MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW/ - L'économie canadienne s'apprête à connaître une forte croissance au second semestre, avec l'assouplissement des mesures liées à la pandémie et l'optimisme croissant des petites entreprises soutenu par l'achat local à travers le pays, selon un rapport des Études économiques et des Services bancaires aux entreprises de BMO intitulé Perspectives sur les PME : retour en force.

Le document combine le savoir-faire des Études économiques de BMO avec les avis des conseillers des Services bancaires aux entreprises de BMO. Il présente un rapport économique national pour le Canada et des perspectives par province.

« L'économie devrait connaître une solide croissance de 6,0 pour cent cette année, la plus grande partie de la vigueur survenant au second semestre, a déclaré Doug Porter, économiste en chef, BMO Groupe financier. La politique monétaire reste très accommodante, le soutien budgétaire continue d'affluer, tandis que la demande refoulée de services, de divertissements et de voyages sera stimulée par les ménages disposant de beaucoup d'épargne. Cet élan devrait se poursuivre jusqu'en 2022, alors que la croissance devrait atteindre un niveau encore élevé de 4,5 pour cent. »

« À BMO, nous aidons nos clients à avoir les moyens d'améliorer leurs finances en leur fournissant des recherches et des ressources spécialisées - comme notre nouvelle publication Perspectives sur les PME, a ajouté Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, BMO Banque de Montréal. Les 17 derniers mois ont été caractérisés par l'incertitude pour les PME du pays, mais nous envisageons maintenant une période plus riche en possibilités. Et, pour les saisir, il ne s'agit plus simplement de rouvrir nos portes mais de réinventer la manière d'obtenir l'engagement des consommateurs et d'accélérer les efforts dans l'environnement numérique. Nous serons aux côtés des PME du Canada pour les aider et nous assurer qu'elles sont toutes sur la voie de la reprise et de la croissance. »

Les prévisions provinciales en un coup d'œil :

Ouest canadien :

La Colombie-Britannique devrait croître à un rythme soutenu de 6,3 pour cent cette année, après une baisse beaucoup plus faible que la moyenne en 2020. En effet, des restrictions pandémiques relativement modérées, ainsi que la vigueur des prix des ressources et un marché immobilier en plein essor, ont aidé la province à figurer parmi les plus performantes au Canada. Chez les entreprises clientes, un optimisme sous-jacent bouillonne à la surface, les clients cherchant à capitaliser sur les économies accumulées des consommateurs.

L' Alberta devrait dominer le pays en 2021, avec un fort rebond de 7,2 pour cent du PIB réel, mené par une remontée de la production pétrolière. Les entreprises de la province commencent à adopter une mentalité de démarrage et de retour aux sources dans un virage vers la diversification.

Prairies :

La Saskatchewan devrait profiter d'un environnement de prix de l'énergie amélioré et connaître un taux de croissance de 5,3 pour cent cette année. Le secteur de la technologie continue d'être à surveiller avec un potentiel de hausse pour l'ensemble de l'économie.

La Saskatchewan devrait profiter d'un environnement de prix de l'énergie amélioré et connaître un taux de croissance de 5,3 pour cent cette année. Le secteur de la technologie continue d'être à surveiller avec un potentiel de hausse pour l'ensemble de l'économie. Le Manitoba est traditionnellement l'économie la plus stable du paysage provincial, une base industrielle diversifiée lui fournissant un coussin. Comme on pouvait s'y attendre, la province a connu une baisse plus faible que le reste du Canada l'année dernière, mais connaîtra probablement un rebond moins marqué de 5,4 pour cent en 2021. L'activité entrepreneuriale commence à reprendre - grâce à une solide infrastructure sous-jacente - et laisse présager un optimisme à long terme dans la province.

Canada central :

L'économie de l' Ontario est entrée dans la pandémie avec les tendances de croissance les plus fortes en plus de 15 ans. Mais, avec le plus grand centre urbain et des restrictions plus durables, le rebond de la croissance a été un peu plus lent à prendre forme cette année. Cela laissera une croissance légèrement inférieure à la moyenne nationale à 5,5 pour cent pour l'ensemble de 2021. Cela dit, les performances torrides du logement et des dépenses de consommation aident, et la demande refoulée de services et de voyages soutiendra une très bonne performance au second semestre, menant à une croissance supérieure au niveau national en 2022. Les entreprises de la province ont un appétit croissant pour le retour aux affaires courantes après la fatigue du confinement, d'autres étant mordues par le virus de l'entrepreneuriat - en particulier du côté des franchises.

Le Québec enregistrait des sommets de croissance économique inégalés depuis des décennies avant la pandémie, mais a beaucoup souffert des cas de COVID. De stricts confinements ont été imposés dès le début de la pandémie, mais la réouverture récente a été relativement rapide. En conséquence, le Québec enregistrera probablement des résultats légèrement supérieurs avec une croissance de 6,2 pour cent cette année, et la province devrait rester dans une position de force relative au-delà de la pandémie. Les programmes d'aide gouvernementaux ont contribué à fournir des liquidités à certaines entreprises et à les laisser passer à l'offensive et à mieux se positionner pour la réouverture.

Atlantique :

Le Canada atlantique s'est relativement bien comporté sur le front de la COVID, mais une grande partie de l'économie régionale a néanmoins été touchée. La « bulle atlantique » a été un succès du point de vue des soins de santé, mais a nui à l'activité dans un certain nombre de secteurs (tels que les voyages et le tourisme) qui dépendent des flux en provenance d'autres régions. Avec l'ouverture de la frontière américaine début août, une partie de la saison touristique de 2021 sera récupérée, mais nous nous attendons à une reprise plus complète en 2022. Les entreprises cherchent à tirer parti de la tendance à l'achat local et à capter les dépenses des consommateurs refoulés, ce qui contribuera à stimuler la croissance.

Terre-Neuve-et- Labrador devrait connaître une croissance de 4,5 pour cent cette année compte tenu de l'amélioration de l'environnement des prix de l'énergie. L'accent mis sur le secteur de la technologie devrait contribuer à stimuler la croissance économique et à attirer des travailleurs et des entreprises dans la province au cours des prochaines années et à créer des réussites locales.

Notre rapport « Perspectives sur les PME : retour en force » est disponible sur demande.

