politique fondé sur des principes, de services commerciaux à valeur ajoutée et d'un vaste engagement afin d'assurer la prospérité de tous les Ontariens.

À propos du CCF

Le Centre des Compétences futures (CCF) est un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui se voue à préparer les Canadiennes et les Canadiens à la réussite professionnelle. Nous croyons que les Canadiens devraient avoir confiance dans les compétences qu'ils possèdent pour réussir dans un marché du travail en évolution. En tant qu'organisme pancanadien, le CCF réunit des experts et des organismes de différents secteurs afin de déterminer, d'évaluer et d'échanger de façon rigoureuse des approches novatrices au développement des compétences nécessaires pour favoriser la prospérité et l'inclusion. Le CCF participe directement à l'innovation grâce à des investissements dans des projets pilotes et de la recherche universitaire sur l'avenir du travail et les compétences au Canada. Le Centre des Compétences futures - Future Skills Centre est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Compétences futures.

Au sujet du Diversity Institute de l'Université Ryerson

Le Diversity Institute mène et coordonne des travaux de recherche pluridisciplinaires et pluri-intervenants afin de mettre au point des stratégies concrètes visant à promouvoir les compétences et les possibilités d'emploi des femmes, des personnes racisées, des nouveaux arrivants, des Autochtones et des personnes handicapées, entre autres. Le Diversity Institute héberge des programmes exclusifs comme ADaPT Advanced Digital and Professional Training Program, mais aussi le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat visant à construire un écosystème d'innovation inclusif.

À propos Magnet

Magnet est une plateforme d'innovation sociale numérique créée à l'Université Ryerson. Magnet s'est donné comme mission d'accélérer la croissance économique inclusive pour l'ensemble de la population canadienne par l'avancement des carrières, des entreprises et des collectivités. Magnet fait équipe avec des partenaires dans les milieux de l'éducation, de l'industrie, du gouvernement, de la technologie et des services communautaires pour créer des outils auxquels les utilisateurs peuvent accéder par l'intermédiaire de nos plateformes afin de soutenir un objectif commun : la croissance inclusive.

