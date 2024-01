KINGSTON, ON, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Les conseillers et les conseillères ainsi que leur clientèle se concentrent davantage sur la maîtrise des coûts dans leurs régimes d'assurance collective cette année comparativement à 2023. C'est l'une des principales conclusions d'une table ronde sur les tendances de l'industrie organisée par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) et à laquelle participaient l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) et le Conference Board du Canada.

L'accent mis sur la maîtrise des hausses de coûts

Lors d'un sondage réalisé en direct auprès de plus de 600 conseillers et conseillères, 56 % d'entre eux ont placé l'équilibre des coûts et des améliorations apportées à leurs régimes d'assurance collective en tête de leurs priorités, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année dernière. Une proportion de 36 % d'entre eux a placé la maîtrise des coûts en tête de leurs priorités, soit une augmentation de 17 % par rapport à janvier 2023.

Dans le contexte actuel où l'on est conscient des coûts, il est particulièrement important que les conseillers et les conseillères ainsi que leur clientèle clarifient leurs priorités, a déclaré Mark Sylvia, président et chef de la direction de l'Empire Vie. M. Sylvia souligne que les conseillers et conseillères jouent un rôle clé en s'assurant que les propriétaires d'entreprise comprennent toutes les options offertes : « Les chefs d'entreprise ont besoin de quelqu'un qui peut les aider à comprendre la valeur des garanties supplémentaires par rapport à leurs coûts et à leurs compromis. Personne n'est mieux placé que le conseiller ou la conseillère pour les aider à trouver la meilleure combinaison de prix et de valeur pour leur situation particulière.

Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP, a déclaré que le rôle du conseiller ou de la conseillère gagnera en importance à mesure que le système de soins de santé évoluera et que l'innovation augmentera. « Au cours des 10 prochaines années, un très grand nombre de nouvelles occasions se présenteront, notamment les progrès en matière de soins virtuels, de tests génétiques, de pharmacogénétique, etc. Les chefs d'entreprise doivent décider si et comment intégrer ces occasions, et le rôle du conseiller ou de la conseillère deviendra de plus en plus important à l'avenir ».

Susan Black, présidente et directrice générale du Conference Board du Canada, a indiqué que l'enquête annuelle du Conference Board auprès des cadres supérieurs plaçait l'attraction et la rétention des talents en tête des priorités pour 2023. C'est pourquoi Mme. Black estime qu'il faudra toujours trouver un équilibre entre la maîtrise des coûts et la nécessité d'offrir des avantages sociaux pour attirer les bons talents. « L'économie a ses défis à relever, et le monde est très compétitif en ce qui concerne les talents. Les dirigeants doivent demeurer conscients de la nécessité d'attirer et de retenir les meilleurs talents.

M. Frank a fait remarquer que le coût des médicaments met à rude épreuve les régimes d'assurance collective et que plus de 30 000 clients bénéficiant d'un régime d'assurance collective complète ont un coût annuel de médicaments supérieur à 10 000 $. Qualifiant la situation actuelle de « crise », M. Sylvia a souligné qu'il y a des limites à ce que les clients peuvent absorber et que la solution au coût élevé des médicaments nécessitera une action concertée : « Il faudra une action positive pour maintenir les coûts à un niveau bas, et ce sera une bataille compliquée qui impliquera de nombreux paliers de gouvernement, les employeurs, les assureurs et les sociétés pharmaceutiques pour s'assurer que nous traitons ce problème ».

La santé mentale et le bien-être général des employés demeurent une priorité

M. Frank a noté que les employeurs ont intensifié leurs efforts pour fournir des services de santé mentale à leurs employés, déboursant 650 millions de dollars en 2022, soit plus du double du montant versé au début de COVID-19. Mme. Black a confirmé ce constat en citant une étude du Conference Board lancée en 2022. « Un tiers des organisations avec lesquelles nous nous sommes entretenus l'année dernière, dans le cadre de cette étude, ont augmenté la couverture des services psychologiques et 16 % prévoient de le faire au cours de l'année à venir. Nous constatons sans aucun doute qu'il est de plus en plus important de veiller à ce que les employés puissent se rendre au travail en se sentant mieux, en se sentant en bonne santé et en se sentant en contact avec les autres. Selon Mme. Black, 72 % des entreprises interrogées disposent d'une stratégie spécifique pour soutenir la santé mentale et 30 % adoptent la norme nationale pour la santé et la sécurité psychologiques.

Incertitude quant à l'impact des programmes gouvernementaux sur l'assurance collective

Un autre thème pour 2024 est l'incertitude entourant les programmes gouvernementaux - notamment la législation sur l'assurance médicaments, la prochaine phase du programme de soins dentaires, la réforme des médicaments par le biais du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés et de la nouvelle Agence canadienne des médicaments, ainsi qu'une stratégie sur les maladies rares - et ce qu'ils signifieront pour les régimes d'assurance collective.

Faits saillants sur le secteur des assurances de personnes ( Faits sur les assurances de personnes au Canada, Édition 2023 )

Protection de plus de 29 millions de Canadiens et de Canadiennes, soit 74 %

Paiement de 114 milliards de dollars d'indemnisation : 2 milliards de dollars par semaine, soit une hausse de 10 % par rapport à 2019

Paiement de 650 millions de dollars pour le soutien à la santé mentale, soit une hausse de 10 % par rapport à 2021 et près du double du montant versé en 2019

C'est la troisième année que l'Empire Vie organise le webinaire à l'intention des conseillers et des conseillères sur les perspectives de l'industrie.

