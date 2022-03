Pour son classement de 2022, Report on Business a mené une analyse journalistique de près de 500 grandes sociétés canadiennes cotées en bourse, comparant le ratio de femmes et d'hommes parmi les trois plus hauts échelons de la direction. Les données résultantes ont été pondérées en tenant également compte du rendement de l'entreprise, de la diversité et de la variation d'une année à l'autre.

Au total, 74 entreprises ont obtenu le sceau Women Lead Here en 2022, avec une moyenne combinée de 46 % des postes de direction occupés par des personnes s'identifiant comme des femmes. La liste complète des entreprises lauréates Women Lead Here de 2022 se trouve ici.

Les personnes et les organisations qui cherchent à accroître la diversité des genres et l'inclusion en milieu de travail auront l'occasion d'entendre les stratégies que Pet Valu a mises en œuvre pour appuyer ses dirigeantes. Le 29 mars, de 15 h à 15 h 45 (HNE), Gaylyn Craig, vice-présidente, Opérations des magasins, se joindra à la table ronde « Develop and Promote - Rethinking the Status Quo » (en anglais seulement). Mme Craig parlera des efforts que Pet Valu a fait et continue de faire pour développer et promouvoir les femmes dans des postes de direction. Elle s'exprimera également sur son parcours professionnel personnel. Les détails de l'événement et les renseignements sur l'inscription se trouvent ici.

« Pet Valu m'a encouragée à essayer de nouvelles choses et à apprendre de mes erreurs », souligne Mme Craig. « Je ne serais pas ici sans les occasions qui m'ont été offertes et la valeur qui a été accordée à mon expérience. Je suis ravie de raconter mon histoire et j'espère inspirer les dirigeantes en poste et celles en devenir partout au Canada », conclut-elle.

À propos du Globe and Mail

Le Globe and Mail est une des principales sociétés de médias d'information au Canada, qui mène des débats nationaux et suscite des changements de politique grâce à un journalisme courageux et indépendant depuis 1844. Grâce à sa couverture primée des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail rejoint 7,1 millions de lecteurs chaque semaine dans ses formats imprimé et numérique et chaque numéro du magazine Report on Business rejoint, quant à lui, un lectorat de 2,2 millions d'individus. Son investissement dans la science des données de pointe signifie que, tout comme le monde, il continue à évoluer. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la filiale d'investissement de la famille Thomson.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant d'aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada et compte plus de 700 magasins d'entreprise et magasins franchisés au pays. Depuis plus de 40 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des amoureux d'animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à son offre de services de produits de qualité supérieure et à ses services en magasin attrayants. Les magasins de quartier de Pet Valu offrent plus de 7 000 produits à prix concurrentiel, dont une vaste gamme de marques du fabricant de première qualité, primés et conçus selon une approche holistique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Internet : www.petvalu.ca.

