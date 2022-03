Petite enfance - 3000 $ en 2023, c'est votre promesse, Monsieur Lacombe, respectez-la!

« Nous lançons, ce matin, une déclaration pour le maintien des incitatifs financiers de 3000 $ promis aux RSE en juin dernier. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi d'une stratégie d'actions et de mobilisation qui s'échelonnera sur plusieurs mois et qui, s'il le faut, nous mènera jusqu'à la campagne électorale de l'automne prochain! », de déclarer Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ.

Une promesse, c'est une promesse!

Rappelons brièvement qu'en juin dernier, le ministre de la Famille annonçait publiquement que les RSE obtiendraient un incitatif financier de 3000 $ en 2022, puis un autre en 2023, si elles maintenaient leur offre de places au maximum, c'est-à-dire à six enfants.

Puis, moins d'un an plus tard, le ministre fait volte-face et retire l'incitatif financier de 3000 $ pour 2023, prétextant que cette décision découle des résultats du comité sur l'évaluation de l'emploi analogue. Le ministre va même jusqu'à dire qu'il avait toujours prévu le retirer et que les parties syndicales étaient au courant. La décision a évidemment causé une amère déception chez les responsables en services éducatifs en milieu familial.

Or, pour la Centrale et la FIPEQ-CSQ, il est très clair que l'acceptation de l'entente sur l'emploi analogue ne constitue pas un recul pour le maintien des incitatifs, une promesse faite à l'ensemble des RSE du Québec. « À aucun moment, lors des travaux du comité sur l'évaluation de l'emploi analogue, il n'a été fait mention du retrait des incitatifs financiers ou, encore, que les résultats des travaux auraient des impacts sur l'incitatif de 2023 », insiste Valérie Grenon.

Les RSE font partie de la solution pour les familles

« Balayer de la sorte ses engagements du revers de la main constitue un triste et bel exemple du peu de reconnaissance et de respect pour le travail accompli par ces femmes dans le réseau de la petite enfance. Et pourtant! Elles font pleinement partie de la solution pour répondre rapidement aux besoins des familles du Québec », soutient Line Camerlain, vice-présidente de la CSQ, qui rappelle que les milieux familiaux sont déjà bien établis, font partie du réseau public et offrent des services de qualité.

« En retirant le soutien financier promis, le ministre nuit au développement de places de qualité qui seraient disponibles dès maintenant pour les parents du Québec. C'est donc aussi son engagement envers les familles qu'il renie. »

Les actions de mobilisation et de visibilité se poursuivront au cours des prochains mois. « Nous regrouperons nos forces et nos appuis, font valoir les deux dirigeantes syndicales. Cette bataille en est aussi une de respect, de reconnaissance et d'équité, menée par des femmes qui occupent des métiers qui ne sont pas assez valorisés. Monsieur Lacombe, au nom de toutes les intervenantes en petite enfance, au nom des parents du Québec qui ont besoin de places rapidement, respectez votre parole! »

Rappel des faits

Le 1 er juin 2021, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe , annonce en conférence de presse des incitatifs financiers pour les responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) afin de les soutenir financièrement pour qu'elles accueillent six enfants pour une durée de deux ans.

juin 2021, le ministre de la Famille, , annonce en conférence de presse des incitatifs financiers pour les responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) afin de les soutenir financièrement pour qu'elles accueillent six enfants pour une durée de deux ans. Ainsi, les RSE qui avaient et qui ont maintenant six enfants obtiendraient un incitatif financier de 3000 $ par année, payable en avril 2022 et en avril 2023.

en avril 2023. Le 1 er février 2022, Mathieu Lacombe annonce qu'il retire l'incitatif financier de 2023, conséquemment aux résultats des travaux du comité sur l'évaluation de l'emploi analogue.

février 2022, annonce qu'il retire l'incitatif financier de 2023, conséquemment aux résultats des travaux du comité sur l'évaluation de l'emploi analogue. Le 25 février 2022, une communication des sous-ministres confirme que le ministère avait, depuis le départ, la volonté de retirer le deuxième incitatif. Les RSE n'auront accès qu'au premier incitatif, payable en avril 2022.

