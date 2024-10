OTTAWA, ON, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La GRC et le FBI ont travaillé ensemble pendant plus d'un an afin de perturber les activités d'un réseau criminel lié aux cartels mexicains. Ce réseau déplace de grandes quantités de méthamphétamine et de cocaïne de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud jusqu'au Canada et au-delà de ses frontières, en passant par les États-Unis. De plus, il a commandé l'exécution de meurtres un peu partout en Amérique du Nord et s'adonne au blanchiment de sommes importantes de produits de la criminalité.

Les premières mesures de répression ont été prises au Mexique plus tôt ce mois-ci et les opérations se sont poursuivies cette semaine, ayant mené à des arrestations ciblées en Colombie, aux États-Unis et au Canada. Ces opérations sont toujours en cours.

Le présumé chef du réseau, un Canadien nommé Ryan Wedding, est toujours recherché par les autorités américaines et canadiennes relativement à des accusations distinctes.

Dans le cadre de l'opération GIANT SLALOM du FBI, les autorités américaines ont inculpé 16 individus, dont 10 Canadiens, relativement à un éventail d'infractions graves, notamment pour trafic de drogue, meurtre, complot et poursuite d'activités criminelles.

Cette semaine, quatre Canadiens ont été arrêtés en Ontario par des organisations policières locales à la demande des autorités américaines et sont en attente d'extradition. Il s'agit des individus suivants :

Hardeep Ratte

Gurpreet Singh

Rakhim Ibragimov

Malik Cunningham

Trois Canadiens ont également été arrêtés aux États-Unis :

Nahim Jorge Bonilla

Ranjit Singh Rowal

Iqbal Singh Virk

Un neuvième Canadien, Andrew Clark, a été arrêté au Mexique par les autorités locales plus tôt ce mois‑ci dans le cadre des opérations ciblant ce réseau.

Un dixième Canadien, Gennadii Bilonog, est toujours recherchés.

En plus des inculpations susmentionnées, les autorités policières ont saisi plus d'une tonne de drogues et recueilli des éléments de preuve relativement à de nombreux homicides et complots en vue de commettre des meurtres.

La Police fédérale de la GRC a collaboré étroitement avec le FBI à cette enquête et a joué un rôle essentiel d'intermédiaire avec les services de police canadiens, dont le Service de police de Niagara, la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police de Toronto et le Service de police régional de Peel.

« Le succès de cette collaboration entre la GRC, le FBI et des services de police du Canada et de l'étranger témoigne des efforts continus déployés par la GRC sur les scènes nationale et internationale afin de réduire les préjudices causés à la population canadienne par le trafic de drogues et les crimes violents à l'échelle mondiale. Ce n'est là qu'un exemple du travail acharné que nous accomplissons avec nos partenaires chaque jour au Canada et ailleurs dans le monde afin de contrer les menaces qui planent sur nous et d'empêcher que des crimes transnationaux portent préjudice aux Canadiens et à leurs alliés. Notre travail à l'échelle mondiale porte des fruits et contribue à assurer la sécurité de la population canadienne. » - Liam Price, directeur général, Services spéciaux internationaux

« Le monde étant plus interconnecté que jamais, les groupes du crime organisé continuent d'évoluer et d'étendre la portée de leurs activités à l'échelle internationale. En collaborant avec le FBI, nous avons perturbé les activités d'un important groupe du crime organisé. Les mesures prises durant cette opération auront des incidences positives sur la sécurité de nos communautés et citoyens » - Surintendant principal Mathieu Bertrand, directeur général, Crimes graves et Crime organisé et Intégrité des frontières

Le crime organisé ne connaît pas de frontières, et ses acteurs trouvent constamment de nouvelles façons de contourner la loi. Grâce aux partenariats comme celui établi avec le FBI, la GRC peut conjuguer ses efforts afin de perturber des activités criminelles.

Appel au public

Nous demandons aux membres du public qui auraient des renseignements au sujet de l'endroit où se trouve Gennadii Bilonog de téléphoner à leur service de police de leur localité ou à Échec au crime au 1‑800-222-8477.

Vous détenez de l'information sur les activités illégales menées par des groupes ou des individus? Communiquez avec la GRC ou le service de police de votre localité.

