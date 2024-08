/Ne pas distribuer à des services de presse américains ni diffuser aux États-Unis./

MARKHAM, ON, le 12 août 2024 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX : PET), principal détaillant spécialisé dans les aliments et les produits pour animaux de compagnie au Canada, a fait l'annonce aujourd'hui de la nomination de Greg Ramier au poste nouvellement créé de président et chef de l'exploitation de Pet Valu, avec prise d'effet aujourd'hui.

M. Ramier fait profiter l'équipe de haute direction de Pet Valu de sa précieuse expérience en tant que dirigeant, outre ses vastes compétences en matière de vente au détail. En tant que président et chef de l'exploitation, il sera responsable de l'exécution des initiatives stratégiques et du renforcement des capacités de vente au détail omnicanal de Pet Valu, en plus de veiller à la croissance de la rentabilité à long terme et des flux de trésorerie disponibles provenant de l'exploitation. Avec prise d'effet aujourd'hui, les responsables des équipes Marchandisage, Commercialisation et numérique, Chaîne d'approvisionnement, Exploitation des magasins franchisés et Exploitation des magasins d'entreprise relèveront de M. Ramier, qui à son tour relèvera directement de M. Richard Maltsbarger, chef de la direction de Pet Valu.

« Du fait des postes de direction qu'il a occupés depuis 30 ans, M. Ramier saura faire bénéficier Pet Valu de sa vaste expérience du secteur de la vente au détail, des activités commerciales, ainsi que des activités d'exploitation et de gestion, a souligné M. Maltsbarger. Nous avons hâte de tirer parti de l'attention complémentaire à l'égard du commerce du détail et des connaissances approfondies connexes qu'il apportera à nos priorités en matière de croissance stratégique et d'efficacité opérationnelle. »

« Je suis grandement enthousiasmé à l'idée de me joindre à Pet Valu. Son engagement envers les amoureux des animaux de compagnie, les magasins de quartier et les expériences client inoubliables en font le choix éclairé pour les propriétaires d'animaux de compagnie au Canada. J'ai hâte de prendre part à la prochaine étape de notre croissance », a indiqué M. Ramier.

Pet Valu a de plus annoncé aujourd'hui que Christine Martin-Bevilacqua, chef de l'administration de Pet Valu, prendra sa retraite avec prise d'effet le 19 octobre 2024. Depuis plus de 22 ans, Mme Martin‑Bevilacqua est une dirigeante essentielle et grandement respectée au sein de Pet Valu, où elle supervise actuellement les équipes des Ressources humaines, du Franchisage, ainsi que de l'Immobilier, de l'Administration des baux, des Installations et de la Construction.

« Tout au long de sa carrière au sein de Pet Valu, Mme Martin-Bevilacqua a exercé des fonctions diverses et intéressantes en affichant un rendement toujours aussi exceptionnel que constant. Elle n'a eu de cesse d'appuyer nos effectifs, notamment nos spécialistes des soins aux animaux (« SSA »), nos dirigeants et nos franchisés, sans oublier les milliers d'autres personnes qui, depuis vingt ans, ont bénéficié de son soutien dans leur cheminement professionnel et personnel. On ne saurait trop insister sur l'importance de son apport. En tant que chef de la direction, je lui sais personnellement gré de sa fiabilité en tant que collaboratrice et conseillère », a ajouté M. Maltsbarger.

« Je me sens choyée d'avoir été une dirigeante de Pet Valu au fil de la croissance exceptionnelle que nous avons connue au cours des 22 dernières années, a souligné Mme Martin-Bevilacqua. Cette croissance a donné l'occasion à nos SSA, à nos franchisés et aux membres de leur famille d'atteindre leurs objectifs de carrière tout en mettant leurs connaissances spécialisées et leur authentique compassion au service des amoureux des animaux de compagnie de leurs collectivités. Je souhaite à tout le monde que se poursuive cette réussite et j'ai hâte d'observer notre équipe tirer parti du dynamisme que nous avons su créer grâce à la croissance de nos magasins, à nos produits exceptionnels et à nos innovations en matière de chaîne d'approvisionnement. »

Au départ à la retraite de Mme Martin-Bevilacqua, l'équipe du Franchisage, ainsi que celle de l'Immobilier, de l'Administration des baux, des Installations et de la Construction relèveront de M. Ramier. L'équipe des Ressources humaines relèvera de M. Maltsbarger, qui continuera de plus à chapeauter les équipes des Affaires juridiques, des Finances et des Services technologiques d'entreprise de Pet Valu, ainsi que Chico, filiale en exploitation et bannière de Pet Valu au Québec.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d'aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada et compte plus de 800 magasins d'entreprise et magasins franchisés au pays. Depuis plus de 45 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des amoureux des animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à son offre de produits de qualité supérieure et à ses services en magasin attrayants. Par l'entremise de ses magasins de quartier et de sa plateforme numérique, Pet Valu offre plus de 9 000 produits à prix concurrentiel, dont une vaste gamme de marques exclusives primées de première qualité, haut de gamme et conçues selon une approche holistique. Le siège social de la Société se trouve à Markham, en Ontario, et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX : PET). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Internet : www.petvalu.ca.

