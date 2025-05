La Société enregistre une hausse de 1,4 % des ventes des magasins comparables1 et de 7 % des produits et réaffirme ses perspectives pour 2025

MARKHAM, ON, le 6 mai 2025 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX : PET), principal détaillant spécialisé en nourriture et en accessoires pour animaux de compagnie au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre (« T1 ») clos le 29 mars 2025.

Faits saillants du premier trimestre

Les ventes à l'échelle du réseau 1 ont atteint 366,1 M$, une augmentation de 3,8 % par rapport au T1 2024. La croissance des ventes des magasins comparables s'est élevée à 1,4 %.

ont atteint 366,1 M$, une augmentation de 3,8 % par rapport au T1 2024. La croissance des ventes des magasins comparables s'est élevée à 1,4 %. Les produits se sont élevés à 279,1 M$, en hausse de 7,0 % par rapport au T1 2024.

Le BAIIA ajusté 2 s'est établi à 58,7 M$, en hausse de 3,8 % par rapport au T1 2024, et représente 21,0 % des produits. Le résultat d'exploitation a atteint 37,4 M$, une augmentation de 12,2 % par rapport au T1 2024.

s'est établi à 58,7 M$, en hausse de 3,8 % par rapport au T1 représente 21,0 % des produits. Le résultat d'exploitation a atteint 37,4 M$, une augmentation de 12,2 % par rapport au T1 2024. Le résultat net s'est établi à 21,8 M$, en hausse par rapport à 17,5 M$ au T1 2024.

Le résultat net ajusté 2 s'est établi à 25,4 M$, ou 0,36 $ par action après dilution 3 , comparativement à 25,3 M$, ou 0,35 $ par action après dilution, au T1 2024.

s'est établi à 25,4 M$, ou 0,36 $ par action après dilution , comparativement à 25,3 M$, ou 0,35 $ par action après dilution, au T1 2024. La Société a ouvert 7 nouveaux magasins et clôturé le trimestre avec un réseau de 830 magasins.

Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende de 0,12 $ par action ordinaire.

Perspectives pour 2025

La Société prévoit des produits entre 1,17 G$ et 1,20 G$, un BAIIA ajusté de 254 M$ à 260 M$, un résultat net ajusté par action après dilution entre 1,60 $ et 1,66 $ et des dépenses d'investissement nettes2 d'environ 35 M$.

« Nous commençons l'année 2025 sur de solides bases, nos activités ayant dégagé les résultats prévus au premier trimestre, a affirmé Richard Maltsbarger, président et chef de la direction de Pet Valu. Grâce à notre plan commercial efficace et à la vigilance de nos experts en soins animaliers en magasin et de nos franchisés, nous avons effectué un retour à la croissance des ventes des magasins comparables et affiché une hausse de 7 % des produits.

« Nous voulons continuer sur cette lancée tout au long de l'année, en tirant parti de notre stratégie de marchandises différenciée et de notre structure d'exploitation agile afin de prospérer dans le contexte actuel en constante évolution, continue M. Maltsbarger. En même temps, nous continuons de faire progresser les investissements stratégiques pour stimuler la croissance et la rentabilité à long terme, comme l'achèvement imminent de la transformation de notre chaîne d'approvisionnement. »

Résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2025

Les données comparatives ci-dessous renvoient à la période de 13 semaines close le 29 mars 2025, en comparaison avec celles de la période de 13 semaines close le 30 mars 2024.

Les produits se sont établis à 279,1 M$ au T1 2025, une augmentation de 18,3 M$, ou 7,0 %, en regard de 260,8 M$ au T1 2024. L'augmentation des produits découle principalement de la hausse des produits tirés des franchises et autres produits, contrebalancée en partie par la baisse des ventes au détail.

La croissance des ventes des magasins comparables s'est chiffrée à 1,4 % au T1 2025 du fait principalement de l'augmentation de 2,6 % des dépenses moyennes par transactions des magasins comparables1, contrebalancée en partie par la baisse de 1,1 % des transactions des magasins comparables1. En comparaison, la croissance des ventes des magasins comparables était de 0,8 % au T1 2024 et découlait principalement de la hausse de 3,2 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables, contrebalancée en partie par la diminution de 2,3 % des transactions des magasins comparables.

Le profit brut a augmenté de 4,7 M$, ou 5,4 %, pour s'établir à 92,1 M$ au T1 2025, contre 87,4 M$ au T1 2024. La marge bénéficiaire brute s'est chiffrée à 33,0 % au T1 2025, contre 33,5 % au T1 2024. En excluant le coût lié à la transformation de la chaîne d'approvisionnement de 0,1 % au T1 2025 et de 0,9 % au T1 2024, la marge bénéficiaire brute s'est chiffrée à 33,1 % au T1 2025 comparativement à 34,4 % au T1 2024, soit une diminution de 1,3 %. La diminution s'explique principalement par i) les ventes de gros, ii) la composition défavorable des produits, et iii) la hausse des coûts de distribution et d'occupation.

Les charges de vente et d'administration se sont établies à 54,7 M$ au T1 2025, une augmentation de 0,6 M$, ou 1,2 %, par rapport à 54,1 M$ au T1 2024. Les charges de vente et d'administration correspondaient respectivement à 19,6 % et 20,7 % du total des produits pour le T1 2025 et le T1 2024. L'augmentation de 0,6 M$ des charges de vente et d'administration s'explique principalement par i) la hausse de la charge de rémunération, ii) la baisse du profit découlant de la vente des actifs des magasins refranchisés et autres coûts de location, iii) la hausse de la dotation aux amortissements attribuable à la croissance des magasins et aux investissements dans les autres actifs, et iv) la hausse des charges de marketing et de publicité; le tout contrebalancé en partie par v) la baisse des dépenses liées à la technologie.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 2,2 M$, ou 3,8 %, pour s'établir à 58,7 M$ au T1 2025, par rapport à 56,6 M$ au T1 2024. L'augmentation s'explique par une hausse de 5,4 M$ du BAIIA2 et une baisse nette de 3,2 M$ des ajustements liés au BAIIA au T1 2025 par rapport au T1 2024, découlant des baisses des coûts de transformation, d'autres honoraires, de la rémunération fondée sur des actions et de la perte de change. Le BAIIA ajusté en pourcentage des produits3 a été de 21,0 % et de 21,7 % respectivement au T1 2025 et au T1 2024.

La charge d'intérêts nette s'est chiffrée à 7,1 M$ au T1 2025, une baisse de 1,4 M$, ou 16,6 %, par rapport à 8,6 M$ au T1 2024. La baisse s'explique principalement par la diminution de la charge d'intérêts sur la facilité à terme en raison de la baisse des taux d'intérêt et de la diminution de l'encours de la dette par rapport au T1 2024.

Les impôts sur le résultat se sont établis à 8,2 M$ au T1 2025, contre 6,8 M$ au T1 2024, une hausse de 1,4 M$ d'un exercice à l'autre. La hausse des impôts sur le résultat découle principalement de l'augmentation du résultat imposable au T1 2025. Le taux d'imposition effectif a été de 27,5 % au T1 2025, contre 28,0 % au T1 2024. Au T1 2025 et au T1 2024, les taux d'imposition effectifs étaient plus élevés que le taux prévu par la loi combiné de 26,5 % en raison des charges non déductibles.

Le résultat net a augmenté de 4,2 M$ pour se fixer à 21,8 M$ au T1 2025, en comparaison de 17,5 M$ au T1 2024. L'augmentation du résultat net s'explique principalement par l'augmentation du résultat d'exploitation, la diminution de la charge d'intérêts nette et la diminution de la perte de change, le tout contrebalancé en partie par la hausse des impôts sur le résultat, comme il est décrit ci-dessus.

Le résultat net ajusté a augmenté de 0,1 M$ pour se chiffrer à 25,4 M$ au T1 2025, par rapport à 25,3 M$ au T1 2024. Le résultat net ajusté en pourcentage des produits3 a été de 9,1 % au T1 2025 et de 9,7 % au T1 2024. L'augmentation s'explique par les variations du résultat net susmentionnées, une baisse nette des ajustements au T1 2025 par rapport au T1 2024 découlant de la baisse des coûts de transformation, qui comprennent les ajustements pour le dédoublement de l'amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation ainsi que de la charge d'intérêts sur les obligations locatives liée aux initiatives de transformation de la chaîne d'approvisionnement, les baisses des autres honoraires, de la rémunération fondée sur des actions et de la perte de change.

Le résultat net ajusté par action après dilution a augmenté de 0,01 $ pour atteindre 0,36 $ au T1 2025, par rapport à 0,35 $ au T1 2024. L'augmentation de 2,9 % d'un exercice à l'autre découle principalement des variations du résultat net ajusté et des facteurs susmentionnés.

La trésorerie totalisait 36,9 M$ à la fin du premier trimestre.

Les dépenses d'investissement nettes se sont chiffrées à 10,2 M$ au T1 2025, en comparaison de 11,2 M$ au T1 2024, une baisse de 1,0 M$ attribuable surtout à une baisse des dépenses liées à l'élargissement du réseau de magasins et aux travaux en cours aux nouveaux centres de distribution, le tout contrebalancé en partie par la baisse du produit à la cession d'immobilisations corporelles dans le cadre de la vente de magasins détenus par la Société à des franchisés.

Les flux de trésorerie disponibles2 se sont établis à 15,3 M$ au T1 2025, en comparaison de 23,1 M$ au T1 2024, une diminution de 7,8 M$ attribuable surtout à une baisse de la trésorerie provenant des activités d'exploitation et à des remboursements plus élevés de capital et d'intérêts sur les obligations locatives imputable à l'agrandissement du réseau de magasins; le tout contrebalancé en partie par une hausse de la trésorerie provenant des activités d'investissement.

Les stocks à la fin du T1 2025 se chiffraient à 133,7 M$, comparativement à 124,6 M$ à la fin du T4 2024, une hausse de 9,1 M$ essentiellement en raison du réapprovisionnement après la période des Fêtes, de l'augmentation de la taille de notre réseau et de la pénétration des ventes de gros.

Le 5 mai 2025, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende de 0,12 $ par action ordinaire payable le 16 juin 2025 aux porteurs d'actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 mai 2025.

Perspectives

L'exercice 2025 comptera 53 semaines pour Pet Valu, comparativement à l'exercice 2024 qui comptait 52 semaines. Compte tenu de l'incidence de la 53e semaine de l'exercice 2025, la Société prévoit ce qui suit :

des produits entre 1,17 G$ et 1,20 G$, soutenus par l'ouverture d'environ 40 nouveaux magasins, une croissance des ventes des magasins comparables allant de 1 % à 4 % et une pénétration accrue des ventes de gros;

un BAIIA ajusté entre 254 M$ et 260 M$, compte tenu du maintien des investissements dans le prix et la normalisation des charges d'exploitation;

un résultat net ajusté par action après dilution entre 1,60 $ et 1,66 $, qui comprend un montant d'environ 12 M$ avant impôts, ou 0,12 $ par action après dilution, découlant d'une dépréciation additionnelle et d'une charge d'intérêts sur l'obligation locative liée aux nouveaux centres de distribution;

des coûts de transformation d'environ 13 M$ avant impôts et une rémunération fondée sur des actions d'environ 11 M$ avant impôts, tous deux exclus du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté par action après dilution;

des dépenses d'investissement nettes d'environ 35 M$.

La Société surveille de près l'évolution du contexte de commerce extérieur et estime qu'elle dispose des mécanismes appropriés pour s'adapter, le cas échéant. Les perspectives énoncées ci-dessus sont fondées sur plusieurs hypothèses, notamment, mais sans s'y limiter, les politiques commerciales gouvernementales mises en œuvre à la publication du présent rapport.

1) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu'à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 29 mars 2025, intégré par renvoi dans les présentes, pour les définitions des mesures financières supplémentaires. Une copie du rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 29 mars 2025 est accessible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. 2) Mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres entités. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées » ci-après pour un rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS (sauf les dépenses d'investissement nettes) utilisées dans le présent communiqué de presse et les mesures IFRS les plus directement comparables. Se reporter également aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées et mesures sectorielles » du rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 29 mars 2025, pour plus de renseignements concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, les flux de trésorerie disponibles et les dépenses d'investissement nettes, y compris les définitions, les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées et une explication quant à la raison de la modification apportée à la composition du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté. 3) Ratio non conforme aux IFRS. Les ratios non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres entités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu'à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 29 mars 2025 pour les définitions des ratios non conformes aux IFRS et chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS.

Détails concernant la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique afin de discuter des résultats du premier trimestre de la Société aura lieu le 6 mai 2025 à 8 h 30 (HE). Pour accéder à la conférence téléphonique de Pet Valu, veuillez composer le 1­833-950 0062 (code d'accès : 078561). Une webémission en direct de la conférence téléphonique sera également accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l'adresse : https://investors.petvalu.com/.

Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à la conférence téléphonique, une rediffusion sera mise à votre disposition peu après la fin de la conférence, laquelle sera accessible en composant le 1­866-813-9403 (code d'accès : 284292) jusqu'au 13 mai 2025. La webémission sera également archivée et accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l'adresse : https://investors.petvalu.com/.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant en nourriture et en accessoires pour animaux au Canada avec plus de 800 magasins appartenant à la Société ou à des franchisés partout au pays. Depuis plus de 45 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des propriétaires d'animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à son offre d'articles de qualité supérieure et à ses services en magasin agréables. De par ses magasins de proximité et sa plateforme numérique, Pet Valu offre plus de 10 000 articles à des prix concurrentiels, dont une vaste gamme de marques haut de gamme, de luxe et holistiques et de marques exclusives primées. Le siège social de la Société se situe à Markham, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : PET ). Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.petvalu.ca.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse renvoie à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS. Ces mesures et ces ratios ne sont pas reconnus par les IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par celles-ci. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres entités. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de complément des mesures conformes aux IFRS afin de favoriser une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de la Société du point de vue de la direction. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées séparément ni comme un substitut à l'analyse de l'information financière de la Société présentée conformément aux IFRS. Pet Valu utilise des mesures non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA », le « BAIIA ajusté », le « résultat net ajusté », les « flux de trésorerie disponibles » et les « dépenses d'investissement nettes », et des ratios non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA ajusté en pourcentage des produits », le « résultat net ajusté en pourcentage des produits » et le « résultat net ajusté par action après dilution ». Le présent communiqué de presse renvoie également à certaines mesures financières supplémentaires utilisées couramment dans le secteur de la vente au détail, telles que les « ventes à l'échelle du réseau », la « croissance (diminution) des ventes des magasins comparables », la « croissance des transactions des magasins comparables », et la « croissance (diminution) des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables ». Ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires visent à fournir aux investisseurs d'autres mesures de la performance opérationnelle de Pet Valu et ainsi à mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures financières conformes aux IFRS. La Société est également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont souvent recours à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires dans leur évaluation des émetteurs. La direction de la Société a recours à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires pour faciliter la comparaison de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir le budget d'exploitation annuel, ainsi que pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Se reporter au rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 29 mars 2025 pour de plus amples renseignements sur les mesures et les ratios non conformes aux IFRS (y compris chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS) et les mesures supplémentaires, y compris leur définition et un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus comparables.

Information prospective

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective. L'information prospective est fournie à la date d'établissement du présent rapport de gestion et repose sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des tendances actuelles, des conditions courantes et des événements futurs attendus, de même que divers autres facteurs que la direction estime opportuns et raisonnables dans les circonstances. L'objectif de l'information prospective est de fournir une description des attentes et des plans de la direction, et cette information pourrait ne pas être appropriée à d'autres fins. Pet Valu ne s'engage aucunement à mettre à jour cette information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements ou événements ou pour toute autre raison, à moins que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent. Les résultats réels et le calendrier des événements peuvent différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans l'information prospective en raison de divers facteurs. Plus particulièrement, les informations portant sur nos attentes à l'égard des résultats futurs, des objectifs, de la performance, des perspectives et des occasions, y compris l'information figurant aux rubriques « Perspectives pour 2025 » et « Perspectives » du présent communiqué de presse, constituent de l'information financière de nature prospective ou une perspective financière au sens qu'en donne la législation sur les valeurs mobilières, fondée sur des facteurs et des hypothèses et assujettie aux risques, comme l'explique la notice annuelle de la Société datée du 3 mars 2025. Dans certains cas, on reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « planifier », « cibler », « croire », « s'attendre à », « être susceptible de » et « se produire », à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et à l'emploi de termes comme « budget », « estimation », « perspective », « prévision », « projection », « stratégie », « avis », « intention », « possibilité », « éventualité », « continuer » ou d'autres termes semblables. En outre, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de prévisions ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société, son niveau d'activité, son rendement ou ses réalisations, les événements à venir ou faits nouveaux, ou ses perspectives diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. La notice annuelle et les autres documents déposés publiquement par Pet Valu sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

La Société prévient le lecteur que la liste des facteurs de risques et des incertitudes, énoncée dans la notice annuelle, n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur ses résultats. Les lecteurs sont priés d'examiner ces risques, incertitudes et hypothèses attentivement dans le cadre de leur évaluation de l'information prospective et ils sont avisés de ne pas se fier outre mesure à cette information.

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

États du résultat consolidés intermédiaires résumés

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)



Trimestres clos les

29 mars

2025 30 mars

2024

13 semaines 13 semaines









Produits







Ventes au détail 99 721 $ 100 309 $ Franchises et autres produits 179 366

160 477

Total des produits 279 087

260 786











Coût des ventes 187 032

173 435

Profit brut 92 055

87 351











Charges de vente et d'administration 54 683

54 052

Résultats d'exploitation 37 372

33 299











Charge d'intérêts nette 7 132

8 555

Perte de change 239

397

Résultat avant impôts sur le résultat 30 001

24 347











Charge d'impôts sur le résultat 8 239

6 829

Résultat net 21 762

17 518











Résultat net par action attribuable aux actionnaires ordinaires - de base 0,31 $ 0,25 $ Résultat net par action attribuable aux actionnaires ordinaires - dilué 0,31 $ 0,24 $

Rapprochement du résultat net et du BAIIA et BAIIA ajusté

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trimestres clos les

29 mars

2025 30 mars

2024

13 semaines 13 semaines Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté







Résultat net 21 762 $ 17 518 $ Amortissements 17 255

16 119

Charge d'intérêts nette 7 132

8 555

Charge d'impôts sur le résultat 8 239

6 829

BAIIA 54 388

49 021

Ajustements au BAIIA :







Coûts de transformation1 1 435

3 637

Autres honoraires2 18

456

Rémunération fondée sur des actions3 2 658

3 069

Perte de change4 239

397

BAIIA ajusté 58 738 $ 56 580 $ BAIIA ajusté en pourcentage des produits 21,0 % 21,7 %

Notes : 1) Correspondent aux coûts d'implémentation de nouveaux systèmes informatiques fondés sur des projets distincts et de logiciels services au titre des initiatives de transformation à l'appui du commerce électronique et des capacités omnicanaux, des marchandises, de la gestion des relations clients et d'autres processus clés (0,3 M$ au T1 2025 et 2,1 M$ au T1 2024). Représentent également les charges associées aux initiatives de transformation de la chaîne d'approvisionnement et de la marchandise, comme le dédoublement des coûts d'entreposage et de distribution, les coûts d'implémentation des nouveaux systèmes informatiques et les autres coûts de transition engagés pendant la transition vers un nouveau centre de distribution (1,1 M$ au T1 2025 et 1,5 M$ au T1 2024). Les coûts inclus dans le coût des ventes au T1 2025 sont de 0,2 M$ (0,7 M$ au T1 2024). Les charges incluses dans les charges de vente et d'administration se sont élevées à 1,2 M$ au T1 2025 (2,9 M$ au T1 2024). 2) Correspondent aux honoraires essentiellement engagés en lien avec l'examen par l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») des déclarations de revenus canadiennes de la Société dont il est question à la rubrique « Impôts sur le résultat » du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre clos le 29 mars 2025. 3) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre régime d'options sur actions modifié et retraité, notre régime incitatif à long terme et notre régime d'unités d'actions différées. 4) Correspond aux profits et pertes de change.

Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trimestres clos les

29 mars

2025 30 mars

2024

13 semaines 13 semaines Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté







Résultat net 21 762 $ 17 518 $ Ajustements au résultat net :







Coûts de transformation1 1 643

6 288

Autres honoraires2 18

456

Rémunération fondée sur des actions3 2 658

3 069

Perte de change4 239

397

Incidence fiscale des ajustements au résultat net (966)

(2 394)

Résultat net ajusté 25 354 $ 25 334 $ Résultat net ajusté en pourcentage des produits 9,1 % 9,7 % Résultat net ajusté par action après dilution 0,36 $ 0,35 $

Notes : 1) Correspondent aux coûts d'implémentation de nouveaux systèmes informatiques fondés sur des projets distincts et de logiciels services au titre des initiatives de transformation à l'appui du commerce électronique et des capacités omnicanaux, des marchandises, de la gestion des relations clients et d'autres processus clés (0,3 M$ au T1 2025 et 2,1 M$ au T1 2024). Représentent également les charges associées aux initiatives de transformation de la chaîne d'approvisionnement et de la marchandise (1,3 M$ au T1 2025 et 4,2 M$ au T1 2024), comme le dédoublement des coûts d'entreposage et de distribution, les coûts d'implémentation des nouveaux systèmes informatiques et les autres coûts de transition engagés pendant la transition vers un nouveau centre de distribution. Cela comprend également le dédoublement de l'amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation, et la charge d'intérêts sur les obligations locatives. Les coûts inclus dans le coût des ventes au T1 2025 sont de 0,3 M$ (2,4 M$ au T1 2024). Les charges incluses dans les charges de vente et d'administration se sont élevées à 1,2 M$ au T1 2025 (2,9 M$ au T1 2024). La charge d'intérêts sur les obligations locatives au T1 2025 est de 0,1 M$ (1,0 M$ au T1 2024). 2) Correspondent aux honoraires essentiellement engagés en lien avec l'examen par l'ARC des déclarations de revenus canadiennes de la Société dont il est question à la rubrique « Impôts sur le résultat » du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre clos le 29 mars 2025. 3) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre régime d'options sur actions modifié et retraité, notre régime incitatif à long terme et notre régime d'unités d'actions différées. 4) Correspond aux profits et pertes de change.

Tableaux des flux de trésorerie consolidés intermédiaires résumés

(non audités, en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les

29 mars

2025 30 mars

2024

13 semaines 13 semaines









Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :







Activités d'exploitation







Résultat net de la période 21 762 $ 17 518 $ Ajustements pour les éléments sans incidence sur la trésorerie :







Amortissements 17 255

16 119

Redevances de franchisage reportées (141)

(154)

Profit à la cession d'immobilisations corporelles (70)

(327)

Perte (profit) à la vente d'actifs au titre de droits d'utilisation 25

(2)

Perte de change 239

397

Charge de rémunération fondée sur des actions 2 658

3 069

Charge d'intérêts nette 7 132

8 555

Charge d'impôt sur le résultat 8 239

6 829

Impôts sur le résultat payés (9 805)

(7 090)

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation :







Créances clients 4 802

(3 056)

Stocks (9 018)

(7 707)

Charges payées d'avance (242)

8 702

Créditeurs et charges à payer (6 223)

2 031

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation 36 613

44 884

Activités de financement







Produits tirés de l'exercice d'options sur actions 2 743

--

Actions rachetées à des fins d'annulation (12 533)

--

Remboursement de la dette à long terme --

(4 437)

Intérêts payés sur la dette à long terme (3 689)

(5 828)

Remboursement du capital au titre des obligations locatives (17 157)

(15 623)

Intérêts payés sur les obligations locatives (5 901)

(5 772)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (36 537)

(31 660)

Activités d'investissement







Acquisition d'immobilisations corporelles (11 006)

(12 310)

Acquisition d'immobilisations incorporelles (339)

(728)

Produit de la cession d'immobilisations corporelles 610

1 026

Coûts directs initiaux liés aux actifs au titre de droits d'utilisation (399)

(590)

Incitatifs à la location 563

850

Billets à recevoir 107

157

Créances locatives 9 660

8 391

Intérêts reçus sur les créances locatives et autres 2 920

3 007

Rachat de franchises (263)

--

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement 1 853

(197)

Incidence des taux de change sur la trésorerie (183)

(321)

Augmentation nette de la trésorerie 1 746

12 706

Trésorerie au début de la période 35 141

28 444

Trésorerie à la fin de la période 36 887 $ 41 150 $

Flux de trésorerie disponibles

(non audité, en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les

29 mars

2025 30 mars

2024

13 semaines 13 semaines









Trésorerie provenant des activités d'exploitation 36 613 $ 44 884 $ Trésorerie liée aux activités d'investissement 1 853

(197)

Remboursement du capital au titre des obligations locatives (17 157)

(15 623)

Intérêts payés sur les obligations locatives (5 901)

(5 772)

Billets à recevoir (107)

(157)

Flux de trésorerie disponibles 15 301 $ 23 135 $

États de la situation financière consolidés intermédiaires résumés

(non audité, en milliers de dollars canadiens)



Au 29 mars

2025 Au 28 décembre

2024



















Actif

















Actifs courants







Trésorerie 36 887 $ 35 141 $ Créances clients et autres débiteurs 30 006

34 963

Stocks, montant net 133 661

124 577

Impôts sur le résultat recouvrables 2 505

905

Charges payées d'avance et autres actifs 10 827

10 585

Partie courante des créances locatives 40 955

40 339

Total des actifs courants 254 841

246 510











Actifs non courants







Créances locatives à long terme 170 634

170 052

Actifs au titre de droits d'utilisation, montant net 265 451

242 796

Immobilisations corporelles, montant net 153 771

151 462

Immobilisations incorporelles, montant net 49 531

50 248

Goodwill 98 374

98 180

Actifs d'impôt différé 7 818

7 814

Autres actifs 3 821

3 869

Total des actifs non courants 749 400

724 421











Total de l'actif 1 004 241 $ 970 931 $









Passif et capitaux propres

















Passifs courants







Créditeurs et charges à payer 105 623 $ 105 757 $ Provisions 355

355

Partie courante des redevances de franchisage reportées 1 417

1 427

Partie courante des obligations locatives 78 077

76 881

Total des passifs courants 185 472

184 420











Passifs non courants







Redevances de franchisage reportées à long terme 4 441

4 522

Obligations locatives à long terme 419 246

394 393

Dette à long terme 278 257

278 020

Passifs d'impôt différé 7 555

7 551

Autres passifs 2 086

2 711

Provisions 3 594

3 565

Total des passifs non courants 715 179

690 762











Total du passif 900 651

875 182











Capitaux propres







Actions ordinaires 318 579

313 829

Surplus d'apport 10 747

10 376

Déficit (225 595)

(228 315)

Réserve pour les écarts de conversion (141)

(141)

Total des capitaux propres 103 590

95 749











Total du passif et des capitaux propres 1 004 241 $ 970 931 $

