MARKHAM, ON, le 7 mai 2024 /CNW/ - Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « société ») (TSX : PET) a annoncé aujourd'hui lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée ») que tous les candidats aux postes de direction mentionnés dans le bulletin d'information de la direction de la société en date du 19 mars 2024 ont été élus administrateurs de Pet Valu.

Voici les résultats du vote :

Nom du candidat Votes pour Votes retenus Nb % Nb % Danielle Barran 67,178,391 99.60 % 270,231 0.40 % Sarah Davis 65,897,775 97.70 % 1,550,847 2.30 % Clayton Harmon 62,966,221 93.35 % 4,482,401 6.65 % Patrick Hillegass 63,023,944 93.44 % 4,424,678 6.56 % Kevin Hofmann 65,199,556 96.67 % 2,249,066 3.33 % Richard Maltsbarger 66,203,315 98.15 % 1,245,307 1.85 % Lawrence Molloy 66,844,748 99.10 % 603,874 0.90 % Anthony Truesdale 67,279,173 99.75 % 169,449 0.25 % Erin Young 64,978,496 96.34 % 2,470,126 3.66 %

Un rapport complet sur les résultats du vote de l'assemblée est disponible dans le profil de la société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

